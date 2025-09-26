CalendrierSections

Calendrier économique

Pays

Taux de Chômage en Norvège (Norway Unemployment Rate)

Pays :
Norvège
NOK, Couronne norvégienne
Source
Statistiques Norvège (SSB) (Statistics Norway (SSB))
Secteur
Travail
Bas 4.9% 4.5%
4.5%
Dernière publication Importance Réel Prévision
Précédent
5.1%
4.9%
Prochaine publication Réel Prévision
Précédent
  • Aperçu
  • Graphique
  • Historique
  • Widget

Le taux de chômage de la Norvège traduit le taux de résidents actuellement au chômage par l’ensemble de la population active civile. Les personnes employées sont définies comme les personnes âgées de 15 à 74 ans, qui ont occupé un emploi rémunéré pendant au moins une heure au cours de la période communiquée, ainsi que celles qui avaient un emploi mais qui s’étaient absentées du travail pour cause de maladie, de vacances, de grèves, etc.

L’indicateur est calculé par Statistics Norway (SSB) sur la base de l’enquête téléphonique sur la population active, qui est menée tous les trimestres. L’échantillon comprend 12 000 familles ou 24 000 personnes. Les personnes interrogées répondent à des questions sur leur emploi au cours de la semaine d’enquête. Chaque famille de l’échantillon reçoit des questionnaires tous les 3 mois, pendant deux ans, c’est-à-dire qu’elle participe à l’étude 8 fois. Après cela, la sélection est mise à jour.

Les chômeurs sont les personnes qui n’ont pas travaillé pendant la semaine d’enquête. Une moyenne sur trois mois des réponses est calculée pour l’indicateur final, tandis que les données sont désaisonnalisées et publiées avec un délai d’un mois. En outre, des informations sur le chômage sont transmises à Eurostat, qui recueille et établit des statistiques européennes générales.

Le taux de chômage est un indicateur important du point de vue social et économique. La croissance du chômage entraîne une baisse des revenus des individus et donc une baisse de l’activité de consommation. En outre, cela croît la pression sur le budget de l’État et réduit les recettes fiscales. Par conséquent, des indications supérieures aux prévisions sont considérées comme négatives pour l’économie norvégienne et pour les cours de la monnaie nationale.

Dernières valeurs:

données réelles

Prévision

Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deTaux de Chômage en Norvège (Norway Unemployment Rate)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision ​de l’indicateur économique pour les dates indiquées

Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils ​des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.

Date (GMT)
Référence
Réel
Prévision
Précédent
août 2025
4.9%
4.5%
4.5%
juil. 2025
4.5%
4.7%
5.5%
juin 2025
5.4%
4.5%
4.6%
mai 2025
4.6%
4.3%
4.4%
avr. 2025
4.3%
4.1%
4.4%
mars 2025
4.4%
3.9%
4.0%
févr. 2025
3.8%
3.9%
3.7%
janv. 2025
3.7%
4.0%
4.2%
déc. 2024
4.2%
3.8%
3.7%
nov. 2024
3.7%
3.9%
4.0%
oct. 2024
4.1%
4.0%
4.0%
sept. 2024
4.0%
4.0%
4.0%
août 2024
4.0%
4.1%
3.8%
juil. 2024
3.9%
4.0%
4.1%
juin 2024
4.1%
3.9%
4.1%
mai 2024
4.1%
3.8%
4.3%
avr. 2024
4.3%
3.7%
4.0%
mars 2024
4.0%
3.4%
3.4%
févr. 2024
3.6%
4.0%
4.5%
janv. 2024
4.5%
3.4%
3.5%
déc. 2023
3.5%
3.9%
3.8%
nov. 2023
3.7%
3.8%
3.7%
oct. 2023
3.6%
3.2%
3.5%
sept. 2023
3.5%
3.3%
3.6%
août 2023
3.6%
3.7%
3.6%
juil. 2023
3.5%
3.4%
3.4%
juin 2023
3.4%
2.7%
3.1%
mai 2023
3.0%
3.2%
3.6%
avr. 2023
3.5%
3.8%
3.7%
mars 2023
3.7%
4.2%
3.9%
févr. 2023
3.9%
4.0%
3.6%
janv. 2023
3.7%
3.2%
3.4%
déc. 2022
3.4%
3.1%
3.1%
nov. 2022
3.1%
3.3%
3.2%
oct. 2022
3.3%
3.3%
3.4%
août 2022
3.2%
3.0%
3.1%
juil. 2022
3.1%
3.2%
3.2%
juin 2022
3.2%
3.3%
3.2%
mai 2022
3.2%
3.4%
3.2%
avr. 2022
3.2%
3.0%
3.1%
mars 2022
2.9%
3.3%
3.1%
févr. 2022
3.1%
3.3%
3.1%
janv. 2022
3.2%
3.3%
3.3%
déc. 2021
3.3%
3.6%
3.5%
nov. 2021
3.5%
3.7%
3.6%
oct. 2021
3.6%
3.6%
3.6%
sept. 2021
3.6%
4.0%
4.0%
août 2021
4.0%
4.1%
4.3%
juil. 2021
4.2%
4.7%
4.8%
juin 2021
4.8%
4.8%
4.8%
1234
Exporter

Widget de calendrier économique pour votre site web

Créez votre propre calendrier d’événements économiques. Pour ce faire, il suffit d’indiquer sa taille et sa période d’affichage. Vous pouvez utiliser librement ce widget sur vos sites Web. En retour, nous vous demandons de garder le code fourni inchangé.

Les données du calendrier sont fournies telles quelles. La fréquence et le calendrier des communiqués de presse économiques, ainsi que les valeurs des paramètres économiques peuvent changer à notre insu. Vous pouvez utiliser les informations fournies, mais vous acceptez tous les risques associés à la prise de décisions commerciales basées sur les données du calendrier.

Utilisez le plugin officiel pour les sites WordPress

Utilisez le plugin officiel pour les sites WordPress

Télécharger
MQL5 Algo Trading Community
Type de widget
Langue
Thème de couleurs
Format de date
Taille
×
Affichez les informations
Période calendaire par défaut
Votre code d'intégration