Indice coïncident du Japon (Japan Coincident Index)

Pays :
Japon
JPY, Yen japonais
Source
Bureau du Conseil des Ministres (Cabinet Office)
Secteur
Affaires
Bas 113.3 116.2
115.9
Dernière publication Importance Réel Prévision
Précédent
113.3
113.3
Prochaine publication Réel Prévision
Précédent
L’indice de coïncidence du Japon évalue la condition économique actuelle du pays.

L’indice coïncident utilise 11 indicateurs, tels que l’indice de production et le rapport d’emploi actif, comme indicateur de la série d’appariement. L’indice calculé à partir de cet index de la séquence de correspondance est appelé exposant de correspondance. Il s’agit d’un indice composite qui comprend plusieurs éléments caractérisant toute les phase de production, consommation, vente en gros et vente en détail, résultat d’exploitation et les indicateurs du marché du travail.

L’indice composite coïncident du Japon mesure les conditions économiques actuelles. Dans le but principal de mesurer l’amplitude des fluctuations de l’activité économique, l’indice composite est construit en agrégeant le taux de variation des séries sélectionnées. L’année de base de ces séries est 1995, la somme de leurs valeurs moyennes étant de 100.

L’indice Coincident est l’un des trois indices qui composent l’indice de tendance économique annoncé par le Cabinet Office avec l’indice Leading Composite et l’indice Lagging Composite. Il est principalement utilisé pour comprendre l’état actuel de l’économie, car il se déplace à peu près en accord avec l’économie.

Dernières valeurs:

données réelles

Prévision

Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deIndice coïncident du Japon (Japan Coincident Index)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision ​de l’indicateur économique pour les dates indiquées

Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils ​des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.

Date (GMT)
Référence
Réel
Prévision
Précédent
juil. 2025 préliminaire.
113.3
116.2
115.9
juin 2025
116.7
116.8
116.8
juin 2025 préliminaire.
116.8
115.5
116.0
mai 2025
116.0
115.9
115.9
mai 2025 préliminaire.
115.9
115.8
116.0
avr. 2025
116.0
115.5
115.5
avr. 2025 préliminaire.
115.5
116.5
115.8
mars 2025
115.9
116.0
116.0
mars 2025 préliminaire.
116.0
116.8
117.3
févr. 2025
117.3
116.9
116.9
févr. 2025 préliminaire.
116.9
116.1
116.1
janv. 2025
116.1
116.2
116.2
janv. 2025 préliminaire.
116.2
116.1
116.1
déc. 2024
116.4
116.8
116.8
déc. 2024 préliminaire.
116.8
115.7
115.4
nov. 2024
115.4
115.3
115.3
nov. 2024 préliminaire.
115.3
115.8
116.8
oct. 2024
116.8
116.5
116.5
oct. 2024 préliminaire.
116.5
114.6
114.0
sept. 2024
115.3
115.7
115.7
sept. 2024 préliminaire.
115.7
114.3
114.0
août 2024
114.0
113.5
113.5
août 2024 préliminaire.
113.5
114.3
117.2
juil. 2024
117.2
117.1
117.1
juil. 2024 préliminaire.
117.1
113.0
114.1
juin 2024
113.2
113.7
113.7
juin 2024 préliminaire.
113.7
117.2
117.1
mai 2024
117.1
116.5
116.5
mai 2024 préliminaire.
116.5
114.6
115.2
avr. 2024
115.2
115.2
115.2
avr. 2024 préliminaire.
115.2
113.5
114.2
mars 2024
113.6
113.9
113.9
mars 2024 préliminaire.
113.9
111.8
111.5
févr. 2024
111.6
110.9
110.9
févr. 2024 préliminaire.
110.9
113.0
112.1
janv. 2024
112.1
110.2
110.2
janv. 2024 préliminaire.
110.2
115.5
116.0
déc. 2023
115.9
116.2
116.2
déc. 2023 préliminaire.
116.2
114.6
114.6
nov. 2023
114.6
114.5
114.5
nov. 2023 préliminaire.
114.5
115.9
115.9
oct. 2023
115.9
115.9
115.9
oct. 2023 préliminaire.
115.9
114.7
115.7
sept. 2023
114.7
114.7
114.7
sept. 2023 préliminaire.
114.7
114.5
114.6
août 2023
114.6
114.3
114.3
août 2023 préliminaire.
114.3
114.4
114.2
juil. 2023
114.2
114.5
114.5
juil. 2023 préliminaire.
114.5
115.2
115.6
juin 2023
115.1
115.2
115.2
