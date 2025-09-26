CalendrierSections

Calendrier économique

Pays

États-Unis JOLTS Offres d’emploi (United States JOLTS Job Openings)

Pays :
États-Unis
USD, Dollars américains
Source
Bureau des Statistiques de l'emploi. (Bureau of Labor Statistics)
Secteur
Travail
Haut 7.181 M 7.412 M
7.357 M
Dernière publication Importance Réel Prévision
Précédent
7.326 M
7.181 M
Prochaine publication Réel Prévision
Précédent
  • Aperçu
  • Graphique
  • Historique
  • Widget

JOLTS Job Openings est un rapport mensuel sur les offres d’emploi dans les zones commerciales, industrielles et de bureaux aux États-Unis. Le calcul comprend tous les postes vacants qui restent ouverts à compter du dernier jour ouvrable d’un mois.

L’indicateur est compris dans le rapport américain JOLTS (Job Openings and Labor Turnover Survey) basé sur l’enquête auprès des employeurs. Dans le questionnaire, les employeurs marquent l’emploi dans leur entreprise, le nombre de postes vacants, l’embauche et le licenciement. Ces données sont traitées et comprises dans le rapport, qui est publié mensuellement, y compris des données distinctes sur différentes régions et industries.

L’échantillon de l’enquête comprend environ 16 000 entreprises américaines des 50 États et du district de Columbia. Ils représentent la plupart des secteurs de l’économie américaine, tels que la vente au détail, l’industrie, la construction, les mines, les transports, l’informatique, les services financiers, l’éducation, la médecine, etc.

Les données JOLTS sont une mesure du déficit ou de l’offre excédentaire de main-d’œuvre au niveau national. Avant la parution de ce rapport, il n’y avait aucun indicateur de la demande insatisfaite de main-d’œuvre aux États-Unis.

Les économistes utilisent le rapport pour analyser le marché de l'emploi national et marquer les cycles économiques. Une hausse des postes vacants marque positivement l’économie d’une part, mais si le chômage continue de croître, c’est une indication de déséquilibre sur le marché de l'emploi et de manque de personnel qualifié. L’observation à long terme du rapport entre les postes vacants et leur satisfaction est utilisée pour ajuster les programmes d’éducation et de formation à l’échelle du gouvernement.

En général, une hausse du nombre de postes vacants peut être considérée comme positive pour le dollar américain.

Dernières valeurs:

données réelles

Prévision

Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deÉtats-Unis JOLTS Offres d’emploi (United States JOLTS Job Openings)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision ​de l’indicateur économique pour les dates indiquées

Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils ​des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.

Date (GMT)
Référence
Réel
Prévision
Précédent
juil. 2025
7.181 M
7.412 M
7.357 M
juin 2025
7.437 M
7.441 M
7.712 M
mai 2025
7.769 M
7.102 M
7.395 M
avr. 2025
7.391 M
7.167 M
7.200 M
mars 2025
7.192 M
7.476 M
7.480 M
févr. 2025
7.568 M
7.241 M
7.762 M
janv. 2025
7.740 M
7.279 M
7.508 M
déc. 2024
7.600 M
7.603 M
8.156 M
nov. 2024
8.098 M
7.380 M
7.839 M
oct. 2024
7.744 M
7.492 M
7.372 M
sept. 2024
7.443 M
7.688 M
7.861 M
août 2024
8.040 M
7.721 M
7.711 M
juil. 2024
7.673 M
7.876 M
7.910 M
juin 2024
8.184 M
7.979 M
8.230 M
mai 2024
8.140 M
8.091 M
7.919 M
avr. 2024
8.059 M
8.231 M
8.355 M
mars 2024
8.488 M
8.351 M
8.813 M
févr. 2024
8.756 M
8.410 M
8.748 M
janv. 2024
8.863 M
8.511 M
8.889 M
déc. 2023
9.026 M
8.658 M
8.925 M
nov. 2023
8.790 M
9.048 M
8.852 M
oct. 2023
8.733 M
9.286 M
9.350 M
sept. 2023
9.553 M
8.977 M
9.497 M
août 2023
9.610 M
9.272 M
8.920 M
juil. 2023
8.827 M
9.793 M
9.165 M
juin 2023
9.582 M
10.063 M
9.616 M
mai 2023
9.824 M
9.954 M
10.320 M
avr. 2023
10.103 M
9.283 M
9.745 M
mars 2023
9.590 M
-1.811 M
9.974 M
févr. 2023
9.931 M
0.783 M
10.563 M
janv. 2023
10.824 M
11.174 M
11.234 M
déc. 2022
11.012 M
10.590 M
10.440 M
nov. 2022
10.458 M
10.442 M
10.512 M
oct. 2022
10.334 M
10.349 M
10.687 M
sept. 2022
10.717 M
10.127 M
10.280 M
août 2022
10.053 M
10.780 M
11.170 M
juil. 2022
11.239 M
10.646 M
11.040 M
juin 2022
10.698 M
11.401 M
11.303 M
mai 2022
11.254 M
11.768 M
11.681 M
avr. 2022
11.400 M
11.768 M
11.855 M
mars 2022
11.549 M
11.587 M
11.344 M
févr. 2022
11.266 M
11.258 M
11.283 M
janv. 2022
11.263 M
10.673 M
11.448 M
déc. 2021
10.925 M
10.470 M
10.775 M
nov. 2021
10.562 M
10.553 M
11.091 M
oct. 2021
11.033 M
10.155 M
10.602 M
sept. 2021
10.438 M
10.765 M
10.629 M
août 2021
10.439 M
11.259 M
11.098 M
juil. 2021
10.934 M
10.410 M
10.185 M
juin 2021
10.073 M
9.391 M
9.483 M
123
Exporter

Widget de calendrier économique pour votre site web

Créez votre propre calendrier d’événements économiques. Pour ce faire, il suffit d’indiquer sa taille et sa période d’affichage. Vous pouvez utiliser librement ce widget sur vos sites Web. En retour, nous vous demandons de garder le code fourni inchangé.

Les données du calendrier sont fournies telles quelles. La fréquence et le calendrier des communiqués de presse économiques, ainsi que les valeurs des paramètres économiques peuvent changer à notre insu. Vous pouvez utiliser les informations fournies, mais vous acceptez tous les risques associés à la prise de décisions commerciales basées sur les données du calendrier.

Utilisez le plugin officiel pour les sites WordPress

Utilisez le plugin officiel pour les sites WordPress

Télécharger
MQL5 Algo Trading Community
Type de widget
Langue
Thème de couleurs
Format de date
Taille
×
Affichez les informations
Période calendaire par défaut
Votre code d'intégration