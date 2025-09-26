CalendrierSections

Calendrier économique

Pays

Total des ventes de véhicules neufs en Afrique du Sud m/m (South Africa Total New Vehicle Sales m/m)

Pays :
Afrique du Sud
ZAR, Rand sud-africain
Source
Association Nationale des Constructeurs Automobiles d’Afrique du Sud (NAAMSA) (National Association of Automobile Manufacturers of South Africa (NAAMSA))
Secteur
Affaires
Bas 0.8%
8.8%
Dernière publication Importance Réel Prévision
Précédent
0.8%
Prochaine publication Réel Prévision
Précédent
  • Aperçu
  • Graphique
  • Historique
  • Widget

Les ventes totales de véhicules neufs m/m mesurent une variation du nombre de véhicules vendus par les détaillants sud-africains au cours du mois communiqué par rapport au mois précédent.

La National Association of Automobile Manufacturers of South Africa (NAAMSA) publie des données mensuelles sur les ventes ventilées par type de véhicule: voitures, petits et moyens véhicules utilitaires, camions lourds et autobus. Les statistiques comprennent les ventes intérieures et les exportations. Ce dernier représente une part plus importante des ventes totales. En outre, le rapport comprend des valeurs prévisionnelles pour l’année prochaine. L’industrie automobile apporte une contribution significative au PIB et à l’emploi du pays, de sorte que l’indicateur traduit l’état de l’économie. L’indicateur de croissance démontre une croissance de la consommation et une condition économique favorable dans le pays. La croissance de l’indice peut avoir un impact positif sur les cours ZAR.

Dernières valeurs:

données réelles

Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible de Total des ventes de véhicules neufs en Afrique du Sud m/m (South Africa Total New Vehicle Sales m/m)l’indicateur macroéconomique " « .).

Date (GMT)
Référence
Réel
Prévision
Précédent
août 2025
0.8%
8.8%
juil. 2025
8.8%
4.6%
juin 2025
4.6%
6.9%
mai 2025
6.9%
-14.3%
avr. 2025
-14.3%
3.2%
mars 2025
3.2%
2.1%
févr. 2025
2.1%
12.9%
janv. 2025
12.9%
-15.0%
déc. 2024
-15.0%
1.2%
nov. 2024
1.2%
8.9%
oct. 2024
8.9%
0.9%
sept. 2024
0.9%
-1.7%
août 2024
-1.7%
10.9%
juil. 2024
10.9%
8.0%
juin 2024
8.0%
-2.5%
mai 2024
-2.5%
-13.3%
avr. 2024
-13.3%
-1.1%
mars 2024
-1.1%
6.0%
févr. 2024
6.0%
3.4%
janv. 2024
3.4%
-10.1%
déc. 2023
-10.1%
-4.8%
nov. 2023
-4.8%
-1.2%
oct. 2023
-1.2%
0.6%
sept. 2023
0.6%
4.8%
août 2023
4.8%
-7.3%
juil. 2023
-7.3%
8.3%
juin 2023
8.3%
15.6%
mai 2023
15.6%
-25.8%
avr. 2023
-25.8%
11.0%
mars 2023
11.0%
2.9%
févr. 2023
2.9%
4.3%
janv. 2023
4.3%
-15.9%
déc. 2022
-15.9%
7.5%
nov. 2022
7.5%
-4.2%
oct. 2022
-4.2%
0.9%
sept. 2022
0.9%
9.6%
août 2022
9.6%
6.2%
juil. 2022
6.2%
5.0%
juin 2022
5.0%
5.4%
mai 2022
5.4%
-26.5%
avr. 2022
-26.5%
14.7%
mars 2022
14.7%
7.0%
févr. 2022
7.0%
15.1%
janv. 2022
15.1%
-13.6%
déc. 2021
-13.6%
1.3%
nov. 2021
1.3%
-4.9%
oct. 2021
-4.9%
4.0%
sept. 2021
4.0%
25.3%
août 2021
25.3%
-13.6%
juil. 2021
-13.6%
-0.8%
12
Exporter

Widget de calendrier économique pour votre site web

Créez votre propre calendrier d’événements économiques. Pour ce faire, il suffit d’indiquer sa taille et sa période d’affichage. Vous pouvez utiliser librement ce widget sur vos sites Web. En retour, nous vous demandons de garder le code fourni inchangé.

Les données du calendrier sont fournies telles quelles. La fréquence et le calendrier des communiqués de presse économiques, ainsi que les valeurs des paramètres économiques peuvent changer à notre insu. Vous pouvez utiliser les informations fournies, mais vous acceptez tous les risques associés à la prise de décisions commerciales basées sur les données du calendrier.

Utilisez le plugin officiel pour les sites WordPress

Utilisez le plugin officiel pour les sites WordPress

Télécharger
MQL5 Algo Trading Community
Type de widget
Langue
Thème de couleurs
Format de date
Taille
×
Affichez les informations
Période calendaire par défaut
Votre code d'intégration