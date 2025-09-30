L’indice des prix des logements (IPH) m/m traduit l’évolution des prix des logements aux États-Unis au cours du mois donné par rapport au mois précédent. L’indicateur est un indice pondéré des ventes répétées de maisons unifamiliales. Il mesure les variations moyennes de prix dans les ventes répétées ou le refinancement des mêmes propriétés. Le calcul comprend des données sur les transactions hypothécaires impliquant des logements secondaires conclues par Fannie Mae et Freddie Mac (les plus grandes agences hypothécaires du pays). Le calcul ne tient pas compte des hypothèques sur les propriétés financées par des prêts assurés par le gouvernement, ni des transactions hypothécaires sur les condominiums, les coopératives et les immeubles à logements multiples. L’indice n’est pas ajusté en fonction de l’inflation.

Pour plus de commodité, les 50 États sont divisés en neuf divisions de recensement: Pacific, Mountain, East North Central, East South Central, West North Central, West South Central, New England, Middle Atlantic et South Atlantic. En plus de la variation de l’indice national, des données distinctes sont publiées pour ces neuf divisions. Ainsi, HPI est un indicateur opportun et précis des tendances des prix sur le marché immobilier dans différentes régions géographiques du pays, avec la plus large couverture d’informations. C’est pourquoi l’IPH diffère des autres indicateurs du marché immobilier.

Les économistes analysent l’indicateur pour évaluer l’activité sur le marché immobilier. Il sert également d’outil analytique pour mesurer les variations des taux hypothécaires, évaluer la disponibilité des maisons dans différentes régions et évaluer l’inflation générale dans le pays.

