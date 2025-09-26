L’indicateur IPC-FIPE (Indice des prix à la consommation de l’Institut de recherche économique – USP) vise à collecter des données sur le coût de la vie pour les familles dont le revenu se situe entre 1 et 10 salaire minimum à São Paulo. Les informations recueillies sont réparties en groupes de dépenses qui sont: le logement, la nourriture, le transport, les dépenses personnelles, la santé, les vêtements et l’éducation, selon les Enquêtes sur le Budget Familial (POF).

Les variations de prix sont recueillies entre le premier et le dernier jour du mois, et IPC-FIPE est publié vers le dixième jour du mois suivant l’enquête. Un autre intervalle de temps pour la collecte des variations et des prix est les quatre dernières semaines précédant immédiatement, de sorte que FIPE peut fermer les données recueillies pour éviter les erreurs dans la divulgation et peut fournir les informations en fonction de la réalité de la consommation à Sao Paulo, principalement du groupe économique dans lequel la population analysée est encadrée.

Cet indice traduit l’impact de l’inflation dans la ville de São Paulo, qui a le produit intérieur brut (PIB) le plus élevé parmi les municipalités brésiliennes. Si IPC-FIPE augmente, cela pourrait traduire une tendance inflationniste sur l’ensemble du territoire brésilien.

L’économie de Sao Paulo est un thermomètre de l’économie brésilienne, donc IPC-FIPE est un indicateur important auquel il faut prêter attention. Une inflation élevée a un impact négatif sur l’économie, affaiblissant le réal brésilien.

