Calendrier économique
Dépenses réelles de consommation personnelle (PCE) aux États-Unis m/m (United States Real Personal Consumption Expenditure (PCE) m/m)
|Bas
|0.3%
|0.1%
|
0.4%
|Dernière publication
|Importance
|Réel
|Prévision
|
Précédent
|-0.1%
|
0.3%
|Prochaine publication
|Réel
|Prévision
|
Précédent
La consommation personnelle réelle m/m traduit l’évolution des dépenses de consommation, corrigée de l’inflation du mois donné par rapport au mois précédent. Les lectures des indicateurs sont ajustées en fonction de l’inflation par rapport à la période de base fixée à 2009. L’indicateur montre une variation dans la structure des coûts d’un panier fixe de marchandises et services de consommation achetés par les résidents aux États-Unis du point de vue du consommateur. Il tient compte des dépenses réelles et imputées des ménages en marchandises durables et non durables et en services.
Les variations de la consommation réelle sont utilisées dans l’évaluation du PIB américain au cours de la période considérée (ici au cours du mois donné), car sa croissance s’accompagne généralement d’une hausse des prix des marchandises et services.
Par rapport à un autre indicateur des prix à la consommation américain IPC,, la Réserve Fédérale américaine préfère utiliser le PCE pour analyser les conditions économiques. C’est parce que la formule de calcul de l’EAPP permet de tenir compte de l’impact des variations à court terme dans le comportement des consommateurs et d’ajuster le panier, pendant que l’ensemble du panier de consommation et les pondérations de ses éléments dans le calcul de l’IPC ne sont revus que tous les deux ans. Par conséquent, PCE fournit une jauge d’inflation plus complète.
La croissance de l’indicateur peut avoir un impact positif sur les cours du dollar.
Dernières valeurs:
données réelles
Prévision
Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deDépenses réelles de consommation personnelle (PCE) aux États-Unis m/m (United States Real Personal Consumption Expenditure (PCE) m/m)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision de l’indicateur économique pour les dates indiquées
Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.
