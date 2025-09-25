Calendrier économique
Calendrier économique et indicateurs de la France
Aperçu
|Indicateur
|Dernier
|Référence
|Précédent
|Fréquence
|GDP q/q
|0.3%
|2 Q 2025
|0.3%
|Trimestriel
|Taux de Chômage
|7.5%
|2 Q 2025
|7.5%
|Trimestriel
|IPC a/a
|0.9%
|août 2025
|0.9%
|Mensuel
|Balance Commerciale
|€-5.558 B
|juil. 2025
|€-7.159 B
|Mensuel
Calendrier économique
Heure,
Devise
Événement
Réel
Prévision
Précédent
2025.09.25 06:45, EUR, Indice de Confiance des consommateurs (CCI), Réel: 87, Prévision: 84, Précédent: 87
2025.09.29 12:50, EUR, Enchère BTF de 3 mois, Précédent: 2.007%
2025.09.29 12:50, EUR, Enchère BTF de 6 mois, Précédent: 2.027%
2025.09.29 12:50, EUR, Enchère BTF de 12 mois, Précédent: 2.048%
2025.09.30 06:45, EUR, CPI m/m, Prévision: 0.3%, Précédent: 0.4%
2025.09.30 06:45, EUR, IPC a/a, Prévision: 0.9%, Précédent: 0.9%
2025.09.30 06:45, EUR, HICP m/m, Prévision: 0.2%, Précédent: 0.5%
2025.09.30 06:45, EUR, IPCH a/a, Prévision: 0.8%, Précédent: 0.8%
2025.09.30 06:45, EUR, Dépenses de consommation m/m, Prévision: -0.2%, Précédent: -0.3%
2025.09.30 06:45, EUR, PPI m/m, Prévision: -0.6%, Précédent: -0.1%
2025.10.01 07:00, EUR, Immatriculations de Voitures Neuves m/m, Précédent: -24.5%
2025.10.01 07:00, EUR, Immatriculations de voitures neuves a/a, Précédent: 2.2%
2025.10.01 07:50, EUR, Fabrication de PMI de Markit
2025.10.02 06:45, EUR, Solde budgétaire du gouvernement, Précédent: €-142.0 B
2025.10.02 08:50, EUR, Enchères OAT de 10 ans
2025.10.03 06:45, EUR, Production Industrielle m/m, Prévision: 3.3%, Précédent: 3.7%
2025.10.03 07:50, EUR, Services PMI de Markit
2025.10.03 07:50, EUR, Composite PMI de Markit
Indicateurs Économiques
|Market
|Dernier
|Référence
|Précédent
|Fréquence
|Enchère BTF de 12 mois
|2.048%
|2.046%
|Enchère BTF de 3 mois
|2.007%
|2.007%
|Enchère BTF de 6 mois
|2.027%
|2.027%
|Enchères OAT de 10 ans
|N/D
|3.170%
|Enchères OAT de 3 ans
|2.340%
|Enchères OAT de 5 ans
|2.790%
|PIB
|Dernier
|Référence
|Précédent
|Fréquence
|GDP q/q
|0.3%
|2 Q 2025
|0.3%
|Trimestriel
|PIB a/a
|0.8%
|2 Q 2025
|0.7%
|Trimestriel
|Travail
|Dernier
|Référence
|Précédent
|Fréquence
|Masses salariales non-agricoles t/t
|0.2%
|2 Q 2025
|0.0%
|Trimestriel
|Taux de Chômage
|7.5%
|2 Q 2025
|7.5%
|Trimestriel
|Total de demandeurs d’emploi
|N/D
|juil. 2025
|Mensuel
|Prix
|Dernier
|Référence
|Précédent
|Fréquence
|CPI m/m
|0.4%
|août 2025
|0.4%
|Mensuel
|HICP m/m
|0.5%
|août 2025
|0.5%
|Mensuel
|IPC a/a
|0.9%
|août 2025
|0.9%
|Mensuel
|IPCH a/a
|0.8%
|août 2025
|0.8%
|Mensuel
|PPI m/m
|-0.1%
|juil. 2025
|-0.9%
|Mensuel
|Commerce
|Dernier
|Référence
|Précédent
|Fréquence
|Balance Commerciale
|€-5.558 B
|juil. 2025
|€-7.159 B
|Mensuel
|Compte Courant
|€-3.1 B
|mai 2025
|€-6.6 B
|Mensuel
|Exportations
|€52.117 B
|juil. 2025
|€50.810 B
|Mensuel
|Importations
|€57.674 B
|juil. 2025
|€57.969 B
|Mensuel
|Gouvernement
|Dernier
|Référence
|Précédent
|Fréquence
|Solde budgétaire du gouvernement
|€-142.0 B
|juil. 2025
|€-100.4 B
|Mensuel
|Affaires
|Dernier
|Référence
|Précédent
|Fréquence
|Climat des Affaires
|96
|sept. 2025
|97
|Mensuel
|Composite PMI de Markit
|N/D
|sept. 2025
|49.8
|Mensuel
|Fabrication de PMI de Markit
|N/D
|sept. 2025
|50.4
|Mensuel
|Immatriculations de Voitures Neuves m/m
|-24.5%
|août 2025
|-31.3%
|Mensuel
|Immatriculations de voitures neuves a/a
|2.2%
|août 2025
|-7.7%
|Mensuel
|Markit Construction PMI
|46.7
|août 2025
|39.7
|Mensuel
|Production Industrielle m/m
|3.7%
|juil. 2025
|-1.1%
|Mensuel
|Prévisions d’investissement industriel
|10.0%
|3 Q 2021
|10.0%
|Trimestriel
|Services PMI de Markit
|N/D
|sept. 2025
|49.8
|Mensuel
|Consommateur
|Dernier
|Référence
|Précédent
|Fréquence
|Dépenses de consommation m/m
|-0.3%
|juil. 2025
|0.4%
|Mensuel
|Indice de Confiance des consommateurs (CCI)
|87
|sept. 2025
|87
|Mensuel