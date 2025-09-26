CalendrierSections

Indice Markit des directeurs d’achat (PMI) du secteur manufacturier de la Corée du Sud (S&P Global South Korea Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))

Pays :
Corée du Sud
KRW, Won sud-coréen
Source
Markit (S&P Global)
Secteur
Affaires
Bas 48.3 48.8
48.0
Dernière publication Importance Réel Prévision
Précédent
48.7
48.3
Prochaine publication Réel Prévision
Précédent
L’indice PMI manufacturier Markit caractérise le climat des affaires dans le secteur industriel sud-coréen. L’indicateur est calculé mensuellement sur la base d’enquêtes auprès des dirigeants d’entreprises manufacturières sur les nouvelles commandes, les ventes, les stocks, les fournisseurs et les perspectives de l’industrie. Une indication plus élevée que prévu est considérée comme favorable pour les cours du won sud-coréen.

Dernières valeurs:

données réelles

Prévision

Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible de Indice Markit des directeurs d’achat (PMI) du secteur manufacturier de la Corée du Sud (S&P Global South Korea Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision ​de l’indicateur économique pour les dates indiquées

Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils ​des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.

Date (GMT)
Référence
Réel
Prévision
Précédent
août 2025
48.3
48.8
48.0
juil. 2025
48.0
48.9
48.7
juin 2025
48.7
48.5
47.7
mai 2025
47.7
48.9
47.5
avr. 2025
47.5
49.6
49.1
mars 2025
49.1
49.7
49.9
févr. 2025
49.9
49.8
50.3
janv. 2025
50.3
50.0
49.0
déc. 2024
49.0
49.6
50.6
nov. 2024
50.6
50.3
48.3
oct. 2024
48.3
50.6
48.3
sept. 2024
48.3
50.7
51.9
août 2024
51.9
50.4
51.4
juil. 2024
51.4
52.4
52.0
juin 2024
52.0
50.1
51.6
mai 2024
51.6
50.1
49.4
avr. 2024
49.4
50.1
49.8
mars 2024
49.8
50.3
50.7
févr. 2024
50.7
50.5
51.2
janv. 2024
51.2
49.8
49.9
déc. 2023
49.9
49.5
50.0
nov. 2023
50.0
49.7
49.8
oct. 2023
49.8
50.9
49.9
sept. 2023
49.9
50.8
50.0
août 2023
50.0
49.0
49.4
juil. 2023
49.4
48.1
47.8
juin 2023
47.8
49.4
48.4
mai 2023
48.4
48.8
48.1
avr. 2023
48.1
47.5
47.6
mars 2023
47.6
47.9
48.5
févr. 2023
48.5
48.0
48.5
janv. 2023
48.5
49.4
48.2
déc. 2022
48.2
51.0
49.0
nov. 2022
49.0
47.7
48.2
oct. 2022
48.2
46.1
47.3
sept. 2022
47.3
48.0
47.6
août 2022
47.6
50.5
49.8
juil. 2022
49.8
50.8
51.3
juin 2022
51.3
51.5
51.8
mai 2022
51.8
51.9
52.1
avr. 2022
52.1
51.0
51.2
mars 2022
51.2
54.1
53.8
févr. 2022
53.8
54.3
52.8
janv. 2022
52.8
50.1
51.9
déc. 2021
51.9
49.7
50.9
nov. 2021
50.9
50.2
50.2
oct. 2021
50.2
51.3
52.4
sept. 2021
52.4
50.6
51.2
août 2021
51.2
53.3
53.0
juil. 2021
53.0
53.2
53.9
1234
Exporter

