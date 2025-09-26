CalendrierSections

Indice composite des directeurs d’achat (PMI) de Chine (China Composite Purchasing Managers Index (PMI))

Pays :
Chine
CNY, Yuan chinois
Source
Bureau national des statistiques (National Bureau of Statistics)
Secteur
Affaires
Moyen 50.5
50.2
Dernière publication Importance Réel Prévision
Précédent
50.5
Prochaine publication Réel Prévision
Précédent
L’indice PMI composite est un rapport de synthèse mensuel portant sur l’évolution des conditions de travail des entreprises privées dans les secteurs manufacturier et des services. Le calcul de l’indicateur est axé sur les enquêtes menées auprès de représentants d’un certain nombre d’entreprises. Chaque réponse est pondérée en fonction de la taille d’une entreprise et de sa contribution à la production ou aux services totaux du sous-secteur auquel elle appartient. Ainsi, les plus grandes entreprises contribuent davantage au calcul de l’indicateur. L’indice traduit les conditions de faire des affaires dans le pays. Les indications supérieures à 50 peuvent avoir un impact positif sur les cours du yuan.

Dernières valeurs:

données réelles

Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deIndice composite des directeurs d’achat (PMI) de Chine (China Composite Purchasing Managers Index (PMI))l’indicateur macroéconomique " « .).

Date (GMT)
Référence
Réel
Prévision
Précédent
août 2025
50.5
50.2
juil. 2025
50.2
50.7
juin 2025
50.7
50.4
mai 2025
50.4
50.2
avr. 2025
50.2
51.4
mars 2025
51.4
51.1
févr. 2025
51.1
50.1
janv. 2025
50.1
52.2
déc. 2024
52.2
50.8
nov. 2024
50.8
50.8
oct. 2024
50.8
50.4
sept. 2024
50.4
50.1
août 2024
50.1
50.2
juil. 2024
50.2
50.5
juin 2024
50.5
51.0
mai 2024
51.0
51.7
avr. 2024
51.7
52.7
mars 2024
52.7
50.9
févr. 2024
50.9
50.9
janv. 2024
50.9
50.3
déc. 2023
50.3
50.4
nov. 2023
50.4
50.7
oct. 2023
50.7
52.0
sept. 2023
52.0
51.3
août 2023
51.3
51.1
juil. 2023
51.1
52.3
juin 2023
52.3
52.9
mai 2023
52.9
54.4
avr. 2023
54.4
57.0
mars 2023
57.0
56.4
févr. 2023
56.4
52.9
janv. 2023
52.9
42.6
déc. 2022
42.6
47.1
nov. 2022
47.1
49.0
oct. 2022
49.0
50.9
sept. 2022
50.9
51.7
août 2022
51.7
52.5
juil. 2022
52.5
54.1
juin 2022
54.1
48.4
mai 2022
48.4
42.7
avr. 2022
42.7
48.8
mars 2022
48.8
51.2
févr. 2022
51.2
51.0
janv. 2022
51.0
52.2
déc. 2021
52.2
52.2
nov. 2021
52.2
50.8
oct. 2021
50.8
51.7
sept. 2021
51.7
48.9
août 2021
48.9
52.4
juil. 2021
52.4
52.9
