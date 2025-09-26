Le taux de chômage indique une variation en pourcentage du nombre de citoyens sans emploi par rapport à la main-d’œuvre civile totale de Singapour. Une augmentation du taux de chômage est une indication d’une diminution du pouvoir d’achat de la population, ce qui peut avoir un effet négatif sur les cours du dollar de Singapour.

Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deTaux de chômage à Singapour (Singapore Unemployment Rate)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision ​de l’indicateur économique pour les dates indiquées

Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils ​des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.