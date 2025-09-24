CalendrierSections

Calendrier économique et indicateurs de l’Espagne

Indicateur Dernier Référence Précédent Fréquence
GDP q/q 0.8% 2 Q 2025 0.7% Trimestriel
Taux de Chômage 10.29% 2 Q 2025 11.36% Trimestriel
IPC a/a 2.7% août 2025 2.7% Mensuel
Balance Commerciale €​-4.009 B juil. 2025 €​-3.588 B Mensuel

Calendrier économique

Heure,
Devise
Événement
Réel
Prévision
Précédent
2025.09.24 07:00, EUR, IPP a/a, Réel: -1.5%, Prévision: 1.7%, Précédent: 0.3%
2025.09.26 07:00, EUR, GDP q/q, Réel: 0.8%, Prévision: 0.7%, Précédent: 0.7%
2025.09.26 07:00, EUR, PIB a/a, Réel: 3.1%, Prévision: 2.8%, Précédent: 2.8%
2025.09.29 07:00, EUR, CPI m/m, Prévision: -0.2%, Précédent: 0.0%
2025.09.29 07:00, EUR, IPC a/a, Prévision: 2.7%, Précédent: 2.7%
2025.09.29 07:00, EUR, HICP m/m, Prévision: 0.5%, Précédent: 0.0%
2025.09.29 07:00, EUR, IPCH a/a, Prévision: 2.7%, Précédent: 2.7%
2025.09.29 07:00, EUR, Ventes au Détail a/a, Prévision: 3.4%, Précédent: 4.7%
2025.09.29 10:00, EUR, Confiance des Entreprises, Prévision: -5.4, Précédent: -6.7
2025.09.30 08:00, EUR, Compte Courant, Prévision: €​6.596 B, Précédent: €​5.030 B
2025.10.01 07:15, EUR, Fabrication de PMI de Markit, Prévision: 54.6, Précédent: 54.3
2025.10.02 07:00, EUR, Évolution du chômage, Prévision: -7.316 K, Précédent: 21.905 K
2025.10.02 08:40, EUR, Vente aux enchères Bonos de 3 ans, Précédent: 2.212%
2025.10.02 08:40, EUR, Vente aux enchères Bonos de 5 ans, Précédent: 2.479%
2025.10.02 08:40, EUR, La Vente aux Enchères des Obligations de 10 ans- Espagne, Précédent: 3.230%
2025.10.03 07:15, EUR, Services PMI de Markit, Prévision: 54.1, Précédent: 53.2
2025.10.03 07:15, EUR, Composite PMI de Markit, Précédent: 53.7

Indicateurs Économiques

Market Dernier Référence Précédent Fréquence
La Vente aux Enchères des Obligations de 10 ans- Espagne 3.230% 3.199%
La Vente aux Enchères des Obligations de 15 ans 3.671% 3.611%
La Vente aux Enchères des Obligations de 30 ans 4.074% 3.974%
La Vente aux Enchères des Obligations de 50 ans 3.874% 2.851%
Vente aux enchères Bonos de 3 ans 2.212% 2.166%
Vente aux enchères Bonos de 5 ans 2.479% 2.386%
Vente aux enchères Letras de 12 mois 1.986% 1.945%
Vente aux enchères Letras de 3 mois 1.909% 1.929%
Vente aux enchères Letras de 6 mois 1.958% 1.932%
Vente aux enchères Letras de 9 mois 1.968% 1.959%
PIB Dernier Référence Précédent Fréquence
GDP q/q 0.8% 2 Q 2025 0.7% Trimestriel
PIB a/a 3.1% 2 Q 2025 2.8% Trimestriel
Travail Dernier Référence Précédent Fréquence
Taux de Chômage 10.29% 2 Q 2025 11.36% Trimestriel
Évolution du chômage 21.905 K août 2025 -1.357 K Mensuel
Prix Dernier Référence Précédent Fréquence
CPI m/m 0.0% août 2025 0.0% Mensuel
HICP m/m 0.0% août 2025 0.0% Mensuel
IPC a/a 2.7% août 2025 2.7% Mensuel
IPCH a/a 2.7% août 2025 2.7% Mensuel
IPP a/a -1.5% août 2025 0.3% Mensuel
Commerce Dernier Référence Précédent Fréquence
Balance Commerciale €​-4.009 B juil. 2025 €​-3.588 B Mensuel
Compte Courant €​5.030 B juin 2025 €​6.440 B Mensuel
Affaires Dernier Référence Précédent Fréquence
Composite PMI de Markit 53.7 août 2025 54.7 Mensuel
Confiance des Entreprises -6.7 août 2025 -4.8 Mensuel
Fabrication de PMI de Markit 54.3 août 2025 51.9 Mensuel
Production Industrielle a/a 2.5% juil. 2025 2.3% Mensuel
Services PMI de Markit 53.2 août 2025 55.1 Mensuel
Consommateur Dernier Référence Précédent Fréquence
Confiance des Consommateurs (CCI) N/D août 2025 Mensuel
Ventes au Détail a/a 4.7% juil. 2025 6.2% Mensuel