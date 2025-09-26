Calendrier économique
CFTC BRL Positions nettes non commerciales (CFTC BRL Non-Commercial Net Positions)
|Moyen
|62.2 K
|
56.1 K
|Dernière publication
|Importance
|Réel
|Prévision
|
Précédent
|
62.2 K
|Prochaine publication
|Réel
|Prévision
|
Précédent
Le rapport hebdomadaire « Commodity Futures Trading Commission (CFTC) » fournit les détails sur les positions nettes des opérateurs « non commerciaux » sur les marchés à terme américains. Les données correspondent aux positions détenues principalement par les participants sur les marchés à terme des bourses de Chicago et de New York.
Les traders sont classés comme « non commerciaux » lorsqu’ils opèrent de manière spéculative, par exemple: « day traders » et « swing traders ». Les mêmes traders peuvent être définis comme des « day traders » dans une partie des actifs et comme des « détenteurs » (traders qui négocient à long terme) dans une autre partie d’entre eux. Tout cela est traduit dans le rapport « Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ».
La CFTC publie ses rapports sur les transactions réalisées et les positions ouvertes pour aider les traders et les analystes à comprendre la dynamique du marché. Ces rapports sont basés sur des données sur les positions fournies par les courtiers enregistrés auprès du Futures Commission Merchant (FCM), des sociétés de compensation et des bourses. Le service d’analyse de la CFTC ne fournit que l’information, mais n’explique pas les raisons pour lesquelles certains types de postes s’accumulent.
La croissance des positions d’achat spéculatives dans BRL indique indirectement une augmentation de l’activité de marché de cette devise, mais n’a pas d’impact direct sur son prix, compte tenu du faible volume de données par rapport à l’échelle mondiale.
Dernières valeurs:
données réelles
Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deCFTC BRL Positions nettes non commerciales (CFTC BRL Non-Commercial Net Positions)l’indicateur macroéconomique " « .).
