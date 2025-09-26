Calendrier économique
Baker Hughes Nombre de plates-formes pétrolières aux États-Unis (Baker Hughes United States Oil Rig Count)
|Moyen
|418
|
416
|Dernière publication
|Importance
|Réel
|Prévision
|
Précédent
|
418
|Prochaine publication
|Réel
|Prévision
|
Précédent
Baker Hughes US Oil Rig Count indique le nombre de plates-formes pétrolières actives opérant en Amérique du Nord. L’indice est publié chaque semaine, le vendredi.
Baker Hughes recense les plates-formes pétrolières depuis 1944. Les données statistiques établies de manière cohérente pendant 70 ans sont utiles à la fois dans l’évaluation actuelle de l’état de l’industrie et dans l’analyse historique générale. Rig Counts est publié par les principaux médias économiques et publications de l’industrie, et est compris dans de nombreux rapports statistiques.
L’indice est considéré comme un indicateur important de l’activité de l’industrie pétrolière et gazière. Lorsque les appareils de forage sont actifs, ils consomment des produits et des services fournis par l’industrie des services pétroliers. Le Baker Hughes Rig Count est un indicateur de premier plan de la consommation et de la demande de pétrole. Les valeurs estimées de l’offre et de la demande dans le secteur de l’énergie, ainsi que le niveau des prix du pétrole à l’échelle locale et mondiale sont basés sur cet indicateur.
Le nombre d’appareils de forage actifs peut être réduit pour des raisons économiques (les appareils peuvent être arrêtés pour récupérer les prix du brut) et en raison de facteurs techniques (défaillance de l’équipement, conditions météorologiques, etc.).
En général, une hausse du nombre d’appareils de forage actifs entraîne une hausse de la production de pétrole. À son tour, la croissance de l’offre sur les marchés pétroliers pousse les prix du pétrole à la baisse. Inversement, une baisse du nombre d’appareils de forage actifs est favorable au prix du pétrole.
Dernières valeurs:
données réelles
Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deBaker Hughes Nombre de plates-formes pétrolières aux États-Unis (Baker Hughes United States Oil Rig Count)l’indicateur macroéconomique " « .).
Widget de calendrier économique pour votre site web
Créez votre propre calendrier d’événements économiques. Pour ce faire, il suffit d’indiquer sa taille et sa période d’affichage. Vous pouvez utiliser librement ce widget sur vos sites Web. En retour, nous vous demandons de garder le code fourni inchangé.
Les données du calendrier sont fournies telles quelles. La fréquence et le calendrier des communiqués de presse économiques, ainsi que les valeurs des paramètres économiques peuvent changer à notre insu. Vous pouvez utiliser les informations fournies, mais vous acceptez tous les risques associés à la prise de décisions commerciales basées sur les données du calendrier.
Utilisez le plugin officiel pour les sites WordPress