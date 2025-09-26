L’indice PMI manufacturier Markit caractérise le climat des affaires dans le secteur industriel sud-coréen. L’indicateur est calculé mensuellement sur la base d’enquêtes auprès des dirigeants d’entreprises manufacturières sur les nouvelles commandes, les ventes, les stocks, les fournisseurs et les perspectives de l’industrie. Une indication plus élevée que prévu est considérée comme favorable pour les cours du won sud-coréen.

Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible de Indice Markit des directeurs d’achat (PMI) du secteur manufacturier de la Corée du Sud (S&P Global South Korea Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision ​de l’indicateur économique pour les dates indiquées

Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils ​des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.