Banque de Réserve Sud-Africaine Crédit au secteur privé a/a (South African Reserve Bank Private Sector Credit y/y)

Pays :
Afrique du Sud
ZAR, Rand sud-africain
Source
Banque de Réserve Sud-Africaine(SARB) (South African Reserve Bank (SARB))
Secteur
Argent
Bas 5.84% 4.13%
4.98%
Dernière publication Importance Réel Prévision
Précédent
4.41%
5.84%
Prochaine publication Réel Prévision
Précédent
  • Aperçu
  • Graphique
  • Historique
  • Widget

Le crédit au secteur privé de la SARB a/a mesure une variation des prêts accordés par les institutions financières au secteur privé du pays, au cours du mois de référence par rapport au même mois de l’année précédente.

L’indicateur couvre les données sur tous les crédits: prêts aux ménages, prêts aux entreprises, prêts hypothécaires et prêts à usage général.

Pour compiler le rapport mensuel, la Banque de Réserve Sud-Africaine recueille des informations auprès des banques et des sociétés financières. Une variation en pourcentage pour une période sélectionnée est calculée comme le niveau de crédit de la période précédente divisé par la valeur réelle.

L’indice est utilisé pour évaluer les ventes au détail potentielles, affiche une variation dans les taux d’intérêt et traduit l’humeur des consommateurs. La croissance de l’indice indique une hausse des dépenses de consommation qui, à son tour, suggère une croissance potentielle de l’inflation et une activité plus élevée dans le secteur financier et du crédit de l’économie nationale. Cependant, la hausse excessive de l’endettement des ménages peut indiquer une surchauffe économique.

En général, la croissance du crédit à la consommation affecte positivement les cours du rand sud-africain.

Dernières valeurs:

données réelles

Prévision

Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deBanque de Réserve Sud-Africaine Crédit au secteur privé a/a (South African Reserve Bank Private Sector Credit y/y)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision ​de l’indicateur économique pour les dates indiquées

Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils ​des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.

Date (GMT)
Référence
Réel
Prévision
Précédent
juil. 2025
5.84%
4.13%
4.98%
juin 2025
4.98%
4.02%
4.98%
mai 2025
4.98%
3.91%
4.57%
avr. 2025
4.60%
3.94%
3.45%
mars 2025
3.45%
2.72%
3.68%
févr. 2025
3.68%
4.01%
4.59%
janv. 2025
4.59%
4.34%
3.83%
déc. 2024
3.83%
3.82%
4.16%
nov. 2024
4.16%
4.48%
4.26%
oct. 2024
4.26%
5.10%
4.63%
sept. 2024
4.63%
4.76%
4.95%
août 2024
4.95%
4.65%
3.50%
juil. 2024
3.50%
4.99%
4.27%
juin 2024
4.27%
4.55%
3.89%
mai 2024
4.26%
4.27%
3.90%
avr. 2024
3.90%
3.98%
5.18%
mars 2024
5.18%
3.32%
3.32%
févr. 2024
3.32%
3.45%
3.16%
janv. 2024
3.16%
4.28%
4.94%
déc. 2023
4.94%
3.82%
3.84%
nov. 2023
3.84%
4.01%
3.94%
oct. 2023
3.94%
3.72%
4.60%
sept. 2023
4.60%
3.60%
4.39%
août 2023
4.38%
6.59%
5.87%
juil. 2023
5.87%
4.64%
6.25%
juin 2023
6.25%
5.12%
6.85%
mai 2023
6.85%
7.90%
7.07%
avr. 2023
7.07%
8.35%
7.19%
mars 2023
7.19%
6.84%
8.29%
févr. 2023
8.28%
7.16%
8.42%
janv. 2023
8.42%
7.86%
7.73%
déc. 2022
7.73%
7.81%
8.30%
nov. 2022
8.30%
9.99%
9.34%
oct. 2022
9.34%
10.11%
9.74%
sept. 2022
9.74%
7.77%
7.86%
août 2022
7.86%
7.93%
7.06%
juil. 2022
7.09%
7.93%
7.53%
juin 2022
7.53%
5.58%
5.34%
mai 2022
5.34%
6.78%
5.87%
avr. 2022
5.99%
4.71%
5.92%
mars 2022
5.89%
3.32%
3.62%
févr. 2022
3.62%
2.81%
3.11%
janv. 2022
3.12%
2.48%
2.58%
déc. 2021
2.58%
2.21%
2.46%
nov. 2021
2.46%
-1.14%
1.29%
oct. 2021
1.29%
-0.83%
1.60%
sept. 2021
1.60%
1.31%
1.21%
août 2021
1.12%
1.65%
0.70%
juil. 2021
0.61%
-0.80%
-0.54%
juin 2021
-0.54%
-0.22%
-0.42%
