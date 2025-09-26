Calendrier économique
Indice composite des directeurs d’achat (PMI) de Chine (China Composite Purchasing Managers Index (PMI))
|Moyen
|50.5
|
50.2
|Dernière publication
|Importance
|Réel
|Prévision
|
Précédent
|
50.5
|Prochaine publication
|Réel
|Prévision
|
Précédent
L’indice PMI composite est un rapport de synthèse mensuel portant sur l’évolution des conditions de travail des entreprises privées dans les secteurs manufacturier et des services. Le calcul de l’indicateur est axé sur les enquêtes menées auprès de représentants d’un certain nombre d’entreprises. Chaque réponse est pondérée en fonction de la taille d’une entreprise et de sa contribution à la production ou aux services totaux du sous-secteur auquel elle appartient. Ainsi, les plus grandes entreprises contribuent davantage au calcul de l’indicateur. L’indice traduit les conditions de faire des affaires dans le pays. Les indications supérieures à 50 peuvent avoir un impact positif sur les cours du yuan.
Dernières valeurs:
données réelles
Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deIndice composite des directeurs d’achat (PMI) de Chine (China Composite Purchasing Managers Index (PMI))l’indicateur macroéconomique " « .).
