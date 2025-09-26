CalendrierSections

Investissement direct étranger au Brésil (Brazil Foreign Direct Investment)

Pays :
Brésil
BRL, Réal brésilien
Source
Banque Centrale du Brésil (Central Bank of Brazil)
Secteur
Argent
Bas $​7.989 B $​5.395 B
$​8.324 B
Dernière publication Importance Réel Prévision
Précédent
$​5.742 B
$​7.989 B
Prochaine publication Réel Prévision
Précédent
L’investissement Direct Étranger (IDE) fait référence aux ressources internationales des investissements et des opérations réalisés au Brésil par des entreprises ou des particuliers de pays étrangers. L’IED se compose d’entrées et de sorties de devises par l’entrée de nouvelles sociétés multinationales, ainsi que par des « fusions et acquisitions » avec des entreprises nationales, des investissements dans de nouvelles installations et technologies, la conversion de prêts et d’autres crédits en investissements et réinvestissements.

Les envois de bénéfices et de dividendes, les envois de gains en capital sur investissements directs et les prêts inter-sociétés (entre sociétés d’un même groupe économique) ne sont pas inclus dans les IDE.

La croissance de l’IED est un moyen sain de financer les déficits des comptes courants. Conséquence bénéfique pour le Brésil, la croissance de l’IED génère des emplois et des revenus, augmente la production industrielle accompagnée du commerce intérieur et du commerce extérieur, reflétant directement le produit intérieur brut (PIB) et le développement de l’infrastructure du pays, car les nouvelles technologies et compétences accompagnent les investissements étrangers.

La Banque centrale du Brésil (BCB) publie des rapports mensuels avec les statistiques du secteur extérieur, qui comprennent la balance des paiements qui traduit l’investissement étranger direct.

Un plus grand nombre d’investissements étrangers sur le marché intérieur renforce l’économie, augmente le PIB, créé des emplois et peut être positif pour le réal brésilien. La sortie des entreprises de l’économie du pays ou la réduction des investissements étrangers ralentit le PIB, augmente le chômage, affaiblit l’économie et peut être négative pour le réal brésilien.

Dernières valeurs:

données réelles

Prévision

Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deInvestissement direct étranger au Brésil (Brazil Foreign Direct Investment)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision ​de l’indicateur économique pour les dates indiquées

Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils ​des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.

Date (GMT)
Référence
Réel
Prévision
Précédent
août 2025
$​7.989 B
$​5.395 B
$​8.324 B
juil. 2025
$​8.324 B
$​5.394 B
$​2.810 B
juin 2025
$​2.810 B
$​5.925 B
$​3.662 B
mai 2025
$​3.662 B
$​5.911 B
$​5.491 B
avr. 2025
$​5.491 B
$​5.315 B
$​5.990 B
mars 2025
$​5.990 B
$​5.847 B
$​9.300 B
févr. 2025
$​9.300 B
$​5.153 B
$​6.501 B
janv. 2025
$​6.501 B
$​3.949 B
$​2.765 B
déc. 2024
$​2.765 B
$​5.134 B
$​6.956 B
nov. 2024
$​6.956 B
$​5.122 B
$​5.717 B
oct. 2024
$​5.717 B
$​5.219 B
$​5.229 B
sept. 2024
$​5.229 B
$​5.261 B
$​6.104 B
août 2024
$​6.104 B
$​5.289 B
$​7.258 B
juil. 2024
$​7.258 B
$​5.303 B
$​6.269 B
juin 2024
$​6.269 B
$​5.099 B
$​3.023 B
mai 2024
$​3.023 B
$​5.004 B
$​3.867 B
avr. 2024
$​3.867 B
$​5.168 B
$​9.591 B
mars 2024
$​9.591 B
$​4.970 B
$​5.012 B
févr. 2024
$​5.012 B
$​5.216 B
$​8.741 B
janv. 2024
$​8.741 B
$​2.388 B
$​-0.389 B
déc. 2023
$​-0.389 B
$​6.015 B
$​7.780 B
nov. 2023
$​7.780 B
$​3.798 B
$​3.306 B
oct. 2023
$​3.306 B
$​3.752 B
sept. 2023
$​3.752 B
$​4.787 B
$​4.270 B
août 2023
$​4.270 B
$​5.215 B
$​4.244 B
juil. 2023
$​4.244 B
$​5.828 B
$​1.880 B
juin 2023
$​1.880 B
$​6.422 B
$​5.380 B
mai 2023
$​5.380 B
$​6.586 B
$​3.312 B
avr. 2023
$​3.312 B
$​6.795 B
$​7.673 B
mars 2023
$​7.673 B
$​6.904 B
$​6.451 B
févr. 2023
$​6.451 B
$​7.013 B
$​6.877 B
janv. 2023
$​6.877 B
$​7.092 B
$​5.570 B
déc. 2022
$​5.570 B
$​7.217 B
$​8.338 B
nov. 2022
$​8.338 B
$​8.145 B
$​5.541 B
oct. 2022
$​5.541 B
$​6.594 B
$​9.185 B
sept. 2022
$​9.185 B
$​5.389 B
$​7.723 B
juil. 2022
$​7.723 B
$​4.578 B
$​4.483 B
mai 2022
$​4.483 B
$​3.979 B
$​7.581 B
mars 2022
$​7.581 B
$​5.992 B
$​11.843 B
févr. 2022
$​11.843 B
$​2.991 B
$​4.709 B
janv. 2022
$​4.709 B
$​1.403 B
$​-3.935 B
déc. 2021
$​-3.935 B
$​3.444 B
$​4.588 B
nov. 2021
$​4.588 B
$​3.457 B
$​2.493 B
oct. 2021
$​2.493 B
$​3.534 B
$​4.495 B
sept. 2021
$​4.495 B
$​3.542 B
$​4.451 B
août 2021
$​4.451 B
$​3.580 B
$​6.103 B
juil. 2021
$​6.103 B
$​2.167 B
$​0.174 B
juin 2021
$​0.174 B
$​4.455 B
$​1.229 B
mai 2021
$​1.229 B
$​6.278 B
$​3.544 B
avr. 2021
$​3.544 B
$​3.745 B
$​6.864 B
123
Exporter

