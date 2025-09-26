Calendrier économique
Investissement obligataire étranger au Japon (Japan Foreign Bond Investment)
|Bas
|¥817.2 B
|
¥1479.7 B
|Dernière publication
|Importance
|Réel
|Prévision
|
Précédent
|
¥817.2 B
|Prochaine publication
|Réel
|Prévision
|
Précédent
Les investissements obligataires étrangers sont le montant de l’investissement (en yen japonais) dans des obligations étrangères effectuées par le secteur public japonais. Le rapport n’inclut pas les opérations menées par la Banque du Japon. L’indice est publié chaque semaine et montre les sorties financières du marché intérieur.
Lorsque l’on compare les taux d’intérêt d’autres pays avec le Japon, de nombreux pays d’outre-mer ont des taux d’intérêt plus élevés que le Japon. Le volume élevé des sorties est lié à ce fait.
La différence favorable indique les ventes nettes (entrées de capitaux) de titres étrangers par le résident, et la différence défavorable indique l’achat net de titres étrangers par le résident (sortie de capitaux). Les données nettes indiquent la différence entre les entrées et les sorties de capitaux.
Un nombre plus élevé que prévu doit être considéré comme favorable pour JPY, tandis qu’un nombre inférieur prévu est défavorable. Cependant, le yen japonais a tendance à être plus affecté par les indicateurs étrangers que les indicateurs nationaux.
Dernières valeurs:
données réelles
