Positions nettes non commerciales de CFTC Silver (CFTC Silver Non-Commercial Net Positions)

Pays :
États-Unis
USD, Dollars américains
Source
U.S Commission de Négociation des Contrats à Terme sur Matières Premières (U.S. Commodity Futures Trading Commission)
Secteur
Market
Bas 51.5 K
53.9 K
Dernière publication Importance Réel Prévision
Précédent
51.5 K
Prochaine publication Réel Prévision
Précédent
Le rapport hebdomadaire sur les positions nettes non commerciales sur l’argent de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) traduit la différence entre le volume total des positions longues et courtes sur l’argent existant sur le marché et ouvertes par des traders non commerciaux (spéculatifs). Le rapport ne comprend que les marchés à terme américains (Bourses de Chicago et de New York). L’indicateur est donc un volume net de positions longues sur l’argent aux États-Unis.

Les traders non commerciaux n’ouvrent PAS de positions pour la couverture sur le marché des contrats à terme ou des options. Ce groupe ne comprend que les opérations spéculatives. Le même trader peut être défini comme commercial pour les transactions avec certains actifs et non commercial avec d’autres. Cette classification est traduite dans les rapports de la CFTC.

La CFTC publie un rapport sur les positions nettes et les engagements des traders pour aider les traders et les analystes à comprendre la dynamique du marché. Ces rapports sont établis sur la base de données sur les positions fournies par les courtiers FCM, les sociétés de compensation et les bureaux de change. Le département d’analyse de la CFTC ne fournit que des données, mais ne fournit pas d’explication sur les raisons pour lesquelles un tel rapport de postes s’est formé.

L’argent est l’un des actifs de base les plus populaires. Les cours de l’argent sont généralement analysées en parallèle avec l’or, car l’argent est souvent considéré comme un actif de réserve. Cependant, la dynamique de l’argent est également liée à l’actualité mondiale sur la dynamique d’extraction de l’argent. La croissance du nombre de positions longues pour les contrats à terme « argent » indique indirectement une hausse de l’activité sur le marché de l’argent. Cependant, cela n’affecte pas directement le prix en raison de la petite quantité de données représentées dans les rapports de la CFTC, par rapport à l’échelle mondiale.

Dernières valeurs:

données réelles

Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible dePositions nettes non commerciales de CFTC Silver (CFTC Silver Non-Commercial Net Positions)l’indicateur macroéconomique " « .).

Date (GMT)
Référence
Réel
Prévision
Précédent
16 sept. 2025
51.5 K
53.9 K
9 sept. 2025
53.9 K
55.9 K
2 sept. 2025
55.9 K
46.5 K
26 août 2025
46.5 K
46.5 K
19 août 2025
46.5 K
44.3 K
12 août 2025
44.3 K
50.7 K
5 août 2025
50.7 K
59.4 K
29 juil. 2025
59.4 K
60.6 K
22 juil. 2025
60.6 K
59.4 K
15 juil. 2025
59.4 K
58.5 K
8 juil. 2025
58.5 K
63.4 K
1 juil. 2025
63.4 K
62.9 K
24 juin 2025
62.9 K
67.2 K
17 juin 2025
67.2 K
66.7 K
10 juin 2025
66.7 K
60.8 K
3 juin 2025
60.8 K
53.0 K
27 mai 2025
53.0 K
50.0 K
20 mai 2025
50.0 K
47.8 K
13 mai 2025
47.8 K
49.3 K
6 mai 2025
49.3 K
49.9 K
29 avr. 2025
49.9 K
44.7 K
22 avr. 2025
44.7 K
43.9 K
15 avr. 2025
43.9 K
46.5 K
8 avr. 2025
46.5 K
57.3 K
1 avr. 2025
57.3 K
61.0 K
25 mars 2025
61.0 K
62.3 K
18 mars 2025
62.3 K
59.5 K
11 mars 2025
59.5 K
53.3 K
4 mars 2025
53.3 K
52.9 K
25 févr. 2025
52.9 K
54.5 K
18 févr. 2025
54.5 K
49.7 K
11 févr. 2025
49.7 K
50.4 K
4 févr. 2025
50.4 K
44.4 K
28 janv. 2025
44.4 K
47.5 K
21 janv. 2025
47.5 K
46.1 K
14 janv. 2025
46.1 K
40.9 K
7 janv. 2025
40.9 K
40.2 K
24 déc. 2024
40.2 K
40.3 K
17 déc. 2024
40.3 K
41.2 K
10 déc. 2024
41.2 K
43.3 K
3 déc. 2024
43.3 K
42.8 K
26 nov. 2024
42.8 K
46.3 K
19 nov. 2024
46.3 K
47.6 K
12 nov. 2024
47.6 K
53.3 K
5 nov. 2024
53.3 K
60.4 K
29 oct. 2024
60.4 K
66.4 K
22 oct. 2024
66.4 K
54.0 K
15 oct. 2024
54.0 K
54.7 K
8 oct. 2024
54.7 K
56.9 K
1 oct. 2024
56.9 K
62.2 K
Widget de calendrier économique pour votre site web

Créez votre propre calendrier d’événements économiques. Pour ce faire, il suffit d’indiquer sa taille et sa période d’affichage. Vous pouvez utiliser librement ce widget sur vos sites Web. En retour, nous vous demandons de garder le code fourni inchangé.

Les données du calendrier sont fournies telles quelles. La fréquence et le calendrier des communiqués de presse économiques, ainsi que les valeurs des paramètres économiques peuvent changer à notre insu. Vous pouvez utiliser les informations fournies, mais vous acceptez tous les risques associés à la prise de décisions commerciales basées sur les données du calendrier.

Utilisez le plugin officiel pour les sites WordPress

Utilisez le plugin officiel pour les sites WordPress

