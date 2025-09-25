CalendrierSections

Calendrier économique

Pays

Calendrier économique et indicateurs de la France

Aperçu

Indicateur Dernier Référence Précédent Fréquence
GDP q/q 0.3% 2 Q 2025 0.3% Trimestriel
Taux de Chômage 7.5% 2 Q 2025 7.5% Trimestriel
IPC a/a 0.9% août 2025 0.9% Mensuel
Balance Commerciale €​-5.558 B juil. 2025 €​-7.159 B Mensuel

Calendrier économique

Heure,
Devise
Événement
Réel
Prévision
Précédent
2025.09.25 06:45, EUR, Indice de Confiance des consommateurs (CCI), Réel: 87, Prévision: 84, Précédent: 87
2025.09.29 12:50, EUR, Enchère BTF de 3 mois, Précédent: 2.007%
2025.09.29 12:50, EUR, Enchère BTF de 6 mois, Précédent: 2.027%
2025.09.29 12:50, EUR, Enchère BTF de 12 mois, Précédent: 2.048%
2025.09.30 06:45, EUR, CPI m/m, Prévision: 0.3%, Précédent: 0.4%
2025.09.30 06:45, EUR, IPC a/a, Prévision: 0.9%, Précédent: 0.9%
2025.09.30 06:45, EUR, HICP m/m, Prévision: 0.2%, Précédent: 0.5%
2025.09.30 06:45, EUR, IPCH a/a, Prévision: 0.8%, Précédent: 0.8%
2025.09.30 06:45, EUR, Dépenses de consommation m/m, Prévision: -0.2%, Précédent: -0.3%
2025.09.30 06:45, EUR, PPI m/m, Prévision: -0.6%, Précédent: -0.1%
2025.10.01 07:00, EUR, Immatriculations de Voitures Neuves m/m, Précédent: -24.5%
2025.10.01 07:00, EUR, Immatriculations de voitures neuves a/a, Précédent: 2.2%
2025.10.01 07:50, EUR, Fabrication de PMI de Markit
2025.10.02 06:45, EUR, Solde budgétaire du gouvernement, Précédent: €​-142.0 B
2025.10.02 08:50, EUR, Enchères OAT de 10 ans
2025.10.03 06:45, EUR, Production Industrielle m/m, Prévision: 3.3%, Précédent: 3.7%
2025.10.03 07:50, EUR, Services PMI de Markit
2025.10.03 07:50, EUR, Composite PMI de Markit

Indicateurs Économiques

Market Dernier Référence Précédent Fréquence
Enchère BTF de 12 mois 2.048% 2.046%
Enchère BTF de 3 mois 2.007% 2.007%
Enchère BTF de 6 mois 2.027% 2.027%
Enchères OAT de 10 ans N/D 3.170%
Enchères OAT de 3 ans 2.340%
Enchères OAT de 5 ans 2.790%
PIB Dernier Référence Précédent Fréquence
GDP q/q 0.3% 2 Q 2025 0.3% Trimestriel
PIB a/a 0.8% 2 Q 2025 0.7% Trimestriel
Travail Dernier Référence Précédent Fréquence
Masses salariales non-agricoles t/t 0.2% 2 Q 2025 0.0% Trimestriel
Taux de Chômage 7.5% 2 Q 2025 7.5% Trimestriel
Total de demandeurs d’emploi N/D juil. 2025 Mensuel
Prix Dernier Référence Précédent Fréquence
CPI m/m 0.4% août 2025 0.4% Mensuel
HICP m/m 0.5% août 2025 0.5% Mensuel
IPC a/a 0.9% août 2025 0.9% Mensuel
IPCH a/a 0.8% août 2025 0.8% Mensuel
PPI m/m -0.1% juil. 2025 -0.9% Mensuel
Commerce Dernier Référence Précédent Fréquence
Balance Commerciale €​-5.558 B juil. 2025 €​-7.159 B Mensuel
Compte Courant €​-3.1 B mai 2025 €​-6.6 B Mensuel
Exportations €​52.117 B juil. 2025 €​50.810 B Mensuel
Importations €​57.674 B juil. 2025 €​57.969 B Mensuel
Gouvernement Dernier Référence Précédent Fréquence
Solde budgétaire du gouvernement €​-142.0 B juil. 2025 €​-100.4 B Mensuel
Affaires Dernier Référence Précédent Fréquence
Climat des Affaires 96 sept. 2025 97 Mensuel
Composite PMI de Markit N/D sept. 2025 49.8 Mensuel
Fabrication de PMI de Markit N/D sept. 2025 50.4 Mensuel
Immatriculations de Voitures Neuves m/m -24.5% août 2025 -31.3% Mensuel
Immatriculations de voitures neuves a/a 2.2% août 2025 -7.7% Mensuel
Markit Construction PMI 46.7 août 2025 39.7 Mensuel
Production Industrielle m/m 3.7% juil. 2025 -1.1% Mensuel
Prévisions d’investissement industriel 10.0% 3 Q 2021 10.0% Trimestriel
Services PMI de Markit N/D sept. 2025 49.8 Mensuel
Consommateur Dernier Référence Précédent Fréquence
Dépenses de consommation m/m -0.3% juil. 2025 0.4% Mensuel
Indice de Confiance des consommateurs (CCI) 87 sept. 2025 87 Mensuel