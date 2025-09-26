L’Indice des prix à la consommation (IPC) de l’Australie mesure une variation des prix des marchandises et des services du point de vue du consommateur par rapport à la période de base (actuellement fixée à 2011/12). L’indice de référence de l’année de référence pour l’année de référence est fixé à 100. Ainsi, si la valeur de l’indice est de 110 points, cela indique que les prix ont augmenté de 10% par rapport à la période de base.

L’IPC est basé sur l’évaluation des prix des marchandises et services, inclus dans un panier fixe basé sur les dépenses moyennes des ménages métropolitains. Le panier se compose de groupes de marchandises et de services, qui représentent une part plus importante des dépenses des ménages. Le contenu du panier est déterminé sur la base d’une enquête par sondage menée auprès de 8 000 ménages de 8 plus grandes villes. Les positions du panier sont classées en fonction de l’importance du poids. Le panier se compose actuellement de 11 groupes, tels que les aliments et les boissons non alcoolisées, la santé, les vêtements et les chaussures et autres, qui se divisent en 33 sous-groupes (par exemple: fruits et légumes, chaussures, services médicaux et dentaires) et 87 classes de dépenses (fruits, bière, services dentaires, etc.).

Les données sur les prix de détail sont recueillies auprès de divers points de vente (supermarchés, hôtels, magasins, concessionnaires automobiles, sociétés de l’industrie des services) et de magasins en ligne. Les prix pour le calcul de l’IPC comportent toutes les taxes.

L’indice est utilisé par le gouvernement et les économistes dans l’estimation de l’inflation de l’économie australienne. L’inflation de la consommation est un facteur important affectant le développement du système économique et financier du pays. En outre, la Banque de Réserve d’Australie analyse le comportement de l’indice des prix à la consommation lors de l’adoption de la décision sur les taux d’intérêt. Par conséquent, la croissance de l’indice peut avoir un impact positif sur les cours du dollar australien.

Dernières valeurs: