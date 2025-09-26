Calendrier économique
Investissement direct étranger au Brésil (Brazil Foreign Direct Investment)
|Bas
|$7.989 B
|$5.395 B
|
$8.324 B
|Dernière publication
|Importance
|Réel
|Prévision
|
Précédent
|$5.742 B
|
$7.989 B
|Prochaine publication
|Réel
|Prévision
|
Précédent
L’investissement Direct Étranger (IDE) fait référence aux ressources internationales des investissements et des opérations réalisés au Brésil par des entreprises ou des particuliers de pays étrangers. L’IED se compose d’entrées et de sorties de devises par l’entrée de nouvelles sociétés multinationales, ainsi que par des « fusions et acquisitions » avec des entreprises nationales, des investissements dans de nouvelles installations et technologies, la conversion de prêts et d’autres crédits en investissements et réinvestissements.
Les envois de bénéfices et de dividendes, les envois de gains en capital sur investissements directs et les prêts inter-sociétés (entre sociétés d’un même groupe économique) ne sont pas inclus dans les IDE.
La croissance de l’IED est un moyen sain de financer les déficits des comptes courants. Conséquence bénéfique pour le Brésil, la croissance de l’IED génère des emplois et des revenus, augmente la production industrielle accompagnée du commerce intérieur et du commerce extérieur, reflétant directement le produit intérieur brut (PIB) et le développement de l’infrastructure du pays, car les nouvelles technologies et compétences accompagnent les investissements étrangers.
La Banque centrale du Brésil (BCB) publie des rapports mensuels avec les statistiques du secteur extérieur, qui comprennent la balance des paiements qui traduit l’investissement étranger direct.
Un plus grand nombre d’investissements étrangers sur le marché intérieur renforce l’économie, augmente le PIB, créé des emplois et peut être positif pour le réal brésilien. La sortie des entreprises de l’économie du pays ou la réduction des investissements étrangers ralentit le PIB, augmente le chômage, affaiblit l’économie et peut être négative pour le réal brésilien.
