Markit/CIPS Manufacturing PMI est calculé par Markit en collaboration avec le Chartered Institute of Procurement & Supply (CIPS). Il caractérise les conditions commerciales et le niveau d’activité des directeurs d’achat dans le secteur manufacturier de l’économie britannique.

Souvent, les directeurs des achats peuvent suivre les changements dans les conditions du marché avant les autres salariés de l’entreprise, car les achats précèdent les activités de production de l’entreprise. Les directeurs des achats sont parmi les premiers à remarquer de tels changements. L’échantillon de l’enquête est choisi de manière à couvrir le plus grand nombre possible de grandes entreprises à travers le pays.

Le calcul de l’indice PMI est basé sur les données recueillies à partir des réponses mensuelles aux questionnaires envoyés aux responsables des achats dans plus de 600 entreprises britanniques qui apportent la plus grande contribution au PIB. Les directeurs sont invités à caractériser les conditions commerciales et économiques actuelles dans le secteur national de la construction. Le questionnaire couvre les variables économiques suivantes :

Production

Nouvelles commandes

Arriérés

Prix payés (pour les matériaux, les services et les marchandises achetés dans le processus de production)

Prix reçus

Délais de livraison des fournisseurs

Inventaires

Emploi

Perspectives de productivité à court terme

Les participants à l’enquête fournissent des estimations relatives : si les chiffres ont augmenté, baissé ou restent inchangés. PMI est un indice composite, qui est composé de 5 indices distincts, caractérisant les nouvelles commandes, le niveau de production, l’emploi, les délais de livraison des fournisseurs et les stocks dans les entrepôts.

L’indice est désaisonnalisé. Des pondérations individuelles sont attribuées aux entreprises sondées. Les indications supérieures à 50 affichent que la plupart des personnes interrogées caractérisent positivement les conditions commerciales actuelles. Les indications inférieures à 50 affichent une détérioration des conditions commerciales.

PMI est l’un des indices les plus populaires surveillés de près par les analystes. Il fournit des informations opérationnelles couvrant l’ensemble du secteur manufacturier. Il est interprété comme un indicateur de premier plan de la production et de l’inflation. La croissance de l’indice PMI manufacturier est une indication de conditions de marché favorables et peut être considérée comme positive pour la croissance de la livre sterling.

Dernières valeurs: