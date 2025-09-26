La Commodity Futures Trading Commission (Commission ou CFTC) publie ces rapports Commitments of Traders (COT) sur la dynamique du marché du gaz naturel. Les rapports COT décomposent l’intérêt ouvert pour les contrats à terme et les options sur le gaz naturel sur les marchés à terme où 20 traders ou plus détiennent des positions égales ou supérieures des niveaux de déclaration établis par la CFTC.

Les rapports COT sur le gaz naturel sont basés sur les données de position des sociétés déclarantes. Les données de position fournies par les sociétés déclarantes sont fondées sur la classification faite par les traders en gaz naturel en ce qui concerne leur objectif commercial prédominant. Ils rendent compte du formulaire 40 de la CFTC, dans lequel ils se classent dans l’une des quatre catégories suivantes: Producteur/Commerçant/Transformateur/Utilisateur; Courtiers en swaps; Fonds Géré; et Autres Déclarables. Le personnel de la CFTC n’effectue un contrôle de plausibilité que parce qu’il ne connaît pas les raisons spécifiques des positions des traders en gaz naturel, et que ces informations ne jouent donc aucun rôle dans la détermination de la classification des traders. Cependant, rappelez-vous que les traders peuvent déclarer des fins commerciales différentes pour différents produits de base et, par conséquent, un négociant en gaz naturel peut avoir des classifications différentes pour les autres produits. Cependant, pour l’un des rapports, les traders dans Financial Futures, les traders sont classés dans la même catégorie pour toutes les matières premières. En raison de restrictions légales (données de l’article 8 de la LCE et pratiques commerciales confidentielles), la CFTC ne publie pas d’informations sur la façon dont les traders en gaz naturel individuels sont classés dans les rapports COT.

En général, la CFTC reçoit les données requises du mardi matin sur les échanges de gaz naturel des différentes unités déclarantes. Celles-ci sont ensuite examinées et publiées le dernier jour ouvrable de la même semaine, généralement le vendredi, à 15h30. La CFTC reçoit ensuite les données requises des différentes unités déclarantes mercredi matin.

Ces rapports peuvent être utilisés pour voir l’humeur sur le marché du gaz naturel et pour prédire si le marché est plus du côté de l’acheteur ou du côté du vendeur. Le volume peut également être pris en compte pour estimer la force d’une tendance ou d’une variation de tendance, par exemple.

