Le PIB annuel traduit les variations de la valeur totale de tous les marchandises et services produits à Hong Kong au cours du trimestre en cours par rapport au même trimestre de l’année précédente. Les prix des marchandises et services importés sont exclus du calcul. Les valeurs des indicateurs sont désaisonnalisées et peuvent être examinées si de nouvelles données deviennent disponibles. La croissance du PIB peut avoir un impact positif sur les cours de HKD.

Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deProduit intérieur brut (PIB) de Hong Kong a/a (Hong Kong Gross Domestic Product (GDP) y/y)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision ​de l’indicateur économique pour les dates indiquées

Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils ​des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.