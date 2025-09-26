CalendrierSections

La Banque Fédérale de Réserve (Réserve Fédérale) de Dallas a réduit le taux d’inflation des dépenses moyennes de consommation personnelle (PCE) (Federal Reserve Bank (Fed) of Dallas Trimmed Mean Personal Consumption Expenditures (PCE) Inflation Rate)

Pays :
États-Unis
USD, Dollars américains
Source
Banque Fédérale de Réserve de Dallas (Federal Reserve Bank of Dallas)
Secteur
Prix
Bas N/D
Dernière publication Importance Réel Prévision
Précédent
Prochaine publication Réel Prévision
Précédent
Le taux d’inflation PCE moyen réduit est une mesure alternative de l’inflation sous-jacente dans l’indice des prix des dépenses de consommation privée (PCE). Il est calculé par les salariés de la Réserve Fédérale de Dallas à l’aide des données du Bureau d'Analyse Économique (BEA).

Un taux d’inflation PCE moyen réduit qui sépare le « bruit » du « signal » permet d’obtenir une mesure plus précise de l’inflation sous-jacente en réduisant les plus fortes hausses et baisses des prix d’un certain pourcentage. aux États-Unis, la Réserve Fédérale de Dallas « réduit » les valeurs de 19,4 % à 25,4 %. La Réserve Fédérale de Dallas a expliqué pourquoi son indicateur saisit mieux l’inflation : À deux reprises depuis 2014, le taux d’inflation des dépenses de consommation privée de base (PCE) hors alimentation et énergie a fortement ralenti, mais seulement pour inverser la tendance. Le taux d’inflation pce moyen réduit de la Réserve Fédérale américaine à Dallas à dallas à cette fois a identifié le mouvement à la baisse comme temporaire et a pu regarder au-delà.

Le taux d’inflation PCE est un outil important pour mesurer l’inflation et évaluer la stabilité monétaire, et il sert de critère pour les négociations salariales et est compris dans le calcul du PIB. Si l’indice croît, cela a généralement un impact positif sur le dollar américain.

Dernières valeurs:

données réelles

Prévision

Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deLa Banque Fédérale de Réserve (Réserve Fédérale) de Dallas a réduit le taux d’inflation des dépenses moyennes de consommation personnelle (PCE) (Federal Reserve Bank (Fed) of Dallas Trimmed Mean Personal Consumption Expenditures (PCE) Inflation Rate)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision ​de l’indicateur économique pour les dates indiquées

Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils ​des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.

Date (GMT)
Référence
Réel
Prévision
Précédent
août 2025
N/D
juil. 2025
N/D
juin 2025
N/D
2.3%
2.0%
mai 2025
2.0%
2.5%
2.7%
avr. 2025
2.7%
2.2%
2.5%
mars 2025
1.9%
1.5%
3.1%
févr. 2025
3.0%
1.8%
2.5%
janv. 2025
2.5%
2.1%
3.1%
déc. 2024
2.8%
1.6%
2.0%
nov. 2024
1.8%
1.5%
2.9%
oct. 2024
2.3%
1.8%
2.7%
sept. 2024
2.5%
2.3%
1.9%
août 2024
1.5%
1.3%
1.9%
juil. 2024
1.7%
1.4%
1.8%
juin 2024
1.7%
3.2%
2.6%
mai 2024
1.4%
4.4%
2.7%
avr. 2024
2.7%
2.8%
3.3%
mars 2024
2.9%
2.3%
3.4%
févr. 2024
3.4%
3.0%
5.7%
janv. 2024
5.0%
2.5%
1.8%
déc. 2023
2.6%
1.3%
1.6%
nov. 2023
1.5%
2.9%
2.7%
oct. 2023
2.7%
2.9%
4.1%
sept. 2023
4.0%
2.9%
2.8%
août 2023
2.7%
3.5%
2.6%
juil. 2023
2.4%
3.9%
2.6%
juin 2023
2.5%
4.3%
3.5%
mai 2023
3.2%
4.2%
4.3%
avr. 2023
4.4%
4.1%
3.8%
mars 2023
3.4%
4.1%
4.6%
févr. 2023
4.0%
4.2%
5.8%
janv. 2023
6.3%
4.2%
4.0%
déc. 2022
2.3%
4.4%
3.0%
nov. 2022
3.4%
1.1%
3.9%
oct. 2022
3.4%
5.4%
4.3%
sept. 2022
4.3%
3.8%
6.0%
août 2022
6.0%
4.2%
3.7%
juil. 2022
3.4%
5.0%
6.9%
juin 2022
6.9%
4.2%
5.2%
mai 2022
5.3%
4.4%
2.9%
avr. 2022
3.0%
4.8%
3.0%
mars 2022
3.1%
5.4%
4.0%
févr. 2022
4.0%
5.8%
6.4%
janv. 2022
6.6%
4.2%
4.6%
déc. 2021
3.9%
4.4%
4.4%
nov. 2021
4.3%
4.8%
4.0%
oct. 2021
4.2%
4.2%
4.9%
sept. 2021
5.1%
3.0%
2.7%
août 2021
2.8%
2.9%
3.1%
juil. 2021
3.2%
1.7%
2.4%
123
Exporter

