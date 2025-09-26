procure.ch PMI (Purchasing Manager Index) traduit les conditions du climat des affaires en Suisse. L’indice est calculé mensuellement sur la base de l’enquête menée auprès de plus de 300 chefs d’entreprise, au cours de laquelle ils évaluent les ventes, le nombre de commandes, l’emploi et les prévisions. Le PMI est l’un des indicateurs mesurant la confiance des grandes entreprises dans le développement économique du pays. La croissance de l’indicateur peut avoir un impact positif sur les cours du franc suisse.

Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deindice procure.ch des directeurs d’achat (PMI) de l’industrie manufacturière suisse (procure.ch Switzerland Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision ​de l’indicateur économique pour les dates indiquées

Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils ​des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.