L’Indice des prix à la production (IPP) de l’Australie t/t mesure une variation des prix des marchandises produits sur le marché intérieur au cours du trimestre déclaré par rapport au trimestre précédent. L’indice indique les variations de prix du point de vue du producteur.

L’évaluation tient compte du prix de base (le montant reçu par le producteur pour un produit ou un service vendu par l’entreprise, en tenant compte de tous les rabais, avant taxes et autres paiements). Des pondérations proportionnelles pour chacune des composantes de l’indice sont fixées en fonction de leur contribution à l’évaluation générale. La liste des produits et les poids sont périodiquement mis à jour pour s’assurer qu’ils restent représentatifs des activités des fournisseurs dans l’économie australienne.

L’indice des prix à la production (IPP) est un indicateur relatif. Il traduit la variation des prix par rapport à l’année de base. L’année de base pour la plupart des catégories de prix est fixée à la période 2011/12, à quelques exceptions près: l’IPP pour certains des groupes de marchandises est calculé par rapport à la période 2012/2013 et 2015/2016. L’indice de référence de l’année de référence pour l’année de référence est fixé à 100. Ainsi, si la valeur de l’indice est de 110 points, cela indique que les prix ont augmenté de 10% par rapport à la période de base.

L’IPP traduit les prix à la production des marchandises et services et constitue donc un indicateur de premier plan de l’inflation à la consommation. À son tour, l’inflation de la consommation est un facteur important affectant le développement du système économique et financier du pays. En outre, la Banque de Réserve d’Australie analyse le comportement des indices inflationnistes lors de l’adoption de la décision sur les taux d’intérêt.

Par conséquent, les économistes et les analystes surveillent de près la dynamique des IPP en prédisant le mouvement des cours du dollar australien. La croissance de l’IPP est généralement considérée comme positive pour le dollar australien.

Dernières valeurs: