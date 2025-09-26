CalendrierSections

Calendrier économique

Pays

taux de chômage aux États-Unis (United States Unemployment Rate)

Pays :
États-Unis
USD, Dollars américains
Source
Bureau des Statistiques de l'emploi. (Bureau of Labor Statistics)
Secteur
Travail
Haut 4.3% 4.1%
4.2%
Dernière publication Importance Réel Prévision
Précédent
4.2%
4.3%
Prochaine publication Réel Prévision
Précédent
  • Aperçu
  • Graphique
  • Historique
  • Widget

Le taux de chômage est un pourcentage de résidents sans emploi par rapport à la population active civile totale. Dans le calcul de l’indicateur, la personne qui a été activement à la recherche d’un emploi au cours des quatre dernières semaines et qui ne peut pas commencer à travailler maintenant est définie comme étant au chômage. Une telle personne est comprise dans le taux de chômage, qu’elle reçoive ou non des prestations de chômage.

Les données statistiques sur le chômage sont recueillies en interrogeant environ 110 000 personnes (60 000 ménages) à travers le pays. Les personnes de moins de 16 ans, celles qui servent dans les forces armées, les personnes dans les établissements correctionnels et les hôpitaux psychiatriques sont exclues de l’enquête.

Cet indicateur (également appelé U3) est le taux le plus couramment utilisé pour évaluer l’état du marché de l'emploi américain. Mais ce n’est pas le seul indicateur du chômage disponible. Par exemple, sa différence avec U6 est que les personnes employées à temps partiel ou temporairement pour des raisons économiques ne sont pas comprises dans les statistiques et sont considérées comme employées selon U3. De plus, l’indicateur ne prend pas en compte les personnes qui souhaitent travailler mais ne le peuvent pas pour différentes raisons (telles que le handicap et autres) et celles qui se sont découragées après avoir cherché un emploi et qui ne cherchent plus d’emploi. Ainsi, U3 est souvent critiqué pour montrer une image très optimiste du marché de l’emploi.

Le taux de chômage est l’un des indicateurs clés du développement économique du pays. Ce n’est pas un indicateur prédictif. Sa croissance ou son déclin est le résultat de variations dans la condition économique.

La baisse du chômage est considérée comme positive pour les cours du dollar..

Dernières valeurs:

données réelles

Prévision

Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible detaux de chômage aux États-Unis (United States Unemployment Rate)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision ​de l’indicateur économique pour les dates indiquées

Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils ​des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.

Date (GMT)
Référence
Réel
Prévision
Précédent
août 2025
4.3%
4.1%
4.2%
juil. 2025
4.2%
4.0%
4.1%
juin 2025
4.1%
4.3%
4.2%
mai 2025
4.2%
4.0%
4.2%
avr. 2025
4.2%
4.4%
4.2%
mars 2025
4.2%
4.2%
4.1%
févr. 2025
4.1%
3.9%
4.0%
janv. 2025
4.0%
4.0%
4.1%
déc. 2024
4.1%
4.3%
4.2%
nov. 2024
4.2%
4.1%
4.1%
oct. 2024
4.1%
4.1%
4.1%
sept. 2024
4.1%
4.2%
4.2%
août 2024
4.2%
4.2%
4.3%
juil. 2024
4.3%
4.0%
4.1%
juin 2024
4.1%
3.9%
4.0%
mai 2024
4.0%
3.8%
3.9%
avr. 2024
3.9%
3.7%
3.8%
mars 2024
3.8%
3.7%
3.9%
févr. 2024
3.9%
3.7%
3.7%
janv. 2024
3.7%
3.8%
3.7%
déc. 2023
3.7%
3.8%
3.7%
nov. 2023
3.7%
3.8%
3.9%
oct. 2023
3.9%
3.8%
3.8%
sept. 2023
3.8%
3.6%
3.8%
août 2023
3.8%
3.5%
3.5%
juil. 2023
3.5%
3.6%
3.6%
juin 2023
3.6%
3.5%
3.7%
mai 2023
3.7%
3.4%
3.4%
avr. 2023
3.4%
3.5%
3.5%
mars 2023
3.5%
3.5%
3.6%
févr. 2023
3.6%
3.4%
3.4%
janv. 2023
3.4%
3.6%
3.5%
déc. 2022
3.5%
3.7%
3.6%
nov. 2022
3.7%
3.6%
3.7%
oct. 2022
3.7%
3.6%
3.5%
sept. 2022
3.5%
3.6%
3.7%
août 2022
3.7%
3.5%
3.5%
juil. 2022
3.5%
3.6%
3.6%
juin 2022
3.6%
3.6%
3.6%
mai 2022
3.6%
3.6%
3.6%
avr. 2022
3.6%
3.7%
3.6%
mars 2022
3.6%
3.9%
3.8%
févr. 2022
3.8%
3.9%
4.0%
janv. 2022
4.0%
4.0%
3.9%
déc. 2021
3.9%
4.4%
4.2%
nov. 2021
4.2%
4.7%
4.6%
oct. 2021
4.6%
5.0%
4.8%
sept. 2021
4.8%
5.3%
5.2%
août 2021
5.2%
5.7%
5.4%
juil. 2021
5.4%
5.9%
5.9%
12345
Exporter

Widget de calendrier économique pour votre site web

Créez votre propre calendrier d’événements économiques. Pour ce faire, il suffit d’indiquer sa taille et sa période d’affichage. Vous pouvez utiliser librement ce widget sur vos sites Web. En retour, nous vous demandons de garder le code fourni inchangé.

Les données du calendrier sont fournies telles quelles. La fréquence et le calendrier des communiqués de presse économiques, ainsi que les valeurs des paramètres économiques peuvent changer à notre insu. Vous pouvez utiliser les informations fournies, mais vous acceptez tous les risques associés à la prise de décisions commerciales basées sur les données du calendrier.

Utilisez le plugin officiel pour les sites WordPress

Utilisez le plugin officiel pour les sites WordPress

Télécharger
MQL5 Algo Trading Community
Type de widget
Langue
Thème de couleurs
Format de date
Taille
×
Affichez les informations
Période calendaire par défaut
Votre code d'intégration