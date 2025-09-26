L’indicateur m/m des offres d’emploi de l’ANZ traduit une variation en pourcentage du nombre de postes vacants publiés dans les grands journaux et sites Web par rapport à la période précédente. Une lecture plus élevée que prévu peut avoir un impact positif sur les cours du dollar australien.

Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deANZ Australie Offres d’emploi m/m (ANZ Australia Job Advertisements m/m)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision ​de l’indicateur économique pour les dates indiquées

Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils ​des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.