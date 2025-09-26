Le rapport hebdomadaire NZD Non-Commercial Net Positions de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) traduit la différence entre le volume total des positions à terme NZD longues et courtes existant sur le marché et ouvertes par des traders non commerciaux (spéculatifs). Le rapport ne comprend que les marchés à terme américains (Bourses de Chicago et de New York).

L’indicateur est donc un volume net de positions en dollars néo-zélandais aux États-Unis.

Dernières valeurs: