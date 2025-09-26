Calendrier économique
Banque de Réserve Sud-Africaine Crédit au secteur privé a/a (South African Reserve Bank Private Sector Credit y/y)
|Bas
|5.84%
|4.13%
|
4.98%
|Dernière publication
|Importance
|Réel
|Prévision
|
Précédent
|4.41%
|
5.84%
|Prochaine publication
|Réel
|Prévision
|
Précédent
Le crédit au secteur privé de la SARB a/a mesure une variation des prêts accordés par les institutions financières au secteur privé du pays, au cours du mois de référence par rapport au même mois de l’année précédente.
L’indicateur couvre les données sur tous les crédits: prêts aux ménages, prêts aux entreprises, prêts hypothécaires et prêts à usage général.
Pour compiler le rapport mensuel, la Banque de Réserve Sud-Africaine recueille des informations auprès des banques et des sociétés financières. Une variation en pourcentage pour une période sélectionnée est calculée comme le niveau de crédit de la période précédente divisé par la valeur réelle.
L’indice est utilisé pour évaluer les ventes au détail potentielles, affiche une variation dans les taux d’intérêt et traduit l’humeur des consommateurs. La croissance de l’indice indique une hausse des dépenses de consommation qui, à son tour, suggère une croissance potentielle de l’inflation et une activité plus élevée dans le secteur financier et du crédit de l’économie nationale. Cependant, la hausse excessive de l’endettement des ménages peut indiquer une surchauffe économique.
En général, la croissance du crédit à la consommation affecte positivement les cours du rand sud-africain.
Dernières valeurs:
données réelles
Prévision
Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deBanque de Réserve Sud-Africaine Crédit au secteur privé a/a (South African Reserve Bank Private Sector Credit y/y)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision de l’indicateur économique pour les dates indiquées
Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.
Widget de calendrier économique pour votre site web
Créez votre propre calendrier d’événements économiques. Pour ce faire, il suffit d’indiquer sa taille et sa période d’affichage. Vous pouvez utiliser librement ce widget sur vos sites Web. En retour, nous vous demandons de garder le code fourni inchangé.
Les données du calendrier sont fournies telles quelles. La fréquence et le calendrier des communiqués de presse économiques, ainsi que les valeurs des paramètres économiques peuvent changer à notre insu. Vous pouvez utiliser les informations fournies, mais vous acceptez tous les risques associés à la prise de décisions commerciales basées sur les données du calendrier.
Utilisez le plugin officiel pour les sites WordPress