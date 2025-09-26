CalendrierSections

indice procure.ch des directeurs d'achat (PMI) de l'industrie manufacturière suisse (procure.ch Switzerland Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))

Pays :
Suisse
CHF, Franc suisse
Source
procure.ch
Secteur
Affaires
Moyen 49.0 54.2
48.8
Dernière publication Importance Réel Prévision Précédent
Précédent
45.7
49.0
Prochaine publication Réel Prévision Précédent
Précédent
procure.ch PMI (Purchasing Manager Index) traduit les conditions du climat des affaires en Suisse. L’indice est calculé mensuellement sur la base de l’enquête menée auprès de plus de 300 chefs d’entreprise, au cours de laquelle ils évaluent les ventes, le nombre de commandes, l’emploi et les prévisions. Le PMI est l’un des indicateurs mesurant la confiance des grandes entreprises dans le développement économique du pays. La croissance de l’indicateur peut avoir un impact positif sur les cours du franc suisse.

Dernières valeurs:

données réelles

Prévision

Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deindice procure.ch des directeurs d’achat (PMI) de l’industrie manufacturière suisse (procure.ch Switzerland Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision ​de l’indicateur économique pour les dates indiquées

Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils ​des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.

Date (GMT)
Référence
Réel
Prévision
Précédent
août 2025
49.0
54.2
48.8
juil. 2025
48.8
46.2
49.6
juin 2025
49.6
44.8
42.1
mai 2025
42.1
48.1
45.8
avr. 2025
45.8
49.3
48.9
mars 2025
48.9
49.3
49.6
févr. 2025
49.6
48.4
47.5
janv. 2025
47.5
50.2
47.0
déc. 2024
48.4
51.0
48.5
nov. 2024
48.5
47.3
49.9
oct. 2024
49.9
46.9
49.9
sept. 2024
49.9
45.1
49.0
août 2024
49.0
44.3
43.5
juil. 2024
43.5
45.9
43.9
juin 2024
43.9
46.0
46.4
mai 2024
46.4
44.5
41.4
avr. 2024
41.4
45.2
mars 2024
45.2
44.0
févr. 2024
44.0
43.1
janv. 2024
43.1
43.0
déc. 2023
43.0
42.1
nov. 2023
42.1
40.6
oct. 2023
40.6
45.0
44.9
sept. 2023
44.9
37.2
39.9
août 2023
39.9
37.8
38.5
juil. 2023
38.5
44.3
44.9
juin 2023
44.9
42.3
43.2
mai 2023
43.2
44.5
45.3
avr. 2023
45.3
46.3
47.0
mars 2023
47.0
48.2
48.9
févr. 2023
48.9
48.9
49.3
janv. 2023
49.3
53.2
54.5
déc. 2022
54.1
52.1
53.9
nov. 2022
53.9
54.7
54.9
oct. 2022
54.9
57.6
57.1
sept. 2022
57.1
57.5
56.4
août 2022
56.4
58.0
58.0
juil. 2022
58.0
56.8
59.1
juin 2022
59.1
57.3
60.0
mai 2022
60.0
61.2
62.5
avr. 2022
62.5
63.9
64.0
mars 2022
64.0
63.9
62.6
févr. 2022
62.6
62.6
63.8
janv. 2022
63.8
58.7
64.2
déc. 2021
62.7
58.6
62.5
nov. 2021
62.5
64.1
65.4
oct. 2021
65.4
68.4
68.1
sept. 2021
68.1
70.5
67.7
août 2021
67.7
72.5
71.1
juil. 2021
71.1
68.1
66.7
