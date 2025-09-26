Baker Hughes US Oil Rig Count indique le nombre de plates-formes pétrolières actives opérant en Amérique du Nord. L’indice est publié chaque semaine, le vendredi.

Baker Hughes recense les plates-formes pétrolières depuis 1944. Les données statistiques établies de manière cohérente pendant 70 ans sont utiles à la fois dans l’évaluation actuelle de l’état de l’industrie et dans l’analyse historique générale. Rig Counts est publié par les principaux médias économiques et publications de l’industrie, et est compris dans de nombreux rapports statistiques.

L’indice est considéré comme un indicateur important de l’activité de l’industrie pétrolière et gazière. Lorsque les appareils de forage sont actifs, ils consomment des produits et des services fournis par l’industrie des services pétroliers. Le Baker Hughes Rig Count est un indicateur de premier plan de la consommation et de la demande de pétrole. Les valeurs estimées de l’offre et de la demande dans le secteur de l’énergie, ainsi que le niveau des prix du pétrole à l’échelle locale et mondiale sont basés sur cet indicateur.

Le nombre d’appareils de forage actifs peut être réduit pour des raisons économiques (les appareils peuvent être arrêtés pour récupérer les prix du brut) et en raison de facteurs techniques (défaillance de l’équipement, conditions météorologiques, etc.).

En général, une hausse du nombre d’appareils de forage actifs entraîne une hausse de la production de pétrole. À son tour, la croissance de l’offre sur les marchés pétroliers pousse les prix du pétrole à la baisse. Inversement, une baisse du nombre d’appareils de forage actifs est favorable au prix du pétrole.

Dernières valeurs: