Ratio dette nette - produit intérieur brut (PIB) du Brésil (Brazil Net Debt - Gross Domestic Product (GDP) Ratio)

Pays :
Brésil
BRL, Réal brésilien
Source
Banque Centrale du Brésil (Central Bank of Brazil)
Secteur
Gouvernement
Bas 63.7% 63.2%
62.9%
Dernière publication Importance Réel Prévision
Précédent
63.8%
63.7%
Prochaine publication Réel Prévision
Précédent
La dette nette du secteur public (DLSP) correspond à l’endettement du secteur public non financier, avec la Banque Centrale du Brésil. Le secteur public non financier comprend l’administration directe du gouvernement fédéral, des États et des municipalités. Il comprend également les administrations indirectes, qui sont: le système public de sécurité sociale et les entreprises d’État non financières de la fédération, des États et des municipalités. Les sociétés du groupe Petrobras et du groupe Eletrobras ne sont pas comprises dans cette liste d’entreprises publiques non financières aux fins du calcul de la dette publique nette. La Banque Centrale est comprise dans le calcul de la dette nette du secteur public, car ses résultats sont directement liés au Trésor National.

La Dette Brute des Administrations Publiques (DBGG) couvre toutes les dettes engagées par le gouvernement fédéral, les gouvernements des États et les administrations municipales dans le secteur privé, le secteur financier public et l’endettement envers le reste du monde. Sont également comprises les opérations engagées par la Banque Centrale avec des titres publics. Le DBGG est l’une des principales références pour l’évaluation de la condition de solvabilité du Brésil par les agences de classification mondiales.

Le ratio Dette/PIB est le calcul de la dette publique, en particulier du DLSP, par rapport au produit intérieur brut (PIB). Plus le ratio dette/PIB d’une économie est faible, plus la production de marchandises et de services est élevée et la probabilité que les profits soient suffisamment élevés pour rembourser la dette.

En pratique, plus la dette publique d’une économie est élevée, plus le risque de défaut dans un pays est élevé, de sorte que des lectures plus élevées que prévu de l’indicateur peuvent avoir un impact négatif sur la monnaie brésilienne.

Dernières valeurs:

données réelles

Prévision

Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deRatio dette nette - produit intérieur brut (PIB) du Brésil (Brazil Net Debt - Gross Domestic Product (GDP) Ratio)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision ​de l’indicateur économique pour les dates indiquées

Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils ​des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.

Date (GMT)
Référence
Réel
Prévision
Précédent
juil. 2025
63.7%
63.2%
62.9%
juin 2025
62.9%
62.6%
62.0%
mai 2025
62.0%
62.2%
61.7%
avr. 2025
61.7%
61.7%
61.6%
mars 2025
61.6%
61.0%
61.4%
févr. 2025
61.4%
62.2%
60.8%
janv. 2025
60.8%
62.0%
61.1%
déc. 2024
61.1%
61.6%
61.2%
nov. 2024
61.2%
62.8%
62.1%
oct. 2024
62.1%
62.8%
62.4%
sept. 2024
62.4%
62.3%
62.0%
août 2024
62.0%
62.1%
61.9%
juil. 2024
61.9%
63.0%
62.2%
juin 2024
62.2%
62.6%
62.2%
mai 2024
62.2%
61.9%
61.2%
avr. 2024
61.2%
61.4%
61.1%
mars 2024
61.1%
60.8%
60.9%
févr. 2024
60.9%
60.4%
60.0%
janv. 2024
60.0%
60.2%
60.8%
déc. 2023
60.8%
60.2%
59.5%
nov. 2023
59.5%
60.7%
60.0%
oct. 2023
60.0%
60.0%
sept. 2023
60.0%
59.9%
59.9%
août 2023
59.9%
60.4%
59.6%
juil. 2023
59.6%
59.7%
59.1%
juin 2023
59.1%
57.8%
57.8%
mai 2023
57.8%
57.5%
57.2%
avr. 2023
57.2%
57.6%
57.2%
mars 2023
57.2%
56.8%
56.6%
févr. 2023
56.6%
56.6%
56.6%
janv. 2023
56.6%
57.2%
57.5%
déc. 2022
57.5%
57.4%
57.0%
nov. 2022
57.0%
58.9%
58.3%
oct. 2022
58.3%
58.1%
58.3%
sept. 2022
58.3%
57.6%
58.2%
août 2022
58.2%
58.3%
57.8%
juin 2022
57.8%
59.9%
58.8%
mai 2022
58.8%
59.2%
57.9%
avr. 2022
57.9%
58.9%
58.2%
mars 2022
58.2%
56.7%
57.1%
févr. 2022
57.1%
56.5%
56.6%
janv. 2022
56.6%
57.8%
57.3%
déc. 2021
57.3%
57.3%
57.0%
nov. 2021
57.0%
57.3%
57.6%
oct. 2021
57.6%
57.3%
58.5%
sept. 2021
58.5%
58.2%
59.3%
août 2021
59.3%
62.5%
60.3%
juil. 2021
60.3%
59.8%
60.9%
juin 2021
60.9%
58.9%
59.7%
mai 2021
59.7%
62.1%
60.5%
