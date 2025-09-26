CalendrierSections

Stocks de détail aux États-Unis à l’exclusion de Autos m/m (United States Retail Inventories excl. Autos m/m)

Pays :
États-Unis
USD, Dollars américains
Source
Bureau de recensement (Census Bureau)
Secteur
Consommateur
Moyen 0.3%
0.2%
Dernière publication Importance Réel Prévision
Précédent
0.3%
Prochaine publication Réel Prévision
Précédent
Stocks de détail à l’exclusion de Les automobiles m/m traduisent une variation des stocks détenus par les détaillants à travers le pays, au cours du mois communiqué par rapport au mois précédent. Les véhicules automobiles sont exclus du calcul de l’indice. Il traduit la quantité de produits disponibles à vendre à d’autres entreprises et/ou au consommateur final. L’indicateur permet de mesurer l’activité de production à court terme.

Dernières valeurs:

données réelles

Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deStocks de détail aux États-Unis à l’exclusion de Autos m/m (United States Retail Inventories excl. Autos m/m)l’indicateur macroéconomique " « .).

Date (GMT)
Référence
Réel
Prévision
Précédent
août 2025 préliminaire.
0.3%
0.2%
juil. 2025
0.1%
0.1%
juil. 2025 préliminaire.
0.1%
-0.1%
juin 2025
-0.1%
0.0%
juin 2025 préliminaire.
0.0%
0.1%
mai 2025
0.2%
0.2%
mai 2025 préliminaire.
0.2%
0.3%
avr. 2025
0.3%
0.3%
avr. 2025 préliminaire.
0.3%
0.3%
mars 2025
0.4%
0.4%
mars 2025 préliminaire.
0.4%
0.1%
févr. 2025
0.1%
0.1%
févr. 2025 préliminaire.
0.1%
0.5%
janv. 2025
0.5%
0.4%
janv. 2025 préliminaire.
0.4%
-0.1%
déc. 2024
-0.1%
0.2%
déc. 2024 préliminaire.
0.2%
0.4%
nov. 2024
0.5%
0.6%
nov. 2024 préliminaire.
0.6%
0.3%
oct. 2024
0.1%
0.1%
oct. 2024 préliminaire.
0.1%
0.1%
sept. 2024
0.2%
0.1%
sept. 2024 préliminaire.
0.1%
0.5%
août 2024
0.5%
0.4%
août 2024 préliminaire.
0.4%
0.5%
juil. 2024
0.5%
0.5%
juil. 2024 préliminaire.
0.5%
0.3%
juin 2024
0.2%
0.2%
juin 2024 préliminaire.
0.2%
-0.1%
mai 2024
0.0%
0.0%
mai 2024 préliminaire.
0.0%
0.2%
avr. 2024
0.3%
0.3%
avr. 2024 préliminaire.
0.3%
-0.4%
mars 2024
-0.2%
-0.1%
mars 2024 préliminaire.
-0.1%
0.3%
févr. 2024
0.4%
0.4%
févr. 2024 préliminaire.
0.4%
0.3%
janv. 2024
0.3%
0.3%
janv. 2024 préliminaire.
0.3%
0.4%
déc. 2023
0.4%
0.6%
déc. 2023 préliminaire.
0.6%
-0.6%
nov. 2023
-0.9%
-0.8%
nov. 2023 préliminaire.
-0.8%
-1.1%
oct. 2023
-0.9%
-0.9%
oct. 2023 préliminaire.
-0.9%
-0.4%
sept. 2023
0.4%
0.3%
sept. 2023 préliminaire.
0.3%
0.6%
août 2023
0.5%
0.6%
août 2023 préliminaire.
0.6%
0.0%
juil. 2023
0.0%
0.1%
