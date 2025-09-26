Le taux de chômage est un pourcentage de résidents sans emploi par rapport à la population active civile totale. Dans le calcul de l’indicateur, la personne qui a été activement à la recherche d’un emploi au cours des quatre dernières semaines et qui ne peut pas commencer à travailler maintenant est définie comme étant au chômage. Une telle personne est comprise dans le taux de chômage, qu’elle reçoive ou non des prestations de chômage.

Les données statistiques sur le chômage sont recueillies en interrogeant environ 110 000 personnes (60 000 ménages) à travers le pays. Les personnes de moins de 16 ans, celles qui servent dans les forces armées, les personnes dans les établissements correctionnels et les hôpitaux psychiatriques sont exclues de l’enquête.

Cet indicateur (également appelé U3) est le taux le plus couramment utilisé pour évaluer l’état du marché de l'emploi américain. Mais ce n’est pas le seul indicateur du chômage disponible. Par exemple, sa différence avec U6 est que les personnes employées à temps partiel ou temporairement pour des raisons économiques ne sont pas comprises dans les statistiques et sont considérées comme employées selon U3. De plus, l’indicateur ne prend pas en compte les personnes qui souhaitent travailler mais ne le peuvent pas pour différentes raisons (telles que le handicap et autres) et celles qui se sont découragées après avoir cherché un emploi et qui ne cherchent plus d’emploi. Ainsi, U3 est souvent critiqué pour montrer une image très optimiste du marché de l’emploi.

Le taux de chômage est l’un des indicateurs clés du développement économique du pays. Ce n’est pas un indicateur prédictif. Sa croissance ou son déclin est le résultat de variations dans la condition économique.

La baisse du chômage est considérée comme positive pour les cours du dollar..

Dernières valeurs: