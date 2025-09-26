Calendrier économique
États-Unis JOLTS Offres d’emploi (United States JOLTS Job Openings)
|Haut
|7.181 M
|7.412 M
|
7.357 M
|Dernière publication
|Importance
|Réel
|Prévision
|
Précédent
|7.326 M
|
7.181 M
|Prochaine publication
|Réel
|Prévision
|
Précédent
JOLTS Job Openings est un rapport mensuel sur les offres d’emploi dans les zones commerciales, industrielles et de bureaux aux États-Unis. Le calcul comprend tous les postes vacants qui restent ouverts à compter du dernier jour ouvrable d’un mois.
L’indicateur est compris dans le rapport américain JOLTS (Job Openings and Labor Turnover Survey) basé sur l’enquête auprès des employeurs. Dans le questionnaire, les employeurs marquent l’emploi dans leur entreprise, le nombre de postes vacants, l’embauche et le licenciement. Ces données sont traitées et comprises dans le rapport, qui est publié mensuellement, y compris des données distinctes sur différentes régions et industries.
L’échantillon de l’enquête comprend environ 16 000 entreprises américaines des 50 États et du district de Columbia. Ils représentent la plupart des secteurs de l’économie américaine, tels que la vente au détail, l’industrie, la construction, les mines, les transports, l’informatique, les services financiers, l’éducation, la médecine, etc.
Les données JOLTS sont une mesure du déficit ou de l’offre excédentaire de main-d’œuvre au niveau national. Avant la parution de ce rapport, il n’y avait aucun indicateur de la demande insatisfaite de main-d’œuvre aux États-Unis.
Les économistes utilisent le rapport pour analyser le marché de l'emploi national et marquer les cycles économiques. Une hausse des postes vacants marque positivement l’économie d’une part, mais si le chômage continue de croître, c’est une indication de déséquilibre sur le marché de l'emploi et de manque de personnel qualifié. L’observation à long terme du rapport entre les postes vacants et leur satisfaction est utilisée pour ajuster les programmes d’éducation et de formation à l’échelle du gouvernement.
En général, une hausse du nombre de postes vacants peut être considérée comme positive pour le dollar américain.
Dernières valeurs:
données réelles
Prévision
Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deÉtats-Unis JOLTS Offres d’emploi (United States JOLTS Job Openings)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision de l’indicateur économique pour les dates indiquées
Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.
