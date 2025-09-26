L’investissement des entreprises a/a traduit la variation de la valeur totale des dépenses en capital des entreprises dans le secteur privé au cours du trimestre donné par rapport au même trimestre de l’année précédente. Le calcul de l’indicateur traduit l’investissement dans des actifs non financiers :

logements (bâtiments résidentiels),

le matériel de transport (avions, trains, automobiles, etc.),

d’autres types de machines (matériel électrique),

les bâtiments non résidentiels,

les actifs cultivés (tels que le bétail et les vignobles),

actifs incorporels (produits de propriété intellectuelle).

Le calcul ne comprend pas les investissements des administrations centrales et locales. Il ne couvre que l’investissement net des sociétés privées et publiques. Le transfert d’actifs non produits (comme des terres) n’est pas compris dans le rapport.

L’indicateur est calculé sur la base d’une enquête menée auprès de 24 500 entreprises résidentes du Royaume-Uni. Ils sont classés par industrie et regroupés selon le nombre de salariés. Les entreprises de plus de 300 salariés sont comprises dans l’enquête sur une base permanente. Les groupes d’entreprises de 20-49 - 50 -99 salariés, de 100 à 299 salariés sont sélectionnés sur la base d’une rotation. Les entreprises de moins de 20 salariés ne sont pas comprises dans l’enquête.

L’investissement des entreprises est une partie importante de la formation brute de capital fixe (FBCF), qui est utilisée dans le calcul du PIB. La part des investissements des entreprises dans le calcul du PIB est d’environ 9 %, de sorte qu’une modification de la valeur de l’indicateur peut avoir un impact sur les chiffres finaux du PIB.

La croissance des investissements des entreprises est un indicateur de premier plan de la croissance de la production. La croissance de l’indicateur peut avoir un impact positif sur les cours de la livre.

Dernières valeurs: