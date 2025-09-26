Calendrier économique
Prêts aux Ménages Annuels en Suède (Sweden Households Loans y/y)
|Bas
|2.7%
|5.0%
|
2.6%
|Dernière publication
|Importance
|Réel
|Prévision
|
Précédent
|-0.8%
|
2.7%
|Prochaine publication
|Réel
|Prévision
|
Précédent
Les prêts aux ménages suédois a/a traduisent une variation du montant des prêts accordés aux ménages au cours du mois communiqué par rapport à la même période de l'année passée. L’indice est publié par Statistics Sweden et est disponible dans le cadre des statistiques mensuelles des marchés financiers.
L’indicateur traduit tous les prêts accordés par les institutions monétaires et financières du pays aux ménages suédois. À partir de 2020, les statistiques comprennent également des données sur les prêts des établissements de crédit au logement et les FIA (fonds d’investissement alternatifs).
Les données sont publiées par objectif de crédit: prêts au logement (qui constituent la majorité de tous les prêts émis), crédit à la consommation et autres prêts.
L’indice est utilisé pour évaluer les ventes au détail potentielles. Il montre également un changement dans les taux d’intérêt et traduit l’humeur des consommateurs. La croissance de l’indice indique une hausse des dépenses de consommation qui, à son tour, suggère une croissance potentielle de l’inflation et une activité plus élevée dans le secteur financier et du crédit de l’économie nationale. Cependant, une hausse excessive de l’endettement des ménages peut indiquer une surchauffe économique.
En général, la croissance des prêts émis affecte positivement les cours de la couronne suédoise.
Dernières valeurs:
données réelles
Prévision
Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible dePrêts aux Ménages Annuels en Suède (Sweden Households Loans y/y)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision de l’indicateur économique pour les dates indiquées
Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.
