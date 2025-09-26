Calendrier économique
Produit intérieur brut (PIB) aux États-Unis Ventes t/t (United States Gross Domestic Product (GDP) Sales q/q)
|Haut
|7.5%
|6.8%
|
6.8%
|Dernière publication
|Importance
|Réel
|Prévision
|
Précédent
|4.6%
|
7.5%
|Prochaine publication
|Réel
|Prévision
|
Précédent
Cet indice est calculé sur la base du produit intérieur brut (PIB). La variation des stocks privés est déduite de la valeur du PIB. Inversement, la valeur est la somme des dépenses de consommation finale privée, de la formation brute de capital fixe privé, de la dépense de consommation finale des administrations publiques et de la formation brute de capital privé, ainsi que des exportations nettes de marchandises et de services. Quel avantage cette valeur a-t-elle par rapport au PIB? Il est possible qu’au début d’une crise, la production reste à un niveau élevé, ce qui ne modifiera pas le PIB pour le moment. Cependant, moins est vendu et cela finit en stock, ce qui croît cette valeur. Cela indique à son tour que, dans une telle condition, les ventes finales de produits nationaux sont déjà en baisse, malgré un PIB tout aussi élevé. Cette valeur réagit donc plus rapidement des variations que le PIB.
Le PIB lui-même est l’un des indicateurs les plus importants d’une économie nationale. Il permet non seulement une comparaison entre les pays, mais aussi une comparaison avec l’année précédente (a/a) ou le trimestre précédent (t/t ), et montre ainsi l’état actuel et le développement d’un pays ou d’une économie. Pour les banques nationales respectives, il s’agit de points de référence essentiels pour les décisions à venir sur les taux d’intérêt et d’autres mesures de politique monétaire appropriées.
Le PIB mesure la valeur de toutes les marchandises et services des prix du marché pour une période donnée produits au niveau national (principe intérieur). Le produit national brut (PNB), qui enregistre l’utilisation du revenu, et le revenu national, qui représente la répartition du revenu, sont compris dans les comptes nationaux. Il est toutefois critiqué que les facteurs qui ne peuvent pas être enregistrés en termes monétaires (bonheur, éducation, santé, ...) ne soient pas pris en compte et que les innovations techniques qui permettent d’économiser des coûts (baisse du PIB) mais conduisent à un développement économique positif (numérisation des mots-clés) pourraient conduire à de fausses prévisions (par exemple, une économie prospère malgré une baisse du PIB).
Les taux de variation par rapport au trimestre précédent sont bien sûr plus volatils, mais donnent une bonne impression de la dynamique actuelle de l’économie. En revanche, les taux de variation par rapport à l’année précédente sont plus stables et sont plus appropriés pour évaluer la trajectoire de croissance à moyen terme de l’économie. Les ventes finales de produits nationaux t/t traduisent la variation en pourcentage des prix au cours du mois sous revue par rapport au mois précédent.
Une hausse de cette valeur ou une valeur supérieure des prévisions pourrait avoir un impact positif sur le dollar américain et vice versa.
Dernières valeurs:
données réelles
Prévision
Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deProduit intérieur brut (PIB) aux États-Unis Ventes t/t (United States Gross Domestic Product (GDP) Sales q/q)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision de l’indicateur économique pour les dates indiquées
Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.
Widget de calendrier économique pour votre site web
Créez votre propre calendrier d’événements économiques. Pour ce faire, il suffit d’indiquer sa taille et sa période d’affichage. Vous pouvez utiliser librement ce widget sur vos sites Web. En retour, nous vous demandons de garder le code fourni inchangé.
Les données du calendrier sont fournies telles quelles. La fréquence et le calendrier des communiqués de presse économiques, ainsi que les valeurs des paramètres économiques peuvent changer à notre insu. Vous pouvez utiliser les informations fournies, mais vous acceptez tous les risques associés à la prise de décisions commerciales basées sur les données du calendrier.
Utilisez le plugin officiel pour les sites WordPress