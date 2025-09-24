CalendrierSections

Calendrier économique

Pays

Calendrier économique et indicateurs du Brésil

Aperçu

Indicateur Dernier Référence Précédent Fréquence
GDP q/q 0.4% 2 Q 2025 1.4% Trimestriel
Taux de chômage 3 mois 5.6% juil. 2025 5.8% Mensuel
CPI m/m -0.11% août 2025 0.26% Mensuel
Décision sur le Taux d’Intérêt de la BCB. 15.00% 15.00%
Balance Commerciale $​6.133 B août 2025 $​7.075 B Mensuel

Calendrier économique

Heure,
Devise
Événement
Réel
Prévision
Précédent
2025.09.24 11:00, BRL, FGV Confiance des consommateurs (CCI), Réel: 1.3, Prévision: 80.4, Précédent: 86.2
2025.09.24 17:30, BRL, Flux d’ Échange Étranger., Réel: $​-0.659 B, Prévision: $​0.872 B, Précédent: $​-0.163 B
2025.09.25 00:00, BRL, Réunion du Conseil Monétaire National de la BCB
2025.09.25 12:00, BRL, IPC de mi-mois m/m, Réel: 0.48%, Prévision: -0.01%, Précédent: -0.14%
2025.09.25 12:00, BRL, IPC de mi-mois a/a, Réel: 5.32%, Prévision: 4.54%, Précédent: 4.95%
2025.09.26 11:30, BRL, Compte Courant, Réel: $​-4.669 B, Prévision: $​-5.717 B, Précédent: $​-7.067 B
2025.09.26 11:30, BRL, Investissement étranger direct, Réel: $​7.989 B, Prévision: $​5.395 B, Précédent: $​8.324 B
2025.09.26 19:30, BRL, CFTC BRL Positions nettes non commerciales, Précédent: 62.2 K
2025.09.29 11:00, BRL, Indice d’inflation FGV IGP-M m/m, Prévision: -0.44%, Précédent: 0.36%
2025.09.29 11:30, BRL, Rapport de Panel de marché de la BCB
2025.09.29 11:30, BRL, Prêt Bancaire de la BCB Banque m/m, Prévision: 1.0%, Précédent: 0.4%
2025.09.30 11:00, BRL, BNDES Taux d’Intérêt à Long Terme TJLP, Précédent: 8.96%
2025.09.30 11:30, BRL, Solde budgétaire nominal, Prévision: R$​-112.474 B, Précédent: R$​-175.576 B
2025.09.30 11:30, BRL, Solde budgétaire primaire, Prévision: R$​-80.170 B, Précédent: R$​-66.566 B
2025.09.30 11:30, BRL, Ratio dette nette - PIB, Prévision: 63.8%, Précédent: 63.7%
2025.09.30 12:00, BRL, Taux de chômage 3 mois, Prévision: 5.5%, Précédent: 5.6%
2025.10.01 13:00, BRL, Fabrication de PMI de Markit, Prévision: 48.3, Précédent: 47.7
2025.10.01 17:30, BRL, Flux d’ Échange Étranger., Prévision: $​-0.240 B, Précédent: $​-0.659 B
2025.10.02 08:00, BRL, FIPE CPI m/m, Prévision: 0.47%, Précédent: 0.04%
2025.10.03 12:00, BRL, Production Industrielle m/m, Prévision: 0.0%, Précédent: -0.2%
2025.10.03 12:00, BRL, Production Industrielle a/a, Prévision: 0.6%, Précédent: 0.2%
2025.10.03 13:00, BRL, Services PMI de Markit, Prévision: 47.8, Précédent: 49.3
2025.10.03 13:00, BRL, Composite PMI de Markit, Prévision: 49.5, Précédent: 48.8
2025.10.03 19:30, BRL, CFTC BRL Positions nettes non commerciales

Indicateurs Économiques

Market Dernier Référence Précédent Fréquence
CFTC BRL Positions nettes non commerciales 62.2 K 16 sept. 2025 56.1 K Hebdomadaire
PIB Dernier Référence Précédent Fréquence
GDP q/q 0.4% 2 Q 2025 1.4% Trimestriel
PIB a/a 2.2% 2 Q 2025 2.9% Trimestriel
Travail Dernier Référence Précédent Fréquence
Taux de chômage 3 mois 5.6% juil. 2025 5.8% Mensuel
Prix Dernier Référence Précédent Fréquence
CPI m/m -0.11% août 2025 0.26% Mensuel
CPI s.a. m/m -0.04% août 2025 0.35% Mensuel
FIPE CPI m/m 0.04% août 2025 0.28% Mensuel
IPC a/a 5.13% août 2025 5.23% Mensuel
IPC de mi-mois a/a 5.32% sept. 2025 4.95% Mensuel
IPC de mi-mois m/m 0.48% sept. 2025 -0.14% Mensuel
IPP a/a 1.36% juil. 2025 3.24% Mensuel
Indice d’inflation FGV IGP-DI m/m 0.20% août 2025 -0.07% Mensuel
Indice d’inflation FGV IGP-M m/m 0.36% août 2025 -0.77% Mensuel
PPI m/m -0.30% juil. 2025 -1.25% Mensuel
Argent Dernier Référence Précédent Fréquence
BNDES Taux d’Intérêt à Long Terme TJLP 8.96% 3 Q 2025 8.65% Trimestriel
Décision sur le Taux d’Intérêt de la BCB. 15.00% 15.00%
Flux d’ Échange Étranger. $​-0.659 B $​-0.163 B
Investissement étranger direct $​7.989 B août 2025 $​8.324 B Mensuel
Prêt Bancaire de la BCB Banque m/m 0.4% juil. 2025 0.4% Mensuel
Commerce Dernier Référence Précédent Fréquence
Balance Commerciale $​6.133 B août 2025 $​7.075 B Mensuel
Compte Courant $​-4.669 B août 2025 $​-7.067 B Mensuel
Gouvernement Dernier Référence Précédent Fréquence
Ratio dette nette - PIB 63.7% juil. 2025 62.9% Mensuel
Solde budgétaire nominal R$​-175.576 B juil. 2025 R$​-108.107 B Mensuel
Solde budgétaire primaire R$​-66.566 B juil. 2025 R$​-47.091 B Mensuel
Affaires Dernier Référence Précédent Fréquence
ANFAVEA Production Automobile m/m N/D août 2025 15.7% Mensuel
ANFAVEA Ventes d’automobiles m/m N/D août 2025 14.2% Mensuel
Activité économique de la BCB IBC-Br 26.54% juil. 2025 1.06% Mensuel
Composite PMI de Markit 48.8 août 2025 46.6 Mensuel
Fabrication de PMI de Markit 47.7 août 2025 48.2 Mensuel
Production Industrielle a/a 0.2% juil. 2025 -1.3% Mensuel
Production Industrielle m/m -0.2% juil. 2025 0.0% Mensuel
Services PMI de Markit 49.3 août 2025 46.3 Mensuel
Volume de services a/a 2.8% juil. 2025 2.8% Mensuel
Volume de services m/m 0.3% juil. 2025 0.3% Mensuel
Consommateur Dernier Référence Précédent Fréquence
FGV Confiance des consommateurs (CCI) 1.3 sept. 2025 86.2 Mensuel
Ventes au Détail a/a 1.0% juil. 2025 0.3% Mensuel
Ventes au Détail m/m -0.3% juil. 2025 -0.1% Mensuel