ISM États-Unis Nouvelles commandes non manufacturières (ISM United States Non-Manufacturing New Orders)

Pays :
États-Unis
USD, Dollars américains
Source
Institute de Gestion des Approvisionnement (Institute for Supply Management)
Secteur
Affaires
Bas N/D 51.1
50.3
Dernière publication Importance Réel Prévision
Précédent
Prochaine publication Réel Prévision
Précédent
Les nouvelles commandes non manufacturières ISM sont l’un des indicateurs diffus, sur la base desquels l’Insitut de Gestion des Approvisionnements calcule l’indice PMInon manufacturier. Il traduit une évolution des commandes dans les entreprises du secteur des services.

Le calcul de l’indice est basé sur les données recueillies à partir d’une enquête mensuelle auprès des directeurs des approvisionnements de 17 secteurs de l’industrie américaine des services. Les personnes interrogées estiment si le nombre de commandes dans leur entreprise a crû au cours du dernier mois, a baissé ou n’a pas changé. Les données recueillies sont traitées et établies dans un index diffus. La pondération de l’indice dans le calcul de l’indice PMI total est de 25%.

L’indice des nouvelles commandes non manufacturières est généralement étroitement corrélé des données publiées par le Bureau de Recensement Un nombre plus élevé de nouvelles commandes dans le secteur des services indique une hausse de la demande des consommateurs et permet de prévoir une hausse à court terme de l’activité économique.

Cependant, l’indice n’affecte généralement pas directement les cours du dollar et est normalement interprété comme faisant partie du PMI.

Dernières valeurs:

données réelles

Prévision

Le graphique de l'ensemble de l'historique disponible de l'indicateur macroéconomique "ISM États-Unis Nouvelles commandes non manufacturières". La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision ​de l'indicateur économique pour les dates indiquées

Un écart considérable d'une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d'une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils ​des indicateurs signalant l'approche de l'état critique de l'économie nationale (locale) occupent une place particulière.

Date (GMT)
Référence
Réel
Prévision
Précédent
août 2025
N/D
51.1
50.3
juil. 2025
50.3
51.5
51.3
juin 2025
51.3
49.4
46.4
mai 2025
46.4
52.5
52.3
avr. 2025
52.3
51.3
50.4
mars 2025
50.4
52.8
52.2
févr. 2025
52.2
53.0
51.3
janv. 2025
51.3
51.7
54.4
déc. 2024
54.2
54.2
53.7
nov. 2024
53.7
54.4
57.4
oct. 2024
57.4
53.7
59.4
sept. 2024
59.4
51.9
53.0
août 2024
53.0
53.3
52.4
juil. 2024
52.4
50.6
47.3
juin 2024
47.3
54.0
54.1
mai 2024
54.1
54.3
52.2
avr. 2024
52.2
54.5
54.4
mars 2024
54.4
54.7
56.1
févr. 2024
56.1
54.8
55.0
janv. 2024
55.0
54.9
52.8
déc. 2023
52.8
54.5
55.5
nov. 2023
55.5
54.4
55.5
oct. 2023
55.5
54.7
51.8
sept. 2023
51.8
55.3
57.5
août 2023
57.5
54.5
55.0
juil. 2023
55.0
55.6
55.5
juin 2023
55.5
55.9
52.9
mai 2023
52.9
56.5
56.1
avr. 2023
56.1
57.0
52.2
mars 2023
52.2
57.6
62.6
févr. 2023
62.6
57.5
60.4
janv. 2023
60.4
57.6
45.2
déc. 2022
45.2
58.5
56.0
nov. 2022
56.0
58.5
56.5
oct. 2022
56.5
58.8
60.6
sept. 2022
60.6
58.9
61.8
août 2022
61.8
59.5
59.9
juil. 2022
59.9
60.5
55.6
juin 2022
55.6
62.1
57.6
mai 2022
57.6
63.4
54.6
avr. 2022
54.6
64.3
60.1
mars 2022
60.1
64.9
56.1
févr. 2022
56.1
65.4
61.7
janv. 2022
61.7
65.3
62.1
déc. 2021
61.5
65.0
69.7
nov. 2021
69.7
64.0
69.7
oct. 2021
69.7
63.2
63.5
sept. 2021
63.5
62.3
63.2
août 2021
63.2
61.7
63.7
juil. 2021
63.7
61.1
62.1
