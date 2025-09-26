CalendrierSections

Calendrier économique

Pays

CFTC NZD Positions nettes non commerciales (CFTC NZD Non-Commercial Net Positions)

Pays :
Nouvelle-Zélande
NZD, Dollar néo-zélandais
Source
U.S Commission de Négociation des Contrats à Terme sur Matières Premières (U.S. Commodity Futures Trading Commission)
Secteur
Market
Bas -18.0 K
-8.7 K
Dernière publication Importance Réel Prévision
Précédent
-18.0 K
Prochaine publication Réel Prévision
Précédent
  • Aperçu
  • Graphique
  • Historique
  • Widget

Le rapport hebdomadaire NZD Non-Commercial Net Positions de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) traduit la différence entre le volume total des positions à terme NZD longues et courtes existant sur le marché et ouvertes par des traders non commerciaux (spéculatifs). Le rapport ne comprend que les marchés à terme américains (Bourses de Chicago et de New York).

L’indicateur est donc un volume net de positions en dollars néo-zélandais aux États-Unis.

Dernières valeurs:

données réelles

Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deCFTC NZD Positions nettes non commerciales (CFTC NZD Non-Commercial Net Positions)l’indicateur macroéconomique " « .).

Date (GMT)
Référence
Réel
Prévision
Précédent
16 sept. 2025
-18.0 K
-8.7 K
9 sept. 2025
-8.7 K
-6.5 K
2 sept. 2025
-6.5 K
-6.1 K
26 août 2025
-6.1 K
-4.1 K
19 août 2025
-4.1 K
-4.7 K
12 août 2025
-4.7 K
-4.8 K
5 août 2025
-4.8 K
-2.1 K
29 juil. 2025
-2.1 K
-3.2 K
22 juil. 2025
-3.2 K
3.6 K
15 juil. 2025
3.6 K
4.9 K
8 juil. 2025
4.9 K
4.2 K
1 juil. 2025
4.2 K
2.8 K
24 juin 2025
2.8 K
-1.3 K
17 juin 2025
-1.3 K
-21.2 K
10 juin 2025
-21.2 K
-23.7 K
3 juin 2025
-23.7 K
-24.4 K
27 mai 2025
-24.4 K
-23.7 K
20 mai 2025
-23.7 K
-22.6 K
13 mai 2025
-22.6 K
-23.1 K
6 mai 2025
-23.1 K
-21.5 K
29 avr. 2025
-21.5 K
-26.9 K
22 avr. 2025
-26.9 K
-33.1 K
15 avr. 2025
-33.1 K
-39.2 K
8 avr. 2025
-39.2 K
-45.0 K
1 avr. 2025
-45.0 K
-41.6 K
25 mars 2025
-41.6 K
-40.4 K
18 mars 2025
-40.4 K
-52.9 K
11 mars 2025
-52.9 K
-55.8 K
4 mars 2025
-55.8 K
-53.7 K
25 févr. 2025
-53.7 K
-52.2 K
18 févr. 2025
-52.2 K
-49.3 K
11 févr. 2025
-49.3 K
-49.1 K
4 févr. 2025
-49.1 K
-47.0 K
28 janv. 2025
-47.0 K
-51.2 K
21 janv. 2025
-51.2 K
-52.1 K
14 janv. 2025
-52.1 K
-54.6 K
7 janv. 2025
-54.6 K
-46.0 K
24 déc. 2024
-46.0 K
-42.5 K
17 déc. 2024
-42.5 K
-28.2 K
10 déc. 2024
-28.2 K
-23.3 K
3 déc. 2024
-23.3 K
-24.4 K
26 nov. 2024
-24.4 K
-18.4 K
19 nov. 2024
-18.4 K
-11.7 K
12 nov. 2024
-11.7 K
-8.2 K
5 nov. 2024
-8.2 K
-2.2 K
29 oct. 2024
-2.2 K
-0.3 K
22 oct. 2024
-0.3 K
-0.3 K
15 oct. 2024
-0.3 K
1.3 K
8 oct. 2024
1.3 K
2.0 K
1 oct. 2024
2.0 K
-1.5 K
12345678...19
Exporter

Widget de calendrier économique pour votre site web

Créez votre propre calendrier d’événements économiques. Pour ce faire, il suffit d’indiquer sa taille et sa période d’affichage. Vous pouvez utiliser librement ce widget sur vos sites Web. En retour, nous vous demandons de garder le code fourni inchangé.

Les données du calendrier sont fournies telles quelles. La fréquence et le calendrier des communiqués de presse économiques, ainsi que les valeurs des paramètres économiques peuvent changer à notre insu. Vous pouvez utiliser les informations fournies, mais vous acceptez tous les risques associés à la prise de décisions commerciales basées sur les données du calendrier.

Utilisez le plugin officiel pour les sites WordPress

Utilisez le plugin officiel pour les sites WordPress

Télécharger
MQL5 Algo Trading Community
Type de widget
Langue
Thème de couleurs
Format de date
Taille
×
Affichez les informations
Période calendaire par défaut
Votre code d'intégration