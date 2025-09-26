Cet indice est calculé sur la base du produit intérieur brut (PIB). La variation des stocks privés est déduite de la valeur du PIB. Inversement, la valeur est la somme des dépenses de consommation finale privée, de la formation brute de capital fixe privé, de la dépense de consommation finale des administrations publiques et de la formation brute de capital privé, ainsi que des exportations nettes de marchandises et de services. Quel avantage cette valeur a-t-elle par rapport au PIB? Il est possible qu’au début d’une crise, la production reste à un niveau élevé, ce qui ne modifiera pas le PIB pour le moment. Cependant, moins est vendu et cela finit en stock, ce qui croît cette valeur. Cela indique à son tour que, dans une telle condition, les ventes finales de produits nationaux sont déjà en baisse, malgré un PIB tout aussi élevé. Cette valeur réagit donc plus rapidement des variations que le PIB.

Le PIB lui-même est l’un des indicateurs les plus importants d’une économie nationale. Il permet non seulement une comparaison entre les pays, mais aussi une comparaison avec l’année précédente (a/a) ou le trimestre précédent (t/t ), et montre ainsi l’état actuel et le développement d’un pays ou d’une économie. Pour les banques nationales respectives, il s’agit de points de référence essentiels pour les décisions à venir sur les taux d’intérêt et d’autres mesures de politique monétaire appropriées.

Le PIB mesure la valeur de toutes les marchandises et services des prix du marché pour une période donnée produits au niveau national (principe intérieur). Le produit national brut (PNB), qui enregistre l’utilisation du revenu, et le revenu national, qui représente la répartition du revenu, sont compris dans les comptes nationaux. Il est toutefois critiqué que les facteurs qui ne peuvent pas être enregistrés en termes monétaires (bonheur, éducation, santé, ...) ne soient pas pris en compte et que les innovations techniques qui permettent d’économiser des coûts (baisse du PIB) mais conduisent à un développement économique positif (numérisation des mots-clés) pourraient conduire à de fausses prévisions (par exemple, une économie prospère malgré une baisse du PIB).

Les taux de variation par rapport au trimestre précédent sont bien sûr plus volatils, mais donnent une bonne impression de la dynamique actuelle de l’économie. En revanche, les taux de variation par rapport à l’année précédente sont plus stables et sont plus appropriés pour évaluer la trajectoire de croissance à moyen terme de l’économie. Les ventes finales de produits nationaux t/t traduisent la variation en pourcentage des prix au cours du mois sous revue par rapport au mois précédent.

Une hausse de cette valeur ou une valeur supérieure des prévisions pourrait avoir un impact positif sur le dollar américain et vice versa.

Dernières valeurs: