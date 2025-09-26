L’indice des prix à la consommation (IPC) a/a traduit l’évolution des prix des marchandises et services dans la zone euro au cours du mois spécifié par rapport au même mois de l’année précédente. L’IPC est calculé séparément pour chaque État de la zone euro. Ensuite, les données obtenues sont compilées dans l’Indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH) conformément au la méthodologie approuvée.

L’IPC traduit les variations de prix du point de vue des ménages, c’est-à-dire des consommateurs finaux de marchandises et de services. Le panier de calcul de l’indice comprend 12 grandes catégories de marchandises et de services : l’alimentation, l’alcool et le tabac, les vêtements, le logement, les services ménagers, la santé, les transports, les communications, les loisirs et la culture, l’éducation, les hôtels et les restaurants, et « divers ».

Les marchandises et services qui ne font pas partie des dépenses de consommation finale des ménages sont exclus du calcul. Le calcul n’inclut pas certaines catégories de frais qui ne peuvent pas être compris dans le système unique, tels que les jeux de hasard, la location imputée de logement, l’assurance-vie, l’assurance maladie publique, les services d’intermédiation financière indirectement mesurés, etc.

L’indice des prix à la consommation ainsi que l’inflation dans la zone euro est une mesure de la stabilité des prix utilisée par le Conseil des gouverneurs de la BCE pour évaluer l’efficacité de la politique monétaire. La croissance de l’IPC par rapport à une inflation insuffisante est considérée comme positive pour les cours de l’euro.

