Les ventes totales de véhicules neufs m/m mesurent une variation du nombre de véhicules vendus par les détaillants sud-africains au cours du mois communiqué par rapport au mois précédent.

La National Association of Automobile Manufacturers of South Africa (NAAMSA) publie des données mensuelles sur les ventes ventilées par type de véhicule: voitures, petits et moyens véhicules utilitaires, camions lourds et autobus. Les statistiques comprennent les ventes intérieures et les exportations. Ce dernier représente une part plus importante des ventes totales. En outre, le rapport comprend des valeurs prévisionnelles pour l’année prochaine. L’industrie automobile apporte une contribution significative au PIB et à l’emploi du pays, de sorte que l’indicateur traduit l’état de l’économie. L’indicateur de croissance démontre une croissance de la consommation et une condition économique favorable dans le pays. La croissance de l’indice peut avoir un impact positif sur les cours ZAR.

Dernières valeurs: