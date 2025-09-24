Calendrier économique
Calendrier économique et indicateurs du Brésil
Aperçu
|Indicateur
|Dernier
|Référence
|Précédent
|Fréquence
|GDP q/q
|0.4%
|2 Q 2025
|1.4%
|Trimestriel
|Taux de chômage 3 mois
|5.6%
|juil. 2025
|5.8%
|Mensuel
|CPI m/m
|-0.11%
|août 2025
|0.26%
|Mensuel
|Décision sur le Taux d’Intérêt de la BCB.
|15.00%
|15.00%
|Balance Commerciale
|$6.133 B
|août 2025
|$7.075 B
|Mensuel
Calendrier économique
Heure,
Devise
Événement
Réel
Prévision
Précédent
2025.09.24 11:00, BRL, FGV Confiance des consommateurs (CCI), Réel: 1.3, Prévision: 80.4, Précédent: 86.2
2025.09.24 17:30, BRL, Flux d’ Échange Étranger., Réel: $-0.659 B, Prévision: $0.872 B, Précédent: $-0.163 B
2025.09.25 00:00, BRL, Réunion du Conseil Monétaire National de la BCB
2025.09.25 12:00, BRL, IPC de mi-mois m/m, Réel: 0.48%, Prévision: -0.01%, Précédent: -0.14%
2025.09.25 12:00, BRL, IPC de mi-mois a/a, Réel: 5.32%, Prévision: 4.54%, Précédent: 4.95%
2025.09.26 11:30, BRL, Compte Courant, Réel: $-4.669 B, Prévision: $-5.717 B, Précédent: $-7.067 B
2025.09.26 11:30, BRL, Investissement étranger direct, Réel: $7.989 B, Prévision: $5.395 B, Précédent: $8.324 B
2025.09.26 19:30, BRL, CFTC BRL Positions nettes non commerciales, Précédent: 62.2 K
2025.09.29 11:00, BRL, Indice d’inflation FGV IGP-M m/m, Prévision: -0.44%, Précédent: 0.36%
2025.09.29 11:30, BRL, Rapport de Panel de marché de la BCB
2025.09.29 11:30, BRL, Prêt Bancaire de la BCB Banque m/m, Prévision: 1.0%, Précédent: 0.4%
2025.09.30 11:00, BRL, BNDES Taux d’Intérêt à Long Terme TJLP, Précédent: 8.96%
2025.09.30 11:30, BRL, Solde budgétaire nominal, Prévision: R$-112.474 B, Précédent: R$-175.576 B
2025.09.30 11:30, BRL, Solde budgétaire primaire, Prévision: R$-80.170 B, Précédent: R$-66.566 B
2025.09.30 11:30, BRL, Ratio dette nette - PIB, Prévision: 63.8%, Précédent: 63.7%
2025.09.30 12:00, BRL, Taux de chômage 3 mois, Prévision: 5.5%, Précédent: 5.6%
2025.10.01 13:00, BRL, Fabrication de PMI de Markit, Prévision: 48.3, Précédent: 47.7
2025.10.01 17:30, BRL, Flux d’ Échange Étranger., Prévision: $-0.240 B, Précédent: $-0.659 B
2025.10.02 08:00, BRL, FIPE CPI m/m, Prévision: 0.47%, Précédent: 0.04%
2025.10.03 12:00, BRL, Production Industrielle m/m, Prévision: 0.0%, Précédent: -0.2%
2025.10.03 12:00, BRL, Production Industrielle a/a, Prévision: 0.6%, Précédent: 0.2%
2025.10.03 13:00, BRL, Services PMI de Markit, Prévision: 47.8, Précédent: 49.3
2025.10.03 13:00, BRL, Composite PMI de Markit, Prévision: 49.5, Précédent: 48.8
2025.10.03 19:30, BRL, CFTC BRL Positions nettes non commerciales
Indicateurs Économiques
