Le taux de chômage de la Norvège traduit le taux de résidents actuellement au chômage par l’ensemble de la population active civile. Les personnes employées sont définies comme les personnes âgées de 15 à 74 ans, qui ont occupé un emploi rémunéré pendant au moins une heure au cours de la période communiquée, ainsi que celles qui avaient un emploi mais qui s’étaient absentées du travail pour cause de maladie, de vacances, de grèves, etc.

L’indicateur est calculé par Statistics Norway (SSB) sur la base de l’enquête téléphonique sur la population active, qui est menée tous les trimestres. L’échantillon comprend 12 000 familles ou 24 000 personnes. Les personnes interrogées répondent à des questions sur leur emploi au cours de la semaine d’enquête. Chaque famille de l’échantillon reçoit des questionnaires tous les 3 mois, pendant deux ans, c’est-à-dire qu’elle participe à l’étude 8 fois. Après cela, la sélection est mise à jour.

Les chômeurs sont les personnes qui n’ont pas travaillé pendant la semaine d’enquête. Une moyenne sur trois mois des réponses est calculée pour l’indicateur final, tandis que les données sont désaisonnalisées et publiées avec un délai d’un mois. En outre, des informations sur le chômage sont transmises à Eurostat, qui recueille et établit des statistiques européennes générales.

Le taux de chômage est un indicateur important du point de vue social et économique. La croissance du chômage entraîne une baisse des revenus des individus et donc une baisse de l’activité de consommation. En outre, cela croît la pression sur le budget de l’État et réduit les recettes fiscales. Par conséquent, des indications supérieures aux prévisions sont considérées comme négatives pour l’économie norvégienne et pour les cours de la monnaie nationale.

Dernières valeurs: