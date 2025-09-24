Calendrier économique
Calendrier économique et indicateurs de l’Espagne
Aperçu
|Indicateur
|Dernier
|Référence
|Précédent
|Fréquence
|GDP q/q
|0.8%
|2 Q 2025
|0.7%
|Trimestriel
|Taux de Chômage
|10.29%
|2 Q 2025
|11.36%
|Trimestriel
|IPC a/a
|2.7%
|août 2025
|2.7%
|Mensuel
|Balance Commerciale
|€-4.009 B
|juil. 2025
|€-3.588 B
|Mensuel
Calendrier économique
Heure,
Devise
Événement
Réel
Prévision
Précédent
2025.09.24 07:00, EUR, IPP a/a, Réel: -1.5%, Prévision: 1.7%, Précédent: 0.3%
2025.09.26 07:00, EUR, GDP q/q, Réel: 0.8%, Prévision: 0.7%, Précédent: 0.7%
2025.09.26 07:00, EUR, PIB a/a, Réel: 3.1%, Prévision: 2.8%, Précédent: 2.8%
2025.09.29 07:00, EUR, CPI m/m, Prévision: -0.2%, Précédent: 0.0%
2025.09.29 07:00, EUR, IPC a/a, Prévision: 2.7%, Précédent: 2.7%
2025.09.29 07:00, EUR, HICP m/m, Prévision: 0.5%, Précédent: 0.0%
2025.09.29 07:00, EUR, IPCH a/a, Prévision: 2.7%, Précédent: 2.7%
2025.09.29 07:00, EUR, Ventes au Détail a/a, Prévision: 3.4%, Précédent: 4.7%
2025.09.29 10:00, EUR, Confiance des Entreprises, Prévision: -5.4, Précédent: -6.7
2025.09.30 08:00, EUR, Compte Courant, Prévision: €6.596 B, Précédent: €5.030 B
2025.10.01 07:15, EUR, Fabrication de PMI de Markit, Prévision: 54.6, Précédent: 54.3
2025.10.02 07:00, EUR, Évolution du chômage, Prévision: -7.316 K, Précédent: 21.905 K
2025.10.02 08:40, EUR, Vente aux enchères Bonos de 3 ans, Précédent: 2.212%
2025.10.02 08:40, EUR, Vente aux enchères Bonos de 5 ans, Précédent: 2.479%
2025.10.02 08:40, EUR, La Vente aux Enchères des Obligations de 10 ans- Espagne, Précédent: 3.230%
2025.10.03 07:15, EUR, Services PMI de Markit, Prévision: 54.1, Précédent: 53.2
2025.10.03 07:15, EUR, Composite PMI de Markit, Précédent: 53.7
Indicateurs Économiques
|Market
|Dernier
|Référence
|Précédent
|Fréquence
|La Vente aux Enchères des Obligations de 10 ans- Espagne
|3.230%
|3.199%
|La Vente aux Enchères des Obligations de 15 ans
|3.671%
|3.611%
|La Vente aux Enchères des Obligations de 30 ans
|4.074%
|3.974%
|La Vente aux Enchères des Obligations de 50 ans
|3.874%
|2.851%
|Vente aux enchères Bonos de 3 ans
|2.212%
|2.166%
|Vente aux enchères Bonos de 5 ans
|2.479%
|2.386%
|Vente aux enchères Letras de 12 mois
|1.986%
|1.945%
|Vente aux enchères Letras de 3 mois
|1.909%
|1.929%
|Vente aux enchères Letras de 6 mois
|1.958%
|1.932%
|Vente aux enchères Letras de 9 mois
|1.968%
|1.959%
|PIB
|Dernier
|Référence
|Précédent
|Fréquence
|GDP q/q
|0.8%
|2 Q 2025
|0.7%
|Trimestriel
|PIB a/a
|3.1%
|2 Q 2025
|2.8%
|Trimestriel
|Travail
|Dernier
|Référence
|Précédent
|Fréquence
|Taux de Chômage
|10.29%
|2 Q 2025
|11.36%
|Trimestriel
|Évolution du chômage
|21.905 K
|août 2025
|-1.357 K
|Mensuel
|Prix
|Dernier
|Référence
|Précédent
|Fréquence
|CPI m/m
|0.0%
|août 2025
|0.0%
|Mensuel
|HICP m/m
|0.0%
|août 2025
|0.0%
|Mensuel
|IPC a/a
|2.7%
|août 2025
|2.7%
|Mensuel
|IPCH a/a
|2.7%
|août 2025
|2.7%
|Mensuel
|IPP a/a
|-1.5%
|août 2025
|0.3%
|Mensuel
|Commerce
|Dernier
|Référence
|Précédent
|Fréquence
|Balance Commerciale
|€-4.009 B
|juil. 2025
|€-3.588 B
|Mensuel
|Compte Courant
|€5.030 B
|juin 2025
|€6.440 B
|Mensuel
|Affaires
|Dernier
|Référence
|Précédent
|Fréquence
|Composite PMI de Markit
|53.7
|août 2025
|54.7
|Mensuel
|Confiance des Entreprises
|-6.7
|août 2025
|-4.8
|Mensuel
|Fabrication de PMI de Markit
|54.3
|août 2025
|51.9
|Mensuel
|Production Industrielle a/a
|2.5%
|juil. 2025
|2.3%
|Mensuel
|Services PMI de Markit
|53.2
|août 2025
|55.1
|Mensuel
|Consommateur
|Dernier
|Référence
|Précédent
|Fréquence
|Confiance des Consommateurs (CCI)
|N/D
|août 2025
|Mensuel
|Ventes au Détail a/a
|4.7%
|juil. 2025
|6.2%
|Mensuel