Calendrier économique
Credit Suisse Prévisions économiques en Suisse (Credit Suisse Switzerland Economic Expectations)
Les prévisions économiques du Credit Suisse traduisent les hypothèses des experts concernant les principaux marchés financiers mondiaux. L’indice est établi sur la base d’une enquête menée auprès de 300 représentants de banques, de compagnies d’assurance et de services financiers. Les participants à l’enquête expriment leurs perspectives semestriels concernant l’état de l’économie, le niveau d’inflation, les taux d’intérêt, les marchés boursiers et les taux de change dans la zone euro, en Allemagne, au Japon, aux États-Unis, en Grande-Bretagne, en France et en Italie, ainsi que leurs prévisions concernant les prix du pétrole. La croissance de l’indicateur peut avoir un impact positif sur les cours du franc suisse.
Dernières valeurs:
données réelles
Prévision
Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deCredit Suisse Prévisions économiques en Suisse (Credit Suisse Switzerland Economic Expectations)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision de l’indicateur économique pour les dates indiquées
Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.
