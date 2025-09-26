Calendrier économique
Solde budgétaire primaire du Brésil (Brazil Primary Budget Balance)
|Bas
|R$-66.566 B
|R$24.496 B
|
R$-47.091 B
|Dernière publication
|Importance
|Réel
|Prévision
|
Précédent
|R$-80.170 B
|
R$-66.566 B
|Prochaine publication
|Réel
|Prévision
|
Précédent
La Banque Centrale du Brésil (BCB) calcule des statistiques fiscales consolidées pour le secteur public, y compris la dette nette et les besoins de financement, affichées dans le solde budgétaire nominal et le solde budgétaire primaire du Brésil. Chaque mois, un rapport sur les statistiques budgétaires est publié, traduisant l’excédent primaire.
La différence entre les recettes et les dépenses du gouvernement est le résultat financier, dont les calculs sont effectués à l’aide des résultats nominaux, opérationnels et primaires.
Le résultat nominal fait référence à la différence entre le mouvement total des revenus (y compris les investissements financiers) et le total des dépenses (y compris les charges d’intérêts), ce qui correspond aux besoins de financement du secteur public (NFSP).
Le résultat d’exploitation correspond au résultat nominal moins le retraitement monétaire de la dette nette, utilisé pour laisser de côté l’impact de l’inflation.
Le résultat primaire correspond au résultat nominal excluant la partie se référant aux intérêts nominaux (intérêts réels plus retraitement monétaire) prélevés sur la dette nette, afin de vérifier la réalisation de l’objectif fixé dans la Loi d’Orientation Budgétaire (LDO).
L’excédent primaire est une indication de combien le gouvernement a économisé sur une période de temps (un mois, un semestre, un an) pour payer les intérêts sur sa dette.
Une valeur positive du solde budgétaire primaire indique un excédent budgétaire primaire, ce qui peut avoir un impact positif sur le réal brésilien.
Dernières valeurs:
données réelles
Prévision
Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deSolde budgétaire primaire du Brésil (Brazil Primary Budget Balance)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision de l’indicateur économique pour les dates indiquées
Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.
