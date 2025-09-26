CalendrierSections

Positions nettes non commerciales de CFTC Gold (CFTC Gold Non-Commercial Net Positions)

Pays :
États-Unis
USD, Dollars américains
Source
U.S Commission de Négociation des Contrats à Terme sur Matières Premières (U.S. Commodity Futures Trading Commission)
Secteur
Market
Moyen 266.4 K
261.7 K
Dernière publication Importance Réel Prévision
Précédent
266.4 K
Prochaine publication Réel Prévision
Précédent
Le rapport hebdomadaire sur les positions nettes non commerciales sur l’or de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) traduit la différence entre le volume total des positions longues et courtes sur l’or existantes sur le marché et ouvertes par des traders non commerciaux (spéculatifs). Le rapport ne comprend que les marchés à terme américains (Bourses de Chicago et de New York). L’indicateur est donc un volume net de positions longues sur l’or aux États-Unis.

Les traders non commerciaux n’ouvrent PAS de positions pour la couverture sur le marché des contrats à terme ou des options. Ce groupe ne comprend que les opérations spéculatives. Le même trader peut être défini comme commercial pour les transactions avec certains actifs et non commercial avec d’autres. Cette classification est traduite dans les rapports de la CFTC.

La CFTC publie un rapport sur les positions nettes et les engagements des traders pour aider les traders et les analystes à comprendre la dynamique du marché. Ces rapports sont établis sur la base de données sur les positions fournies par les courtiers FCM, les sociétés de compensation et les bureaux de change. Le département d’analyse de la CFTC ne fournit que des données, mais ne fournit pas d’explication sur les raisons pour lesquelles un tel rapport de postes s’est formé.

L’or est l’un des actifs de base de réserve les plus populaires sur les marchés mondiaux. Les cours sur l’or croissent souvent au milieu de la chute des cours en dollars: les traders ont tendance à préférer l’or lorsqu’ils ne sont pas sûrs de la stabilité du dollar. Par conséquent, la croissance du volume net des positions spéculatives sur l’or peut indirectement faire allusion à des conditions généralement défavorables sur le marché. Cependant, Vu que le rapport de la CFTC couvre une petite quantité de données (à l’échelle mondiale), il a rarement un impact important sur les cours de l’or ou du dollar.

Date (GMT)
Référence
Réel
Prévision
Précédent
16 sept. 2025
266.4 K
261.7 K
9 sept. 2025
261.7 K
249.5 K
2 sept. 2025
249.5 K
214.3 K
26 août 2025
214.3 K
212.6 K
19 août 2025
212.6 K
229.5 K
12 août 2025
229.5 K
237.1 K
5 août 2025
237.1 K
223.6 K
29 juil. 2025
223.6 K
253.0 K
22 juil. 2025
253.0 K
213.1 K
15 juil. 2025
213.1 K
203.0 K
8 juil. 2025
203.0 K
202.0 K
1 juil. 2025
202.0 K
195.0 K
24 juin 2025
195.0 K
200.6 K
17 juin 2025
200.6 K
187.5 K
10 juin 2025
187.5 K
187.9 K
3 juin 2025
187.9 K
174.2 K
27 mai 2025
174.2 K
164.0 K
20 mai 2025
164.0 K
161.2 K
13 mai 2025
161.2 K
162.5 K
6 mai 2025
162.5 K
163.3 K
29 avr. 2025
163.3 K
175.4 K
22 avr. 2025
175.4 K
202.2 K
15 avr. 2025
202.2 K
200.7 K
8 avr. 2025
200.7 K
238.4 K
1 avr. 2025
238.4 K
249.8 K
25 mars 2025
249.8 K
257.9 K
18 mars 2025
257.9 K
236.1 K
11 mars 2025
236.1 K
243.3 K
4 mars 2025
243.3 K
261.6 K
25 févr. 2025
261.6 K
268.7 K
18 févr. 2025
268.7 K
284.5 K
11 févr. 2025
284.5 K
302.5 K
4 févr. 2025
302.5 K
299.4 K
28 janv. 2025
299.4 K
300.8 K
21 janv. 2025
300.8 K
279.4 K
14 janv. 2025
279.4 K
254.9 K
7 janv. 2025
254.9 K
247.6 K
24 déc. 2024
247.6 K
262.0 K
17 déc. 2024
262.0 K
275.6 K
10 déc. 2024
275.6 K
259.7 K
3 déc. 2024
259.7 K
250.3 K
26 nov. 2024
250.3 K
234.4 K
19 nov. 2024
234.4 K
236.5 K
12 nov. 2024
236.5 K
255.3 K
5 nov. 2024
255.3 K
278.7 K
29 oct. 2024
278.7 K
296.2 K
22 oct. 2024
296.2 K
286.4 K
15 oct. 2024
286.4 K
278.2 K
8 oct. 2024
278.2 K
299.9 K
1 oct. 2024
299.9 K
315.4 K
12345678...19
Exporter

