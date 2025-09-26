Calendrier économique
Banque Centrale Européenne (BCE) Prêts aux sociétés non financières a/a (European Central Bank (ECB) Non-Financial Corporations Loans y/y)
|Bas
|3.0%
|2.8%
|
2.8%
|Dernière publication
|Importance
|Réel
|Prévision
|
Précédent
|2.9%
|
3.0%
|Prochaine publication
|Réel
|Prévision
|
Précédent
Les données de la BCE sur les prêts aux sociétés non financières (NFC) a/a traduisent l’évolution des quantités de prêts aux organisations non financières européennes pour la période de référence, par rapport à la même période il y a un an. L’indicateur est publié par la Banque Centrale Européenne deux fois par an. Chacun couvre les prêts des deux trimestres précédents.
Les prêts à des organisations non financières sont classés en fonction de l’activité économique de l’entreprise en question. Il s’agit notamment de l’agriculture et de la foresterie, des mines, de la fabrication, de l’électricité, du gaz, de la construction, du commerce de gros et de détail, des transports, etc. conformément au la classification utilisée, les organisations non financières n’incluent pas les entrepreneurs privés. Les prêts NFC n’incluent pas les prêts du secteur public, même si certaines des activités pourraient relever de la classification sous-jacente (par exemple, les services de transport).
L’indicateur est calculé sur la base des données communiquées par les institutions financières monétaires de la zone euro à la BCE et de l’enquête sur les prêts bancaires menée par la BCE depuis 2003. Il offre un aperçu autrement incompréhensible de l’offre et de la demande de prêts bancaires des entreprises et des ménages. Outre le volume réel des prêts, l’enquête couvre les conditions de crédit, les normes d’approbation des prêts et la part des rejets. Les données obtenues sont utilisées dans divers processus décisionnels sur les mesures de politique monétaire, en particulier en période de crise financière.
Les données sur les prêts jouent un rôle clé dans l’approvisionnement de l’économie en argent. Une augmentation de cette valeur ou une valeur supérieure aux prévisions pourrait stimuler l’économie et l’euro. En conséquence, des valeurs inférieures aux prévisions sont considérées comme négatives pour la monnaie européenne.
Dernières valeurs:
données réelles
Prévision
Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deBanque Centrale Européenne (BCE) Prêts aux sociétés non financières a/a (European Central Bank (ECB) Non-Financial Corporations Loans y/y)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision de l’indicateur économique pour les dates indiquées
Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.
