Calendrier économique
Indice des prix des maisons (HPI) aux États-Unis m/m (United States House Price Index (HPI) m/m)
|Bas
|-0.1%
|0.1%
|
-0.2%
|Dernière publication
|Importance
|Réel
|Prévision
|
Précédent
|0.0%
|
-0.1%
|Prochaine publication
|Réel
|Prévision
|
Précédent
L’indice des prix des logements (IPH) m/m traduit l’évolution des prix des logements aux États-Unis au cours du mois donné par rapport au mois précédent. L’indicateur est un indice pondéré des ventes répétées de maisons unifamiliales. Il mesure les variations moyennes de prix dans les ventes répétées ou le refinancement des mêmes propriétés. Le calcul comprend des données sur les transactions hypothécaires impliquant des logements secondaires conclues par Fannie Mae et Freddie Mac (les plus grandes agences hypothécaires du pays). Le calcul ne tient pas compte des hypothèques sur les propriétés financées par des prêts assurés par le gouvernement, ni des transactions hypothécaires sur les condominiums, les coopératives et les immeubles à logements multiples. L’indice n’est pas ajusté en fonction de l’inflation.
Pour plus de commodité, les 50 États sont divisés en neuf divisions de recensement: Pacific, Mountain, East North Central, East South Central, West North Central, West South Central, New England, Middle Atlantic et South Atlantic. En plus de la variation de l’indice national, des données distinctes sont publiées pour ces neuf divisions. Ainsi, HPI est un indicateur opportun et précis des tendances des prix sur le marché immobilier dans différentes régions géographiques du pays, avec la plus large couverture d’informations. C’est pourquoi l’IPH diffère des autres indicateurs du marché immobilier.
Les économistes analysent l’indicateur pour évaluer l’activité sur le marché immobilier. Il sert également d’outil analytique pour mesurer les variations des taux hypothécaires, évaluer la disponibilité des maisons dans différentes régions et évaluer l’inflation générale dans le pays.
Dernières valeurs:
données réelles
Prévision
Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deIndice des prix des maisons (HPI) aux États-Unis m/m (United States House Price Index (HPI) m/m)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision de l’indicateur économique pour les dates indiquées
Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.
