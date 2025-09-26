L’indicateur des ventes au détail a/a de la Suède montre une variation des ventes au détail de marchandises et de services du pays au cours du mois donné par rapport au même mois de l’année précédente. Il traduit une variation de la valeur réelle, TVA comprise.

Les statistiques comprennent les dépenses en aliments, vêtements, chaussures, articles ménagers, produits médicaux et autres. Les ventes de voitures ne sont pas comprises.

Statistics Sweden recueille des données pour le calcul de l’indice par le biais d’enquêtes mensuelles auprès des détaillants suédois dont le chiffre d’affaires net est supérieur à 2 millions de SEK. L’échantillon est mis à jour trimestriellement sur la base des données fournies par les services fiscaux nationaux. Les participants à l’enquête fournissent des données sur la quantité de marchandises vendus dans les magasins de détail. Les chiffres collectés sont soumis à des ajustements saisonniers et calendaires afin d’exclure l’impact des jours non ouvrables et des jours fériés.

L’indicateur des ventes au détail mensuelles fait partie du calcul du PIB et de ses éléments, qui sont utilisés pour surveiller l’état de l’économie et élaborer la politique monétaire. En outre, les données reçues permettent d’analyser l’efficacité comparative de l’industrie de la vente au détail.

La croissance des ventes au détail indique une hausse de l’activité des consommateurs et peut avoir un impact positif sur les cours de la couronne suédoise.

