La dette nette du secteur public (DLSP) correspond à l’endettement du secteur public non financier, avec la Banque Centrale du Brésil. Le secteur public non financier comprend l’administration directe du gouvernement fédéral, des États et des municipalités. Il comprend également les administrations indirectes, qui sont: le système public de sécurité sociale et les entreprises d’État non financières de la fédération, des États et des municipalités. Les sociétés du groupe Petrobras et du groupe Eletrobras ne sont pas comprises dans cette liste d’entreprises publiques non financières aux fins du calcul de la dette publique nette. La Banque Centrale est comprise dans le calcul de la dette nette du secteur public, car ses résultats sont directement liés au Trésor National.

La Dette Brute des Administrations Publiques (DBGG) couvre toutes les dettes engagées par le gouvernement fédéral, les gouvernements des États et les administrations municipales dans le secteur privé, le secteur financier public et l’endettement envers le reste du monde. Sont également comprises les opérations engagées par la Banque Centrale avec des titres publics. Le DBGG est l’une des principales références pour l’évaluation de la condition de solvabilité du Brésil par les agences de classification mondiales.

Le ratio Dette/PIB est le calcul de la dette publique, en particulier du DLSP, par rapport au produit intérieur brut (PIB). Plus le ratio dette/PIB d’une économie est faible, plus la production de marchandises et de services est élevée et la probabilité que les profits soient suffisamment élevés pour rembourser la dette.

En pratique, plus la dette publique d’une économie est élevée, plus le risque de défaut dans un pays est élevé, de sorte que des lectures plus élevées que prévu de l’indicateur peuvent avoir un impact négatif sur la monnaie brésilienne.

Dernières valeurs: