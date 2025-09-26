Les exportations australiennes m/m traduisent une variation de la valeur en dollars des marchandises et services vendus par les résidents australiens à l’étranger au cours du mois déclaré. Le calcul comprend les ventes directes de marchandises et de services ainsi que les opérations de troc.

Les statistiques commerciales sont calculées sur la base des informations que les exportateurs fournissent aux organismes gouvernementaux. Les données sont ajustées avant d’être ajoutées à la balance des paiements. Dans la pratique, le calcul des statistiques d’exportation est basé sur les marchandises qui subissent le régime douanier et pour lesquelles une déclaration en douane est préparée.

Les groupes de marchandises suivants sont exclus du calcul:

Exportations temporaires de marchandises non destinées à la vente (telles que l’exportation d’œuvres d’art pour exposition, chevaux pour courses, etc.; articles exportés pour être réparés)

Journaux et périodiques envoyés d’Australie sous abonnement direct

Véhicules destinés aux marchandises et aux passagers

marchandises sur supports numériques (films, enregistrements audio, livres en ligne, etc.)

Déchets et débris n’ayant aucune valeur commerciale

Quelques autres éléments

Lorsque les exportations dépassent les importations, un excédent commercial se forme. C’est une indication d’un niveau de production élevé. Cela indique également que la nation produit plus de marchandises et de services qu’elle ne peut en consommer.

L’Australie exporte beaucoup de matières premières, y compris du minerai de fer et des produits agricoles. Cet indicateur est une composante importante du PIB national. Par conséquent, un changement dans les exportations est l’un des facteurs importants dans l’évaluation de la situation économique.

Cependant, l’impact des exportations sur les cours du dollar australien est ambigu et dépend du contexte des cycles économiques et d’autres indicateurs économiques, tels que la dynamique de production. Par exemple, dans des conditions de récession économique, le pays peut commencer à exporter davantage afin de créer des emplois. Dans ce cas, les non-résidents doivent acheter la monnaie australienne afin de payer au fournisseur pour les livraisons à l’exportation. Par conséquent, la croissance des exportations peut avoir un impact positif sur les cours de l’AUD.

