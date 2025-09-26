Markit Composite PMI est un rapport de synthèse mensuel concernant l’évolution des conditions de travail des entreprises privées dans les secteurs manufacturier et des services. L’indicateur est basé sur des enquêtes mensuelles auprès des directeurs des achats travaillant dans environ 1000 entreprises privées du secteur manufacturier américain.

Souvent, les directeurs des achats peuvent suivre les variations dans les conditions du marché avant les autres salariés de l’entreprise, car les achats précèdent les activités de production de l’entreprise. Les directeurs des achats sont parmi les premiers à remarquer de telles variations. L’échantillon de l’enquête est choisi de manière à couvrir le plus grand nombre possible de grandes entreprises à travers le pays.

Contrairement au PMI, publié par l’ISM,le PMI Markit ne comprend que des informations provenant d’entreprises privées. Les responsables achats remplissent un questionnaire, dans lequel ils évaluent les paramètres de base de leur travail : prix des entrées et des sorties, emploi, production, nouvelles commandes, etc. Les participants à l’enquête fournissent des estimations relatives : si les chiffres ont crû, baissé ou restent inchangés. Les sous-indices individuels sont calculés sur la base de ces réponses. Ces sous-indices marquent l’inflation, l’emploi et d’autres indicateurs clés de l’activité économique.

Chaque réponse est pondérée en fonction de la taille d’une entreprise et de sa contribution à la production ou des services totaux du sous-secteur auquel elle appartient. Ainsi, les plus grandes entreprises contribuent davantage au calcul de l’indicateur.

La version complète du rapport comprend des sous-indices individuels, qui marquent l’inflation, l’emploi et d’autres indicateurs clés de l’activité économique. Des sous-indices distincts sont calculés pour différents secteurs (la classification SCIAN est utilisée).

L’indice est désaisonnalisé. Des pondérations individuelles sont attribuées aux entreprises sondées Les indications supérieures à 50 affichent que la plupart des personnes interrogées marquent positivement les conditions économiques actuelles. Les indications inférieures à 50 signifient une détérioration des conditions économiques.

PMI est l’un des indices les plus populaires étroitement surveillé par les analystes. Il fournit des informations opérationnelles couvrant l’activité économique dans l’ensemble du secteur privé américain. Il est interprété comme un indicateur de premier plan de la production et de l’inflation. La croissance de l’indice PMI est une indication de variations favorables dans les conditions du marché et peut être considérée comme positive pour le dollar américain.

Dernières valeurs: