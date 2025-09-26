Index Caixin des Directeurs d’Achat Manufacturiers (PMI) donne un aperçu de l’état de l’industrie manufacturière chinoise. L’indice est calculé sur la base d’une enquête auprès des directeurs d’achat de plus de 500 grandes entreprises manufacturières. Les entreprises sont sélectionnées en fonction de leur contribution au PIB de la Chine, conformément à la classification standard de l’industrie.

L’indicateur fait référence à la famille d’indices des directeurs d’achat calculés par l’agence internationale Markit. Cette agence coopère avec le groupe de médias chinois Caixin.

PMI est un indicateur composite, qui comprend cinq sous-indices distincts avec des poids différents:

Indice des nouvelles commandes — 0,3;

Production — 0,25;

Emploi — 0,2;

Livraisons des fournisseurs — 0,15;

Stocks — 0,1.

Les participants à l’enquête sont interrogés pour évaluer les variations dans leur entreprise: si les indicateurs ci-dessus se sont améliorés, détériorés ou restés inchangés au cours du mois dernier. Le questionnaire pour le secteur manufacturier comprend des questions sur la production, les nouvelles commandes (pour le marché intérieur et les exportations), les commandes en carnet, les prix payés et reçus, les livraisons des fournisseurs, les stocks, les inventaires, l’emploi et les perspectives de production estimées à court terme.

Les indices diffus sont compilés sur la base de l’enquête, et l’indice PMI manufacturier commun est calculé à l’aide de ces indices diffus conformément aux pondérations ci-dessus.

Des sous-indices diffus distincts peuvent servir d’indicateurs de premier plan : les directeurs des achats ressentent plus tôt que d’autres des variations liées aux livraisons, aux commandes et à d’autres paramètres économiques importants. Ainsi, leurs estimations des états du marché viennent plus tôt que les autres valeurs statistiques, qui sont généralement calculées après que la conjoncture a changé.

Les indications supérieures à 50 affichent une croissance générale de l’activité manufacturière, et les indications inférieures à 50 affichent une baisse. La croissance de l’indice PMI manufacturier suggère un développement plus avancé de l’industrie manufacturière chinoise. Cela peut favorablement affecter les cours du yuan.

Dernières valeurs: