HKMA M3 Masse Monétaire a/a représente le stock total d’argent, de dépôts bancaires et de certificats de dépôt détenus par l’ensemble de la population de Hong Kong, y compris les résidents et les non-résidents. Il convient de noter que selon la classification de Hong Kong, M3 ne comprend pas les accords de mise en pension (repos) et les fonds du marché des capitaux. La Croissance de la Masse Monétaire M3 peut s’accompagner d’une hausse du pouvoir d’achat de la population et est donc considérée comme positive pour les cours du dollar de Hong Kong.

Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deAutorité Monétaire de Hong Kong M3 Masse Monétaire a/y (Hong Kong Monetary Authority M3 Money Supply y/y)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision ​de l’indicateur économique pour les dates indiquées

Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils ​des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.