Calendrier économique
Indice des Prix à la Consommation (IPC) (Australia Consumer Price Index (CPI))
|Moyen
|2.1
|1.1
|
2.4
|Dernière publication
|Importance
|Réel
|Prévision
|
Précédent
|0.6
|
2.1
|Prochaine publication
|Réel
|Prévision
|
Précédent
L’Indice des prix à la consommation (IPC) de l’Australie mesure une variation des prix des marchandises et des services du point de vue du consommateur par rapport à la période de base (actuellement fixée à 2011/12). L’indice de référence de l’année de référence pour l’année de référence est fixé à 100. Ainsi, si la valeur de l’indice est de 110 points, cela indique que les prix ont augmenté de 10% par rapport à la période de base.
L’IPC est basé sur l’évaluation des prix des marchandises et services, inclus dans un panier fixe basé sur les dépenses moyennes des ménages métropolitains. Le panier se compose de groupes de marchandises et de services, qui représentent une part plus importante des dépenses des ménages. Le contenu du panier est déterminé sur la base d’une enquête par sondage menée auprès de 8 000 ménages de 8 plus grandes villes. Les positions du panier sont classées en fonction de l’importance du poids. Le panier se compose actuellement de 11 groupes, tels que les aliments et les boissons non alcoolisées, la santé, les vêtements et les chaussures et autres, qui se divisent en 33 sous-groupes (par exemple: fruits et légumes, chaussures, services médicaux et dentaires) et 87 classes de dépenses (fruits, bière, services dentaires, etc.).
Les données sur les prix de détail sont recueillies auprès de divers points de vente (supermarchés, hôtels, magasins, concessionnaires automobiles, sociétés de l’industrie des services) et de magasins en ligne. Les prix pour le calcul de l’IPC comportent toutes les taxes.
L’indice est utilisé par le gouvernement et les économistes dans l’estimation de l’inflation de l’économie australienne. L’inflation de la consommation est un facteur important affectant le développement du système économique et financier du pays. En outre, la Banque de Réserve d’Australie analyse le comportement de l’indice des prix à la consommation lors de l’adoption de la décision sur les taux d’intérêt. Par conséquent, la croissance de l’indice peut avoir un impact positif sur les cours du dollar australien.
Dernières valeurs:
données réelles
Prévision
Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deIndice des Prix à la Consommation (IPC) (Australia Consumer Price Index (CPI))l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision de l’indicateur économique pour les dates indiquées
Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.
Widget de calendrier économique pour votre site web
Créez votre propre calendrier d’événements économiques. Pour ce faire, il suffit d’indiquer sa taille et sa période d’affichage. Vous pouvez utiliser librement ce widget sur vos sites Web. En retour, nous vous demandons de garder le code fourni inchangé.
Les données du calendrier sont fournies telles quelles. La fréquence et le calendrier des communiqués de presse économiques, ainsi que les valeurs des paramètres économiques peuvent changer à notre insu. Vous pouvez utiliser les informations fournies, mais vous acceptez tous les risques associés à la prise de décisions commerciales basées sur les données du calendrier.
Utilisez le plugin officiel pour les sites WordPress