Investissement obligataire étranger au Japon (Japan Foreign Bond Investment)

Pays :
Japon
JPY, Yen japonais
Source
Ministère des Finances (Ministry of Finance)
Secteur
Gouvernement
Bas ¥​817.2 B
¥​1479.7 B
Dernière publication Importance Réel Prévision
Précédent
¥​817.2 B
Prochaine publication Réel Prévision
Précédent
Les investissements obligataires étrangers sont le montant de l’investissement (en yen japonais) dans des obligations étrangères effectuées par le secteur public japonais. Le rapport n’inclut pas les opérations menées par la Banque du Japon. L’indice est publié chaque semaine et montre les sorties financières du marché intérieur.

Lorsque l’on compare les taux d’intérêt d’autres pays avec le Japon, de nombreux pays d’outre-mer ont des taux d’intérêt plus élevés que le Japon. Le volume élevé des sorties est lié à ce fait.

La différence favorable indique les ventes nettes (entrées de capitaux) de titres étrangers par le résident, et la différence défavorable indique l’achat net de titres étrangers par le résident (sortie de capitaux). Les données nettes indiquent la différence entre les entrées et les sorties de capitaux.

Un nombre plus élevé que prévu doit être considéré comme favorable pour JPY, tandis qu’un nombre inférieur prévu est défavorable. Cependant, le yen japonais a tendance à être plus affecté par les indicateurs étrangers que les indicateurs nationaux.

Dernières valeurs:

données réelles

Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deInvestissement obligataire étranger au Japon (Japan Foreign Bond Investment)l’indicateur macroéconomique " « .).

Date (GMT)
Référence
Réel
Prévision
Précédent
20 sept. 2025
¥​817.2 B
¥​1479.7 B
13 sept. 2025
¥​1478.5 B
¥​208.0 B
6 sept. 2025
¥​245.1 B
¥​1419.9 B
30 août 2025
¥​1419.8 B
¥​-167.2 B
23 août 2025
¥​-167.2 B
¥​-310.9 B
16 août 2025
¥​-313.6 B
¥​254.7 B
9 août 2025
¥​254.9 B
¥​-527.0 B
2 août 2025
¥​-526.3 B
¥​-326.3 B
26 juil. 2025
¥​-331.6 B
¥​1643.8 B
19 juil. 2025
¥​1641.3 B
¥​765.3 B
12 juil. 2025
¥​759.3 B
¥​1659.1 B
5 juil. 2025
¥​1656.8 B
¥​182.8 B
28 juin 2025
¥​182.8 B
¥​615.1 B
21 juin 2025
¥​615.5 B
¥​1567.3 B
14 juin 2025
¥​1571.3 B
¥​-453.6 B
7 juin 2025
¥​-458.6 B
¥​-118.0 B
31 mai 2025
¥​-118.0 B
¥​100.4 B
24 mai 2025
¥​92.0 B
¥​2833.9 B
17 mai 2025
¥​2824.6 B
¥​1928.7 B
10 mai 2025
¥​1923.2 B
¥​-541.2 B
26 avr. 2025
¥​435.2 B
¥​218.2 B
19 avr. 2025
¥​223.7 B
¥​-511.9 B
12 avr. 2025
¥​-512.0 B
¥​-2569.9 B
5 avr. 2025
¥​-2569.8 B
¥​-5.9 B
29 mars 2025
¥​-5.9 B
¥​-233.7 B
22 mars 2025
¥​-207.1 B
¥​-83.5 B
15 mars 2025
¥​-87.6 B
¥​-353.7 B
8 mars 2025
¥​-355.9 B
¥​1514.2 B
1 mars 2025
¥​1514.2 B
¥​-197.0 B
22 févr. 2025
¥​-200.8 B
¥​239.6 B
15 févr. 2025
¥​241.0 B
¥​1755.6 B
8 févr. 2025
¥​1752.9 B
¥​-1458.4 B
1 févr. 2025
¥​-1458.4 B
¥​193.1 B
25 janv. 2025
¥​178.0 B
¥​818.4 B
18 janv. 2025
¥​819.3 B
¥​758.7 B
11 janv. 2025
¥​756.7 B
¥​-332.3 B
28 déc. 2024
¥​-228.6 B
¥​-918.0 B
21 déc. 2024
¥​-919.2 B
¥​708.7 B
14 déc. 2024
¥​706.1 B
¥​-639.1 B
7 déc. 2024
¥​-640.8 B
¥​922.4 B
30 nov. 2024
¥​922.4 B
¥​-779.1 B
23 nov. 2024
¥​-773.7 B
¥​-964.7 B
16 nov. 2024
¥​-966.9 B
¥​1724.6 B
9 nov. 2024
¥​1724.6 B
¥​-4457.9 B
2 nov. 2024
¥​-4457.9 B
¥​-897.1 B
26 oct. 2024
¥​-889.6 B
¥​-614.7 B
19 oct. 2024
¥​-613.0 B
¥​-358.6 B
12 oct. 2024
¥​-363.1 B
¥​669.2 B
5 oct. 2024
¥​696.7 B
¥​-55.8 B
28 sept. 2024
¥​-58.0 B
¥​774.9 B
12345678...14
Exporter

