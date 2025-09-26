Les stocks de détail m/m traduisent une variation des stocks détenus par les détaillants à travers le pays, au cours du mois communiqué par rapport au mois précédent. Il traduit la quantité de produits disponibles à vendre à d’autres entreprises et/ou au consommateur final. L’indicateur permet de mesurer l’activité de production à court terme.

Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deStocks de détail aux États-Unis m/m (United States Retail Inventories m/m)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision ​de l’indicateur économique pour les dates indiquées

Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils ​des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.