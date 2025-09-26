L’indice de coïncidence du Japon évalue la condition économique actuelle du pays.

L’indice coïncident utilise 11 indicateurs, tels que l’indice de production et le rapport d’emploi actif, comme indicateur de la série d’appariement. L’indice calculé à partir de cet index de la séquence de correspondance est appelé exposant de correspondance. Il s’agit d’un indice composite qui comprend plusieurs éléments caractérisant toute les phase de production, consommation, vente en gros et vente en détail, résultat d’exploitation et les indicateurs du marché du travail.

L’indice composite coïncident du Japon mesure les conditions économiques actuelles. Dans le but principal de mesurer l’amplitude des fluctuations de l’activité économique, l’indice composite est construit en agrégeant le taux de variation des séries sélectionnées. L’année de base de ces séries est 1995, la somme de leurs valeurs moyennes étant de 100.

L’indice Coincident est l’un des trois indices qui composent l’indice de tendance économique annoncé par le Cabinet Office avec l’indice Leading Composite et l’indice Lagging Composite. Il est principalement utilisé pour comprendre l’état actuel de l’économie, car il se déplace à peu près en accord avec l’économie.

Dernières valeurs: