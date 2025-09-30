L’indice d’activité des services de la Réserve Fédérale de Dallas traduit une différence entre le nombre de personnes interrogées qui ont signalé une amélioration de la con condition des affaires au cours du mois précédent par rapport au mois précédent et ceux qui ont signalé une détérioration. L’indicateur est désaisonnalisé. La croissance de l’indice peut avoir un impact positif sur les cours du dollar américain.

Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deBanque Fédérale de Réserve (Réserve Fédérale) de Dallas Services activité économique (Federal Reserve Bank (Fed) of Dallas Services Business Activity)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision ​de l’indicateur économique pour les dates indiquées

Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils ​des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.