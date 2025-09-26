Le taux d’inflation PCE moyen réduit est une mesure alternative de l’inflation sous-jacente dans l’indice des prix des dépenses de consommation privée (PCE). Il est calculé par les salariés de la Réserve Fédérale de Dallas à l’aide des données du Bureau d'Analyse Économique (BEA).

Un taux d’inflation PCE moyen réduit qui sépare le « bruit » du « signal » permet d’obtenir une mesure plus précise de l’inflation sous-jacente en réduisant les plus fortes hausses et baisses des prix d’un certain pourcentage. aux États-Unis, la Réserve Fédérale de Dallas « réduit » les valeurs de 19,4 % à 25,4 %. La Réserve Fédérale de Dallas a expliqué pourquoi son indicateur saisit mieux l’inflation : À deux reprises depuis 2014, le taux d’inflation des dépenses de consommation privée de base (PCE) hors alimentation et énergie a fortement ralenti, mais seulement pour inverser la tendance. Le taux d’inflation pce moyen réduit de la Réserve Fédérale américaine à Dallas à dallas à cette fois a identifié le mouvement à la baisse comme temporaire et a pu regarder au-delà.

Le taux d’inflation PCE est un outil important pour mesurer l’inflation et évaluer la stabilité monétaire, et il sert de critère pour les négociations salariales et est compris dans le calcul du PIB. Si l’indice croît, cela a généralement un impact positif sur le dollar américain.

