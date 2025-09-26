Dépenses personnelles m/m traduit une variation du montant de tous les fonds dépensés par les consommateurs au cours du mois donné par rapport au mois précédent. Le calcul comprend les dépenses pour des marchandises et services durables et non durables, les virements bancaires, les paiements d’intérêts, etc.

Le BEA (Bureau d'Analyse Économique ) aux États-Unis publie l’indicateur dans le cadre du rapport Sur le revenu personnel et les dépenses, ainsi que sur lerevenu personnel. Les analystes interprètent souvent ces deux indicateurs en combinaison, car le rapport entre ces deux valeurs est pris en compte lors de l’évaluation de l’activité des consommateurs et pour prédire leur comportement ultérieur. Par exemple, si les consommateurs dépensent une trop grande partie de leur revenu et réduisent leur épargne, la croissance économique pourrait ralentir à l’avenir.

Les dépenses de consommation sont une part importante du PIBnational. C’est pourquoi l’indice est utilisé pour prévoir le PIB de la période actuelle. La valeur est également utilisée dans le calcul du taux d’inflation. En outre, l’indicateur est étroitement surveillé par les investisseurs, qui doivent comprendre les variations dans la part des dépenses pour diverses catégories de marchandises et services. Cette information peut aider à améliorer l’efficacité de la planification des investissements.

La hausse de la valeur de l’indicateur peut affecter positivement les cours du dollar américain, car elle est une indication de la croissance inflationniste.

