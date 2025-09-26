Les nouvelles commandes non manufacturières ISM sont l’un des indicateurs diffus, sur la base desquels l’Insitut de Gestion des Approvisionnements calcule l’indice PMInon manufacturier. Il traduit une évolution des commandes dans les entreprises du secteur des services.

Le calcul de l’indice est basé sur les données recueillies à partir d’une enquête mensuelle auprès des directeurs des approvisionnements de 17 secteurs de l’industrie américaine des services. Les personnes interrogées estiment si le nombre de commandes dans leur entreprise a crû au cours du dernier mois, a baissé ou n’a pas changé. Les données recueillies sont traitées et établies dans un index diffus. La pondération de l’indice dans le calcul de l’indice PMI total est de 25%.

L’indice des nouvelles commandes non manufacturières est généralement étroitement corrélé des données publiées par le Bureau de Recensement Un nombre plus élevé de nouvelles commandes dans le secteur des services indique une hausse de la demande des consommateurs et permet de prévoir une hausse à court terme de l’activité économique.

Cependant, l’indice n’affecte généralement pas directement les cours du dollar et est normalement interprété comme faisant partie du PMI.

