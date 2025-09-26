Le rapport hebdomadaire sur les positions nettes non commerciales sur l’or de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) traduit la différence entre le volume total des positions longues et courtes sur l’or existantes sur le marché et ouvertes par des traders non commerciaux (spéculatifs). Le rapport ne comprend que les marchés à terme américains (Bourses de Chicago et de New York). L’indicateur est donc un volume net de positions longues sur l’or aux États-Unis.

Les traders non commerciaux n’ouvrent PAS de positions pour la couverture sur le marché des contrats à terme ou des options. Ce groupe ne comprend que les opérations spéculatives. Le même trader peut être défini comme commercial pour les transactions avec certains actifs et non commercial avec d’autres. Cette classification est traduite dans les rapports de la CFTC.

La CFTC publie un rapport sur les positions nettes et les engagements des traders pour aider les traders et les analystes à comprendre la dynamique du marché. Ces rapports sont établis sur la base de données sur les positions fournies par les courtiers FCM, les sociétés de compensation et les bureaux de change. Le département d’analyse de la CFTC ne fournit que des données, mais ne fournit pas d’explication sur les raisons pour lesquelles un tel rapport de postes s’est formé.

L’or est l’un des actifs de base de réserve les plus populaires sur les marchés mondiaux. Les cours sur l’or croissent souvent au milieu de la chute des cours en dollars: les traders ont tendance à préférer l’or lorsqu’ils ne sont pas sûrs de la stabilité du dollar. Par conséquent, la croissance du volume net des positions spéculatives sur l’or peut indirectement faire allusion à des conditions généralement défavorables sur le marché. Cependant, Vu que le rapport de la CFTC couvre une petite quantité de données (à l’échelle mondiale), il a rarement un impact important sur les cours de l’or ou du dollar.

