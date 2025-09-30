CalendrierSections

Indice des prix des maisons (HPI) aux États-Unis (United States House Price Index (HPI))

Pays :
États-Unis
USD, Dollars américains
Source
Agence fédérale de financement du logement (Federal Housing Finance Agency)
Secteur
Logement
Bas 433.4 434.3
433.9
Dernière publication Importance Réel Prévision
Précédent
432.9
433.4
Prochaine publication Réel Prévision
Précédent
L’indice des prix des maisons mesure les variations moyennes de la valeur des maisons unifamiliales aux États-Unis. La hausse des prix de l’immobilier peut renforcer la confiance des consommateurs et entraîner une hausse des dépenses de consommation, ce qui peut entraîner une hausse du développement économique et de l’inflation. Une lecture plus élevée que prévue est considérée comme favorable pour le dollar américain, tandis que des indications plus faibles sont considérées comme négatives.

Dernières valeurs:

données réelles

Prévision

Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deIndice des prix des maisons (HPI) aux États-Unis (United States House Price Index (HPI))l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision ​de l’indicateur économique pour les dates indiquées

Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils ​des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.

Date (GMT)
Référence
Réel
Prévision
Précédent
juil. 2025
433.4
434.3
433.9
juin 2025
433.8
435.7
434.6
mai 2025
434.4
432.4
435.1
avr. 2025
434.9
438.6
436.7
mars 2025
436.6
436.8
436.8
févr. 2025
437.3
438.6
436.7
janv. 2025
436.5
437.7
435.8
déc. 2024
436.1
435.1
434.3
nov. 2024
433.4
433.4
432.3
oct. 2024
432.3
430.7
430.6
sept. 2024
430.3
428.8
427.4
août 2024
427.0
428.1
425.8
juil. 2024
425.2
428.5
424.7
juin 2024
424.5
428.3
424.8
mai 2024
424.6
427.7
424.7
avr. 2024
424.3
427.1
423.3
mars 2024
423.4
423.8
423.0
févr. 2024
423.0
417.5
417.8
janv. 2024
417.5
418.6
417.8
déc. 2023
417.9
418.5
417.4
nov. 2023
417.4
418.6
416.1
oct. 2023
416.3
417.4
414.9
sept. 2023
414.8
414.7
412.3
août 2023
411.8
413.6
409.4
juil. 2023
409.5
409.8
406.1
juin 2023
405.8
404.1
mai 2023
404.1
404.6
401.2
avr. 2023
401.2
402.1
398.3
mars 2023
398.0
393.0
395.5
févr. 2023
394.8
396.9
393.0
janv. 2023
393.2
391.7
392.4
déc. 2022
392.1
388.6
392.4
nov. 2022
392.3
391.7
392.8
oct. 2022
392.7
395.4
392.7
sept. 2022
392.3
391.0
392.0
août 2022
392.0
392.6
394.6
juil. 2022
395.2
400.0
397.6
juin 2022
398.0
400.7
397.6
mai 2022
398.1
395.1
392.7
avr. 2022
392.9
388.7
386.8
mars 2022
386.5
383.6
381.0
févr. 2022
381.4
375.5
373.7
janv. 2022
373.3
369.4
367.6
déc. 2021
367.2
364.6
362.8
nov. 2021
362.4
360.5
358.4
oct. 2021
358.3
356.0
354.4
sept. 2021
354.6
353.8
351.5
août 2021
351.7
350.5
348.2
juil. 2021
348.4
345.4
343.5
juin 2021
343.3
339.5
337.8
123
