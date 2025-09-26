CalendrierSections

Calendrier économique

Pays

Baker Hughes Nombre de plates-formes pétrolières aux États-Unis (Baker Hughes United States Oil Rig Count)

Pays :
États-Unis
USD, Dollars américains
Source
Baker Hughes
Secteur
Affaires
Moyen 418
416
Dernière publication Importance Réel Prévision Précédent
Précédent
418
Prochaine publication Réel Prévision Précédent
Précédent
Baker Hughes US Oil Rig Count indique le nombre de plates-formes pétrolières actives opérant en Amérique du Nord. L’indice est publié chaque semaine, le vendredi.

Baker Hughes recense les plates-formes pétrolières depuis 1944. Les données statistiques établies de manière cohérente pendant 70 ans sont utiles à la fois dans l’évaluation actuelle de l’état de l’industrie et dans l’analyse historique générale. Rig Counts est publié par les principaux médias économiques et publications de l’industrie, et est compris dans de nombreux rapports statistiques.

L’indice est considéré comme un indicateur important de l’activité de l’industrie pétrolière et gazière. Lorsque les appareils de forage sont actifs, ils consomment des produits et des services fournis par l’industrie des services pétroliers. Le Baker Hughes Rig Count est un indicateur de premier plan de la consommation et de la demande de pétrole. Les valeurs estimées de l’offre et de la demande dans le secteur de l’énergie, ainsi que le niveau des prix du pétrole à l’échelle locale et mondiale sont basés sur cet indicateur.

Le nombre d’appareils de forage actifs peut être réduit pour des raisons économiques (les appareils peuvent être arrêtés pour récupérer les prix du brut) et en raison de facteurs techniques (défaillance de l’équipement, conditions météorologiques, etc.).

En général, une hausse du nombre d’appareils de forage actifs entraîne une hausse de la production de pétrole. À son tour, la croissance de l’offre sur les marchés pétroliers pousse les prix du pétrole à la baisse. Inversement, une baisse du nombre d’appareils de forage actifs est favorable au prix du pétrole.

Dernières valeurs:

données réelles

Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deBaker Hughes Nombre de plates-formes pétrolières aux États-Unis (Baker Hughes United States Oil Rig Count)l’indicateur macroéconomique " « .).

Date (GMT)
Référence
Réel
Prévision
Précédent
19 sept. 2025
418
416
12 sept. 2025
416
414
5 sept. 2025
414
412
29 août 2025
412
411
22 août 2025
411
412
15 août 2025
412
411
8 août 2025
411
410
1 août 2025
410
415
25 juil. 2025
415
422
18 juil. 2025
422
424
11 juil. 2025
424
425
3 juil. 2025
425
432
27 juin 2025
432
438
20 juin 2025
438
439
13 juin 2025
439
442
6 juin 2025
442
461
30 mai 2025
461
465
23 mai 2025
465
473
16 mai 2025
473
474
9 mai 2025
474
479
2 mai 2025
479
483
25 avr. 2025
483
481
17 avr. 2025
481
480
11 avr. 2025
480
489
4 avr. 2025
489
484
28 mars 2025
484
486
21 mars 2025
486
487
14 mars 2025
487
486
7 mars 2025
486
486
28 févr. 2025
486
488
21 févr. 2025
488
481
14 févr. 2025
481
480
7 févr. 2025
480
479
31 janv. 2025
479
472
24 janv. 2025
472
478
17 janv. 2025
478
480
10 janv. 2025
480
482
3 janv. 2025
482
483
27 déc. 2024
483
483
20 déc. 2024
483
482
13 déc. 2024
482
482
6 déc. 2024
482
477
27 nov. 2024
477
479
22 nov. 2024
479
478
15 nov. 2024
478
479
8 nov. 2024
479
479
1 nov. 2024
479
480
25 oct. 2024
480
482
18 oct. 2024
482
481
11 oct. 2024
481
479
