Calendrier économique
Commandes de construction au Japon a/a (Japan Construction Orders y/y)
|Bas
|-19.0%
|8.5%
|
22.5%
|Dernière publication
|Importance
|Réel
|Prévision
|
Précédent
|2.3%
|
-19.0%
|Prochaine publication
|Réel
|Prévision
|
Précédent
L’indicateur japonais des commandes de construction a/a montre une variation du nombre de commandes entrantes reçues au cours du mois communiqué par rapport au même mois il y a un an. Les statistiques sont recueillies sur la base d’une enquête auprès des entreprises de construction. Un rapport rapide et le rapport Big 50 Constructor sont publiés le dernier jour ouvrable du mois communiqué. Un rapport complet est publié vers le 10 du mois prochain.
L’indicateur mesure séparément les commandes reçues du secteur public et celles reçues du secteur privé. Le premier groupe traduit le bien-être de la population et le second indique comment le gouvernement évalue la condition économique actuelle.
Les commandes de construction sont directement liées à d’autres activités de production (par exemple, la production de matériaux de construction) et à l’emploi dans le secteur de la construction. En outre, une hausse du nombre de commandes de construction peut entraîner une demande accrue pour d’autres produits nécessaires aux acheteurs de maisons neuves, tels que de nouveaux meubles, appareils électroménagers, etc. Généralement, la croissance du nombre de commandes indique une condition économique favorable dans le pays.
Par conséquent, des indications plus élevées des commandes de construction peuvent avoir un impact favorable sur les cours du yen japonais.
Dernières valeurs:
données réelles
Prévision
Le graphique de l'ensemble de l'historique disponible deCommandes de construction au Japon a/a (Japan Construction Orders y/y)l'indicateur macroéconomique. La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision de l'indicateur économique pour les dates indiquées
Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.
