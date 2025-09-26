CalendrierSections

CFTC BRL Positions nettes non commerciales (CFTC BRL Non-Commercial Net Positions)

Pays :
Brésil
BRL, Réal brésilien
Source
U.S Commission de Négociation des Contrats à Terme sur Matières Premières (U.S. Commodity Futures Trading Commission)
Secteur
Market
Moyen 62.2 K
56.1 K
Dernière publication Importance Réel Prévision
Précédent
62.2 K
Prochaine publication Réel Prévision
Précédent
Le rapport hebdomadaire « Commodity Futures Trading Commission (CFTC) » fournit les détails sur les positions nettes des opérateurs « non commerciaux » sur les marchés à terme américains. Les données correspondent aux positions détenues principalement par les participants sur les marchés à terme des bourses de Chicago et de New York.

Les traders sont classés comme « non commerciaux » lorsqu’ils opèrent de manière spéculative, par exemple: « day traders » et « swing traders ». Les mêmes traders peuvent être définis comme des « day traders » dans une partie des actifs et comme des « détenteurs » (traders qui négocient à long terme) dans une autre partie d’entre eux. Tout cela est traduit dans le rapport « Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ».

La CFTC publie ses rapports sur les transactions réalisées et les positions ouvertes pour aider les traders et les analystes à comprendre la dynamique du marché. Ces rapports sont basés sur des données sur les positions fournies par les courtiers enregistrés auprès du Futures Commission Merchant (FCM), des sociétés de compensation et des bourses. Le service d’analyse de la CFTC ne fournit que l’information, mais n’explique pas les raisons pour lesquelles certains types de postes s’accumulent.

La croissance des positions d’achat spéculatives dans BRL indique indirectement une augmentation de l’activité de marché de cette devise, mais n’a pas d’impact direct sur son prix, compte tenu du faible volume de données par rapport à l’échelle mondiale.

Dernières valeurs:

données réelles

Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deCFTC BRL Positions nettes non commerciales (CFTC BRL Non-Commercial Net Positions)l’indicateur macroéconomique " « .).

Date (GMT)
Référence
Réel
Prévision
Précédent
16 sept. 2025
62.2 K
56.1 K
9 sept. 2025
56.1 K
33.2 K
2 sept. 2025
33.2 K
28.9 K
26 août 2025
28.9 K
30.4 K
19 août 2025
30.4 K
39.6 K
12 août 2025
39.6 K
24.6 K
5 août 2025
24.6 K
23.9 K
29 juil. 2025
23.9 K
25.9 K
22 juil. 2025
25.9 K
24.2 K
15 juil. 2025
24.2 K
49.0 K
8 juil. 2025
49.0 K
52.2 K
1 juil. 2025
52.2 K
44.7 K
24 juin 2025
44.7 K
51.7 K
17 juin 2025
51.7 K
39.3 K
10 juin 2025
39.3 K
30.8 K
3 juin 2025
30.8 K
46.8 K
27 mai 2025
46.8 K
26.3 K
20 mai 2025
26.3 K
43.5 K
13 mai 2025
43.5 K
25.0 K
6 mai 2025
25.0 K
68.3 K
29 avr. 2025
68.3 K
49.9 K
22 avr. 2025
49.9 K
49.0 K
15 avr. 2025
49.0 K
45.1 K
8 avr. 2025
45.1 K
37.0 K
1 avr. 2025
37.0 K
40.3 K
25 mars 2025
40.3 K
40.7 K
18 mars 2025
40.7 K
41.9 K
11 mars 2025
41.9 K
43.2 K
4 mars 2025
43.2 K
2.4 K
25 févr. 2025
2.4 K
0.9 K
18 févr. 2025
0.9 K
1.1 K
11 févr. 2025
1.1 K
0.2 K
4 févr. 2025
0.2 K
-38.5 K
28 janv. 2025
-38.5 K
-34.1 K
21 janv. 2025
-34.1 K
-34.9 K
14 janv. 2025
-34.9 K
-33.0 K
7 janv. 2025
-33.0 K
-20.7 K
24 déc. 2024
-20.7 K
-20.9 K
17 déc. 2024
-20.9 K
-16.4 K
10 déc. 2024
-16.4 K
-17.4 K
3 déc. 2024
-17.4 K
-7.6 K
26 nov. 2024
-7.6 K
-7.3 K
19 nov. 2024
-7.3 K
-7.6 K
12 nov. 2024
-7.6 K
-12.5 K
5 nov. 2024
-12.5 K
-4.3 K
29 oct. 2024
-4.3 K
-2.8 K
22 oct. 2024
-2.8 K
-5.1 K
15 oct. 2024
-5.1 K
-10.0 K
8 oct. 2024
-10.0 K
-38.3 K
1 oct. 2024
-38.3 K
-37.3 K
12345678
Exporter

