Le crédit au secteur privé de la SARB a/a mesure une variation des prêts accordés par les institutions financières au secteur privé du pays, au cours du mois de référence par rapport au même mois de l’année précédente.

L’indicateur couvre les données sur tous les crédits: prêts aux ménages, prêts aux entreprises, prêts hypothécaires et prêts à usage général.

Pour compiler le rapport mensuel, la Banque de Réserve Sud-Africaine recueille des informations auprès des banques et des sociétés financières. Une variation en pourcentage pour une période sélectionnée est calculée comme le niveau de crédit de la période précédente divisé par la valeur réelle.

L’indice est utilisé pour évaluer les ventes au détail potentielles, affiche une variation dans les taux d’intérêt et traduit l’humeur des consommateurs. La croissance de l’indice indique une hausse des dépenses de consommation qui, à son tour, suggère une croissance potentielle de l’inflation et une activité plus élevée dans le secteur financier et du crédit de l’économie nationale. Cependant, la hausse excessive de l’endettement des ménages peut indiquer une surchauffe économique.

En général, la croissance du crédit à la consommation affecte positivement les cours du rand sud-africain.