|Market
|Dernier
|Référence
|Précédent
|Fréquence
|CFTC BRL Positions nettes non commerciales
|62.2 K
|16 sept. 2025
|56.1 K
|Hebdomadaire
|PIB
|Dernier
|Référence
|Précédent
|Fréquence
|GDP q/q
|0.4%
|2 Q 2025
|1.4%
|Trimestriel
|PIB a/a
|2.2%
|2 Q 2025
|2.9%
|Trimestriel
|Travail
|Dernier
|Référence
|Précédent
|Fréquence
|Taux de chômage 3 mois
|5.6%
|juil. 2025
|5.8%
|Mensuel
|Prix
|Dernier
|Référence
|Précédent
|Fréquence
|CPI m/m
|-0.11%
|août 2025
|0.26%
|Mensuel
|CPI s.a. m/m
|-0.04%
|août 2025
|0.35%
|Mensuel
|FIPE CPI m/m
|0.04%
|août 2025
|0.28%
|Mensuel
|IPC a/a
|5.13%
|août 2025
|5.23%
|Mensuel
|IPC de mi-mois a/a
|5.32%
|sept. 2025
|4.95%
|Mensuel
|IPC de mi-mois m/m
|0.48%
|sept. 2025
|-0.14%
|Mensuel
|IPP a/a
|1.36%
|juil. 2025
|3.24%
|Mensuel
|Indice d’inflation FGV IGP-DI m/m
|0.20%
|août 2025
|-0.07%
|Mensuel
|Indice d’inflation FGV IGP-M m/m
|0.36%
|août 2025
|-0.77%
|Mensuel
|PPI m/m
|-0.30%
|juil. 2025
|-1.25%
|Mensuel
|Argent
|Dernier
|Référence
|Précédent
|Fréquence
|BNDES Taux d’Intérêt à Long Terme TJLP
|8.96%
|3 Q 2025
|8.65%
|Trimestriel
|Décision sur le Taux d’Intérêt de la BCB.
|15.00%
|15.00%
|Flux d’ Échange Étranger.
|$-0.659 B
|$-0.163 B
|Investissement étranger direct
|$7.989 B
|août 2025
|$8.324 B
|Mensuel
|Prêt Bancaire de la BCB Banque m/m
|0.4%
|juil. 2025
|0.4%
|Mensuel
|Commerce
|Dernier
|Référence
|Précédent
|Fréquence
|Balance Commerciale
|$6.133 B
|août 2025
|$7.075 B
|Mensuel
|Compte Courant
|$-4.669 B
|août 2025
|$-7.067 B
|Mensuel
|Gouvernement
|Dernier
|Référence
|Précédent
|Fréquence
|Ratio dette nette - PIB
|63.7%
|juil. 2025
|62.9%
|Mensuel
|Solde budgétaire nominal
|R$-175.576 B
|juil. 2025
|R$-108.107 B
|Mensuel
|Solde budgétaire primaire
|R$-66.566 B
|juil. 2025
|R$-47.091 B
|Mensuel
|Affaires
|Dernier
|Référence
|Précédent
|Fréquence
|ANFAVEA Production Automobile m/m
|N/D
|août 2025
|15.7%
|Mensuel
|ANFAVEA Ventes d’automobiles m/m
|N/D
|août 2025
|14.2%
|Mensuel
|Activité économique de la BCB IBC-Br
|26.54%
|juil. 2025
|1.06%
|Mensuel
|Composite PMI de Markit
|48.8
|août 2025
|46.6
|Mensuel
|Fabrication de PMI de Markit
|47.7
|août 2025
|48.2
|Mensuel
|Production Industrielle a/a
|0.2%
|juil. 2025
|-1.3%
|Mensuel
|Production Industrielle m/m
|-0.2%
|juil. 2025
|0.0%
|Mensuel
|Services PMI de Markit
|49.3
|août 2025
|46.3
|Mensuel
|Volume de services a/a
|2.8%
|juil. 2025
|2.8%
|Mensuel
|Volume de services m/m
|0.3%
|juil. 2025
|0.3%
|Mensuel
|Consommateur
|Dernier
|Référence
|Précédent
|Fréquence
|FGV Confiance des consommateurs (CCI)
|1.3
|sept. 2025
|86.2
|Mensuel
|Ventes au Détail a/a
|1.0%
|juil. 2025
|0.3%
|Mensuel
|Ventes au Détail m/m
|-0.3%
|juil. 2025
|-0.1%
|Mensuel