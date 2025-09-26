Le rapport hebdomadaire sur les positions nettes non commerciales sur l’argent de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) traduit la différence entre le volume total des positions longues et courtes sur l’argent existant sur le marché et ouvertes par des traders non commerciaux (spéculatifs). Le rapport ne comprend que les marchés à terme américains (Bourses de Chicago et de New York). L’indicateur est donc un volume net de positions longues sur l’argent aux États-Unis.

Les traders non commerciaux n’ouvrent PAS de positions pour la couverture sur le marché des contrats à terme ou des options. Ce groupe ne comprend que les opérations spéculatives. Le même trader peut être défini comme commercial pour les transactions avec certains actifs et non commercial avec d’autres. Cette classification est traduite dans les rapports de la CFTC.

La CFTC publie un rapport sur les positions nettes et les engagements des traders pour aider les traders et les analystes à comprendre la dynamique du marché. Ces rapports sont établis sur la base de données sur les positions fournies par les courtiers FCM, les sociétés de compensation et les bureaux de change. Le département d’analyse de la CFTC ne fournit que des données, mais ne fournit pas d’explication sur les raisons pour lesquelles un tel rapport de postes s’est formé.

L’argent est l’un des actifs de base les plus populaires. Les cours de l’argent sont généralement analysées en parallèle avec l’or, car l’argent est souvent considéré comme un actif de réserve. Cependant, la dynamique de l’argent est également liée à l’actualité mondiale sur la dynamique d’extraction de l’argent. La croissance du nombre de positions longues pour les contrats à terme « argent » indique indirectement une hausse de l’activité sur le marché de l’argent. Cependant, cela n’affecte pas directement le prix en raison de la petite quantité de données représentées dans les rapports de la CFTC, par rapport à l’échelle mondiale.

Dernières valeurs: